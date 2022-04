Neue Single «Das ist die Magie von Musik – mit Tönen oder Wörtern viel ausdrücken zu können»: Zu Besuch beim Niederbuchsiter Musiker Flashback One Benjamin Schiltz hat unter seinem Künstlernamen Flashback One Ende März seine zweite Single veröffentlicht. Er erzählt aus seiner Kindheit, was es mit dem Namen auf sich hat und wieso ihm die Musik half, aus einer dunklen Zeit herauszukommen. Lavinia Scioli Jetzt kommentieren 25.04.2022, 15.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Niederbuchsiter Musiker Benjamin Schiltz hat Ende März seine zweite Single veröffentlicht. Patrick Lüthy

«In meiner Kindheit war ich oft allein.» Als der Musiker Benjamin Schiltz sechs Jahre alt war, liessen sich seine Eltern scheiden. Dadurch kam er in eine depressive und dunkle Phase. In seiner Kindheit entwickelte sich bei ihm dann Asthma. Sport konnte er kaum machen. Nach rund 100 Meter laufen, blieb ihm der Atem weg. Im Teenageralter habe sich dies dann wieder gelegt. «Zum Glück», sagt er.

Das Einzige was ihm blieb, war die Musik und die Fotografie. Dadurch habe er angefangen, sich vermehrt für die Musik zu interessieren. Auch für verschiedene Instrumente. Unterricht habe er allerdings nie genommen, sagt der Niederbuchsiter. Gleichzeitig entdeckte er seine Faszination für Computer. Und dann, vor 19 Jahren, habe er schliesslich mit der Musik angefangen – unter dem Künstlernamen Flashback One.

Verschiedene Inspirationsquellen

Wie er sich sein Wissen und Können aneignete? Mit Ausprobieren. Durch das Internet und Youtube habe er schliesslich andere Produzenten kennen gelernt, die ihm dann weitergeholfen haben, erklärt er. Seine Inspiration hole er sich durch Erinnerungen, aus Erfahrungen und was er aus seinem Freundeskreis höre. Aber auch der Blick aus seiner Wohnung aufs Thal und Gäu lasse ihn anregen. Wenn er in die Ferien gehe, nehme er seinen Laptop mit, um sich von anderen Kulturen inspirieren zu lassen:

«Ich hatte jetzt vier Jahre Pause, weil ich mich komplett neu finden wollte.»

Seine Mixe waren früher im Genre Dancecore eingeordnet. Nun möchte er aber im Pop-Bereich kommerzieller werden, um seine kreative Ader besser ausleben zu können. Von Future Pop, zu Future Bass bis hin zu Indie Pop: In einem strickten Genre bleiben will er nicht mehr.

«Es gibt auch Zeiten, da höre ich auch klassische Musik, weil ich es interessant finde und ich damit herunterkommen kann.»

Musik macht kreatives Ausleben möglich

Hauptberuflich ist er Maler und treibt gerne Fitness: «Die Musik ist ein guter Ausgleich dazu.» Seine Malertätigkeit sei körperliche Arbeit. Und mit der Musik könne er sich kreativ ausleben. Aber: Schiltz ist nicht nur Künstler, sondern auch Produzent und legte zeitweise auch in Clubs auf. Derzeit fühle er sich aber in seinem Studio wohler, könne sich dennoch vorstellen, wieder mal in einem Club aufzulegen.

Ursprünglich kommt der 33-Jährige aus Deutschland. 2014 wanderte er in die Schweiz aus. Hier habe er mehr Kontakte knüpfen können. Da sei es mit seiner Musikerkarriere richtig losgegangen. So kam er mit seinen Remixes für Künstler bereits fünf Mal auf eine CD-Compilation (eine Zusammenstellung von Musiktiteln einzelner Interpreten). Seine grössten Stützen seien sein Vater und seine Freundin.

Seine Remixes waren bereits fünf Mal auf CD-Compilations. Patrick Lüthy

Künstlername entstand durch seine Vergangenheit

«Heutzutage habe ich immer noch Flashbacks.» Daher komme auch sein Künstlername Flashback One. Erinnerungen an seine Vergangenheit werden durch Gerüche oder Dinge, die er sieht, ausgelöst. Diese Flashbacks versuche er auch in seiner Musik zu vermitteln: Er will in den Leuten etwas auszulösen und sie an etwas in ihrer Vergangenheit erinnern. Gleichzeitig will er zeigen, dass das Leben weitergehe und sich dem Guten zuwende:

«Das ist die Magie von Musik – mit Tönen oder Wörtern viel ausdrücken zu können.»

Schiltz macht nicht nur seine eigene Musik, sondern produziert auch für Künstler. Patrick Lüthy

Schiltz brauche Herausforderungen und auch «eine gewisse Auslastung», wie er meint. Und manchmal müsse er sich einfach hinsetzen und losproduzieren: von den ersten Samples bis hin zu den digitalen Albumcovers. Seine erste Single« Broken», die im Januar erschien, sei in den Ferien in Kroatien entstanden. Bis die zweite Single «Run Away» fertig war, habe es rund ein Jahr gedauert. Heute sei er aber mit seinem Lied zufrieden.

Der Studioraum in seinem Zuhause in Niederbuchsiten ist mit Schalldämpfern überklebt. Ob das digitale Mischpult und der Synthesizer die Nachbarn störe? Nein, meint Schiltz. Sie hätten sich bis jetzt noch nie beschwert, sagt er lachend.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen