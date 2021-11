Neue Siedlung Die Wohnungen auf dem ehemaligen Sagi-Areal in Balsthal nehmen Formen an – Augstbach soll nach Ende der Bauarbeiten saniert werden Die Mauern auf dem Areal der an Silvester 2015 abgebrannten Schreinerei Rütti wachsen zügig in die Höhe. Hier entstehen vier Miethäuser mit 40 barrierefreien Wohnungen. Die in die neue Siedlung integrierten Gewerberäume sind bereits vergeben worden. Hans Peter Schläfli Jetzt kommentieren 22.11.2021, 19.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auf dem ehemaligen Sagi-Areal in Balsthal entstehen derzeit 40 neue Wohnungen. Hans Peter Schläfli

«Ahorn», «Birke», «Carolina» und «Douglasie»: So werden die vier Mehrfamilienhäuser heissen, die von der Firma Belano Zuhause mit Sitz in Pfäffikon in Zusammenarbeit mit der Balsthaler Rütti AG, Eigentümerin und Mitbauherrin des Areals, derzeit gebaut werden. 20 Millionen Franken werden hier investiert. Und dabei ist der Wert des Grundstückes noch nicht mit einberechnet. Auf dem zweiten Baufeld des Sagi-Areals nördlich des Augstbaches, das ebenfalls der Rütti AG gehört, sind vorerst noch keine konkreten Projekte geplant.

Die 40 barrierefreien Wohnungen auf dem Sagi-Areal werden mit Rezeption, Cafeteria, Atelier, Fitness und Bibliothek ergänzt. Wäsche- und Reinigungsservice können auf Wunsch bestellt werden. Gebaut werde nach dem LEA-Label Gold, einem Gütesiegel für hindernisfreie und altersgerechte Wohnungen, schreibt Belano Zuhause auf Anfrage. Sogar Rollatoren-Parkplätze inklusive Stromversorgung werde es in der Tiefgarage geben. Die in die neue Siedlung integrierten Gewerberäume sind bereits an das Ärztehaus Balsthal, die Augenklinik Heuberger und die Spitex Thal vergeben worden.

So wird die Überbauung am Ende aussehen. Visualiserung: zvg

Der Gemeindepräsident zeigt sich zufrieden

Das Angebot scheint den Nerv der Zeit getroffen zu haben. Man habe die Altersstruktur analysiert und das Potenzial erkannt, schreiben die Investoren. Offenbar mit Erfolg: Es haben sich bis heute bereits rund 50 Interessenten für die 40 Wohnungen gemeldet, obwohl diese erst im Herbst 2022 bezugsbereit sein werden. Freddy Kreuchi lobt die Bauherrschaft:

«Der Verlauf der Bauarbeiten läuft zur Zufriedenheit der Einwohnergemeinde und es sind uns keine Reklamationen diesbezüglich bekannt.»

Der Balsthaler Gemeindepräsident kennt das Projekt bestens, gehörte dieses doch schon in seiner Zeit als Ressortleiter Planung zu seinen Dossiers. Das Erscheinungsbild des Quartiers ist durch die Architektur der 1930er-Jahre geprägt. Die neue Siedlung werde sich gut ins Dorfbild einfügen, meint Kreuchi. Die Planung sei sorgfältig und aufwendig erfolgt. «Die Einwohnergemeinde und die kantonalen Behörden sind in den Planungsprozess einbezogen worden und die Ortsbildverträglichkeit ist sichergestellt.»

Der Augstbach wird nach Ende der Baustelle renaturiert

In den 1930er-Jahren galten Bäche als Störfaktoren, die der wirtschaftlichen Entwicklung im Wege waren. Damals wurde der Augstbach kanalisiert und abgedeckt. Der Sagibach, Namensgeber des Areals, wurde sogar ganz eliminiert, um Platz für den damaligen Werk- und Umschlagplatz entlang der Falkensteinerstrasse zu schaffen.

Heute geniesst die Natur einen grösseren Stellenwert und viele Leute in Balsthal stören sich daran, dass der Augstbach nicht vor Baubeginn der neuen Siedlung renaturiert wurde. Belano Zuhause schreibt dazu:

«Die Freilegung des Augstbaches wird erst nach Beendigung der Baukörper erstellt. Dies sollte aber kein Problem bereiten.»

schreibt dazu Belano Zuhause. Im Dorf ist dagegen die Meinung weit verbreitet, dass es den Steuerzahler weniger gekostet hätte, wenn man vor allem die an die Siedlung anstossende Betonmauer des Kanals im Voraus abgerissen hätte.

Hans Peter Schläfli

Es gehe nicht nur um die Renaturierung, sondern vor allem auch um den Hochwasserschutz, sagt dazu der Gemeindepräsident: «Die Sanierungen betreffend Hochwasserschutz im Bereich des Sagi-Areals bedeuten sehr hohe Investitionskosten für die Einwohnergemeinde Balsthal. Solche Investitionen bedingen saubere Vorabklärungen.» Diesbezüglich habe er nach seinem Amtsantritt Regierungsrätin Sandra Kolly kontaktiert. «In den kommenden Wochen werden nun Gespräche mit dem Amt für Umwelt stattfinden, damit ich mir ein Gesamtbild machen kann.»