Masterchef Schweiz: Niederbuchsiter musste die Kochshow verlassen

Neue Koch-Show Nach dem Fischfiletieren: Für den Niederbuchsiter Evandro Sales Lopes hat es sich bei «Masterchef Schweiz» ausgekocht Nach nur Folge zwei ist Schluss: Evandro Sales Lopes aus Niederbuchsiten musste die TV-Show «Masterchef Schweiz» nach der Elimination Challenge verlassen. Lavinia Scioli Jetzt kommentieren 21.02.2022, 22.45 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Evandro Sales Lopes aus Niederbuchsiten war Teilnehmer der ersten Staffel «Masterchef Schweiz». 3+

In der ersten Folge von «Masterchef Schweiz» waren es noch 20 Teilnehmende, die um die heiss begehrte Kochschürze kämpften. Mit dabei war auch der Niederbuchsiter Evandro Sales Lopes. Mit seinen Crevetten auf Blumenkohlstampf an einer Vinaigrette konnte er bei der Jury, bestehend aus Andreas Caminada, Zoe Torinesi und Nenad Mlinarevic, punkten. Der 31-jährige Lopes kochte sich prompt eine Runde weiter – in die Top zwölf.

Eine Folge später hiess es für die Hobbyköche erst einmal: Teamarbeit. In Zweiergruppen traten die Teilnehmenden gegeneinander an. Der ursprünglich aus Brasilien stammende Lopes bildete ein Team mit der Zürcherin Sandra Girbal.

Ihnen wie auch den anderen Teams standen zahlreiche Lebensmittel zur Verfügung. Mindestens sieben davon mussten am Ende im Teller Verwendung finden. Die Arbeit in einem Team habe gut funktioniert. Man habe sich Inspiration voneinander einholen können, vermerkte Lopes in der Sendung.

Filetieren des Fisches war eine Herausforderung

Lopes und Girbal haben sich für ein Schweinekotelett mit Kartoffel-Bananen-Püree, karamellisierten Karotten, einer Sauce Hollandaise mit einem Hauch Mandarine und Kräuteröl entschieden. Trotz der vorwiegend positiven Kritik mussten beide einzeln in der «Skills Challenge» antreten. Dort mussten sie ihre Kochfähigkeiten unter Beweis stellen.

Fisch filetieren war an besagter Challenge angesagt. Nach der fachgerechten Vorführung durch Nenad Mlinarevic mussten die Kandidatinnen und Kandidaten selber Hand anlegen. Ob Lopes zuvor schon jemals einen Fisch filetiert hat? Nein, gab er zu bekennen. Obwohl Juror Caminada ihm noch zu Hand kam und ihm Tipps zum Filetieren gegeben hat, musste sich Lopes nochmals in der «Elimination Challenge» beweisen. Durch ein eigen ausgewähltes Gericht hätte er sich in die nächste Runde kochen können.

Das war Lopes' Gericht bei der «Elimination Challenge». 3+

Ein Hauch Brasilien in seinem Gericht

Lopes brachte ein brasilianisches Familienrezept seiner Grossmutter auf den Teller: Seine Spaghetti servierte er auf Basis einer Tomatensauce, mit Mais, Peperoni, Zwiebeln sowie Schinken und garnierte es mit Oliven und Parmesan. Er habe versucht, Temperament in das Gericht zu bringen. Letztlich musste der 31-Jährige jedoch die TV-Sendung «Masterchef Schweiz» verlassen. Die Würze habe gefehlt. Am Gericht sei nichts falsch, die Jury habe er nur nicht berühren können.

Lopes blickt auf Anfrage dieser Zeitung auf die Zeit und den Moment der Ausscheidung zurück:

«Mir ist es sehr gut ergangen. Ich habe es als eine Lehrzeit empfunden und habe nur davon profitieren können.»

Die Enttäuschung sei sicherlich da gewesen, meint Lopes. Aber dennoch überwiege die Erfahrung.

Was Lopes aus der Teilnahme an «Masterchef Schweiz» mitnehmen wird? Vor allem die Erfahrungen, die schöne Zeit und die Freundschaften, die untereinander entstanden seien. Auf das Filetieren des Fisches angesprochen, erklärt Lopes lachend:

«Wie man einen Fisch filetiert, weiss ich jetzt. Das werde ich nie vergessen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen