Neue Gemeindepräsidenten Motschi, Berger und Kreuchi sind seit 100 Tagen im Amt – so haben sie ihre bisherige Amtszeit erlebt Seit 1. August haben Balsthal, Oberbuchsiten und Holderbank neue Gemeindepräsidenten. Am 8. November sind Jonas Motschi, Pascal Berger und Freddy Kreuchi exakt 100 Tage im Amt. Ein Rückblick in fünf Fragen. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 08.11.2021, 05.00 Uhr

Jonas Motschi, Pascal Berger und Freddy Kreuchi sind seit 100 Tagen Gemeindepräsidenten. SZ

Freddy Kreuchi an seiner Wahlfeier in der Pizzeria Bingo Bongo im Juni. Patrick Luethy

Welche Bilanz ziehen Sie aus den ersten 100 Tagen?

Eine sehr positive: Die Arbeit als Gemeindepräsident ist sehr abwechslungsreich und man hat Einblick in viele interessante Geschäfte. Dadurch, dass ich bereits Mitte Juli mit der Einarbeitung auf der Einwohnergemeinde begonnen habe, konnte ich mich bis zum offiziellen Amtsantritt in die wichtigsten Geschäfte einlesen und diese entsprechend priorisieren. Durch die Einführung der neuen Geschäftskontrolle konnte zudem ein Instrument geschaffen werden, das dem Gemeinderat als Arbeitshilfe dient und eine Übersicht über die laufenden Geschäfte gibt. Durch die eingeführten Quartalsgespräche kann ich mir zudem einen Überblick über den Stand der Arbeiten machen und allfällige Probleme können besprochen und effizient gelöst werden.

Wie haben Sie sich bisher eingelebt?

Ich habe mich sehr gut eingelebt auf der Einwohnergemeinde. Die Kadermitglieder und Mitarbeiter sind alle sehr motiviert und sind für mich als Gemeindepräsident eine grosse Unterstützung. Besonders den regen und konstruktiven Austausch mit den Kadermitgliedern (Gemeindeschreiber, Finanzverwalter, Bauverwalter und Gesamtschulleiterin) schätze ich sehr. Auch die Zusammenarbeit mit dem Gesamtgemeinderat ist hervorragend gestartet. Die spürbare Rückenstärkung des Gemeinderats macht die Arbeit als Gemeindepräsident einfacher und motiviert mich tagtäglich.

Welches war Ihr Highlight bisher?

Das Highlight für mich persönlich war der gute Start in die neue Legislatur. Man pflegt eine konstruktive und anständige Diskussionskultur und akzeptiert die Meinung des anderen. Der Zusammenhalt im Rat ist dadurch bereits nach den ersten 100 Tagen spürbar und man kann mit Zuversicht und Vorfreude auf die kommenden vier Jahre blicken. Ebenfalls sehr motivierend sind die Rückmeldungen aus der Bevölkerung, die den Rat zusätzlich in seiner Arbeit bestärken. Zusätzlich waren für mich die Anlässe und Geburtstage, die ich bisher besuchen durfte, ein Highlight. Die Gespräche mit den Vereinen und der Bevölkerung sind für mich eine gute Abwechslung zum Alltag im Büro und wichtig, um zu erfahren, was die Anliegen und Erwartungen im Dorf sind.

Ist auch etwas Unerwartetes passiert, mit dem Sie nicht gerechnet haben? Das kann positiver oder negativer Natur sein.

Ich konnte bereits feststellen, dass man fast jede Woche mit unerwarteten Dingen konfrontiert wird. Diese Dinge sind nicht immer positiv, aber auch diese Seite gehört zum Amt des Gemeindepräsidenten dazu. Doch am Schluss überwiegen die positiven Dinge klar. Dies können dabei durchaus auch Kleinigkeiten sein, wie eine Dankeskarte oder ein gutes Gespräch beim Einkaufen im Dorf.

Entspricht das Arbeitspensum Ihren Vorstellungen? Ist es mehr oder weniger als geplant?

Das Gemeindepräsidium in Balsthal hat ein Pensum von 50 Prozent. Dies entsprach in den ersten 100 Tagen meiner Arbeitszeit auf der Gemeindeverwaltung. Die Sitzungen und Anlassbesuche am Abend rechne ich persönlich nicht zum Pensum. Dass die 50 Prozent für eine Gemeinde mit der Grösse von Balsthal eher knapp sind, wusste ich bereits vor der Wahl. Das Arbeitspensum liegt daher im Rahmen meiner Vorstellungen.

Jonas Motschi (links), bezeichnet den Spatenstich des neuen Dienstleistungszentrums der Firma Meier Tobler AG als eines der Highlights seiner bisher 100-tägigen Amtszeit. Bruno Kissling

Welche Bilanz ziehen Sie aus den ersten 100 Tagen?

Die Amtsübergabe ist problemlos abgelaufen und die laufenden Geschäfte konnten nahtlos weitergeführt werden. Zu erwähnen sind hier etwa Projekte wie Schulhausneubau, Ortsplanrevision, Sanierung Tiefmattstrasse, Neubau Reservoir Hard sowie die Budgetierung 2022. Zudem konnten alle Kommissionen, Funktionen und Vertretungen in Zweckverbänden mit kompetenten Leuten besetzt werden. Die Zusammenarbeit ist gut angelaufen und sehr lösungsorientiert. Insgesamt bin ich sehr zufrieden, wie diese Startphase verlaufen ist.

Wie haben Sie sich bisher eingelebt?

Da ich bereits vorher zwölf Jahre Gemeindevizepräsident war, musste ich mich nicht gross einleben, sondern vielmehr organisieren, wie ich meine Präsenz wahrnehmen will. Das ist mir bis jetzt gut gelungen. Zudem bin ich dabei, Optimierungspotenzial in den Abläufen zu orten.

Welches war Ihr Highlight bisher?

So richtig grosse Aha-Erlebnisse sind bis jetzt ausgeblieben. Ein spezielles Highlight für die Gemeinde Oberbuchsiten, mit allen positiven und negativen Aspekten, ist sicher der Neubau des Logistikcenters der Firma Meier Tobler. Ein ganz anderes Highlight war, dass die Gemeinde ein Angebot erhielt, drei Streichinstrumente eines verstorbenen, einheimischen Geigenbauers zu erwerben. So kommen Kunststücke, die ein Teil unserer Geschichte bilden, zurück in die Gemeinde. Wir sind nun daran, für diese Instrumente einen passenden Platz inklusiv einer kurzen Dokumentation zu schaffen.

Ist auch etwas Unerwartetes passiert, mit dem Sie nicht gerechnet haben? Das kann positiver oder negativer Natur sein.

Die grossen Überraschungen blieben bisher aus. Eine besondere Herausforderung ist aber, dass wir in der Verwaltung zwei Schlüsselstellen neu besetzen müssen.

Entspricht das Arbeitspensum Ihren Vorstellungen? Ist es mehr oder weniger als geplant?

Der zeitliche Aufwand entspricht bisher meinen Erwartungen. Das Engagement ist organisierbar, wenn man sich selber Prioritäten setzt.

Pascal Berger, Gemeindepräsident Holderbank, möchte vor allem die Prozesse auf der Gemeinde vereinfachen und digitalisieren. Hanspeter Bärtschi

Welche Bilanz ziehen Sie aus den ersten 100 Tagen?

Es stehen viele Arbeiten an. Vor allem möchten wir die Prozesse vereinfachen und auch digitalisieren. Es ist nicht mehr «Stand der Technik», Rechnungen in Papierform per Post zu verschicken, um die Unterschriften zur Genehmigung einzuholen. Auch die ganze Ablage von Dokumenten, Vereinbarungen und Verträgen ist unübersichtlich. Das wollen wir ändern.

Wie haben Sie sich bisher eingelebt?

Da ich schon vorher vier Jahre als Gemeinderat tätig war, ist mir die Einarbeitung leicht gefallen. Die Übergabe war sehr kurz und effizient. Wenn ich Fragen habe, kann ich jederzeit meinen Vorgänger kontaktieren.

Welches war Ihr Highlight bisher?

Die Vereidigung meiner Person selbst durch den Oberamtvorsteher Stephan Berger war sicher ein Highlight. So wie auch die Vereidigung der Beamten, Delegierten und Kommissionen durch mich. Das nächste Highlight wird die Gemeindeversammlung am 14. Dezember sein, die ich erstmals als Gemeindepräsident leiten darf.

Ist auch etwas Unerwartetes passiert, mit dem Sie nicht gerechnet haben? Das kann positiver oder negativer Natur sein.

Unerwartet eigentlich nicht. Jedoch ist es schön zu sehen, wie alle fünf Gemeinderäte sehr gut zusammenarbeiten. Das war in der Vergangenheit durch die Konstellation nicht immer so.

Entspricht das Arbeitspensum Ihren Vorstellungen? Ist es mehr oder weniger als geplant?

Das Arbeitspensum ist höher, als ich es eingeschätzt habe. Sicher auch deswegen, weil ich mich noch in aktuelle Dossiers einarbeiten muss. Ich habe aber die Möglichkeit, meine Arbeitszeit in der Privatwirtschaft flexibel zu gestalten, um allen Aufgaben als Gemeindepräsident gerecht zu werden. Schlussendlich steht meine Frau hinter mir und hält mir den Rücken frei, damit ich mich auf die Aufgaben konzentrieren kann.