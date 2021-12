Gemeindepräsidenten Egli und Grolimund blicken auf Amtsbeginn

Neue Gemeindepräsidenten Egli und Grolimund sind nun seit mehr als 100 Tagen im Amt – so haben sie ihre bisherige Amtszeit erlebt Seit 1. September haben Neuendorf und Härkingen neue Gemeindepräsidenten. Am 9. Dezember waren Hanspeter Egli und André Grolimund exakt 100 Tage im Amt. Ein Rückblick in fünf Fragen. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 17.12.2021, 05.00 Uhr

Hans Peter Egli, FDP-Gemeindepräsident von Neuendorf. zvg

Welche Bilanz ziehen Sie aus den ersten 100 Tagen?

Viel Neues habe ich gelernt, viele tolle Menschen kennen gelernt, die ihre Hilfe anboten und viel Wohlwollen und Verständnis erfahren. Der Gemeinderat ist in einer neuen Zusammensetzung und muss sich zuerst finden. Man versucht, sich einen Überblick über das Gemeindewesen zu verschaffen. Amtsgeschäfte weiterzuführen, von bereits angefangenen Arbeiten, ist nicht immer ganz einfach, weil gewisse Zusammenhänge fehlen.

Es ist und bleibt für alle eine Herausforderung. Und – das ist wahr – man kann es leider nie allen recht machen. Hier sind wir als Gemeinderat gefordert, das Gespräch zu führen und die Einwohnerschaft abzuholen. Hier gilt es, dem Wichtigen und Unverzichtbaren den Vorrang zu geben, Wünsche leider zu verschieben. Der finanzielle Druck ist klar vorhanden. Prioritäten können rasch ändern, aber Ideen bleiben und sollen diskutiert und, wenn möglich, eines Tages umgesetzt werden. Bei allen anstehenden Geschäften ist es mir wichtig, unsere Gemeinde und die Region zu stärken und mich mit den anderen Gemeinden für unseren Lebensraum einzusetzen.

Wie haben Sie sich bisher eingelebt?

Sehr gut. Dank eines eingespielten Teams in der Gemeindeverwaltung und den Kommissionen fällt es mir viel leichter. Die Aufgaben sind vielseitig, interessant und fordernd. Das weitere Einarbeiten ist immer noch prioritär und wird noch eine Weile dauern. Der Slogan «Learning by Doing» stimmt hier ganz sicher. Die ersten Mitarbeitergespräche habe ich geführt. Seit Beginn meines Amts bin ich immer von Montag bis Mittwoch ganztägig auf der Gemeinde. Ich will diese Nähe spüren. Somit bin ich direkt im Tagesgeschäft unseres Gemeindepersonals involviert. Das ist mir wichtig.

Welches war Ihr Highlight bisher?

Positive Erlebnisse gibt es einige: Die Zusammenarbeit innerhalb der Gemeindepräsidentenkonferenz Gäu ist sehr gut. Man hilft sich und berät einander. Tolle E-Mails oder Telefonanrufe von Einwohnern, die sich zum Beispiel für die saubere und gute Arbeit von Gemeindearbeitern bedanken.

Ist auch etwas Unerwartetes passiert, mit dem Sie nicht gerechnet haben? Das kann positiver oder negativer Natur sein.

Nein, bisher nicht, aber wer weiss, was noch kommt. Erlebnisse positiver oder negativer Art gibt es immer.

Entspricht das Arbeitspensum Ihren Vorstellungen? Ist es mehr oder weniger als geplant?

Am Anfang wird immer mehr Zeit benötigt, die Routine fehlt noch. Das Einbringen in die notwendigen Amtsstellen, das Einlesen, Aktenstudium in die Geschäfte und Vorbereitungen benötigt sehr viel Zeit. Daher stimmen die 30 Prozent nicht. Das war mir aber von Anfang an bewusst.

André Grolimund, Freie Liste, Gemeindepräsident von Härkingen. zvg

Welche Bilanz ziehen Sie aus den ersten 100 Tagen?

Grundsätzlich eine Positive. Die Aufgaben sind sehr vielseitig und spannend. Das Zusammenspiel mit dem Verwaltungsteam klappt bestens. Wir haben bereits einige Projekte angestossen, die wir nun vorantreiben möchten. Zudem waren wir intensiv mit Personalfragen beschäftigt, wurden und werden doch der Hauswart und das Reinigungspersonal pensioniert. Gewisse Fragestellungen bedingen ab und zu viel Kommunikationsbedarf. Dies ist nicht immer einfach und kann durchaus an die Substanz gehen. Grosse Überraschungen hat das Amt bisher nicht gebracht, wusste ich doch, auf was ich mich einlasse.

Wie haben Sie sich bisher eingelebt?

Aufgrund meiner langjährigen Erfahrung als Vizepräsident und der guten Vorarbeit meines Vorgängers Daniel Nützi lief der Präsidentenwechsel problemlos ab. Ein eigentliches Einleben war nicht nötig, bin ich doch schon seit 16 Jahren in der Dorfpolitik engagiert. Zudem habe ich meine Ressorts behalten können, sodass ich mich dort nicht auch einarbeiten musste.

Welches war Ihr Highlight bisher?

Ein Highlight war zweifellos das sehr gute Wahlresultat an den Gemeinderatswahlen, aufgrund dessen ich dann auch den Entschluss fasste, als Gemeindepräsident zu kandidieren. Als einziger Kandidat war die Wahl zum Präsidenten danach eher Formsache. Seit Beginn der neuen Legislatur ist die gute Zusammenarbeit des Gemeinderats ein Highlight. Das ist mir sehr wichtig, geht es doch nur gemeinsam. Erwähnenswert ist auch die freundliche Aufnahme in die Gäuer Gemeindepräsidentenkonferenz, eine wichtige Institution für die Region.

Ist auch etwas Unerwartetes passiert, mit dem Sie nicht gerechnet haben? Das kann positiver oder negativer Natur sein.

Beispielsweise das die Guggenmusik «Ohregröble» aus unserem Dorf an einem Sonntagabend völlig unerwartet bei mir vor dem Haus stand, ein kleines Konzert zum Besten gab und sich so für die Unterstützung der Gemeinde bedankte.

Entspricht das Arbeitspensum Ihren Vorstellungen? Ist es mehr oder weniger als geplant?

Aufgrund der Fülle von Themen, die aktuell anstehen, und den zahlreichen Projekten, die der Gemeinderat anzugehen gedenkt, reicht das 30-Prozent-Pensum aktuell nicht wirklich, zumal ich mein Amt auch «richtig» machen möchte. Meines Erachtens kommt das Milizsystem immer öfters an seine Grenzen. Dies betrifft auch einige Gemeinderatskollegen mit den Schlüsselressorts, die die zahlreichen Termine und Aufgaben im Nebenamt ausüben müssen. Ich hoffe, dass sich der Aufwand mit der Zeit normalisiert.

