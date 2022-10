Agglomerationsprogramm Oensingen: Was es bringt

Neue Entwicklung «Ein grosser Meilenstein»: Was das Agglomerationsprogramm für Oensingen bedeutet Seit September ist die Gemeinde Oensingen Teil des neusten Agglomerationsprogramms. Der Bund unterstützt damit Gemeinden, um die Verkehrssituation zu verbessern. Sechs Fragen und Antworten zu Oensingen. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 22.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Oensingen wächst, damit verbunden sind auch Herausforderungen in den Bereichen Siedlung und Verkehr. Hier sollen Gelder des Agglomerationsprogramms und damit des Bundes helfen. Bruno Kissling

Nach mehreren Anläufen ist es seit September offiziell: Oensingen ist Teil des neusten Agglomerationsprogramms des Bundes. Die fünfte Generation des Programms ist im vergangenen Monat gestartet.

Der Bund erklärt das Ziel dieser Programmen so: Man will die Verkehrssituation in Agglomerationen und Städten verbessern und die Verkehrs- und Siedlungsentwicklung aufeinander abstimmen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Pflege von Naherholungsgebieten. Der Bund unterstützt seit knapp 15 Jahren die Agglomerationsprogramme von Kantonen, Städten und Gemeinden, vor allem finanziell. Kantone, Städte und Gemeinden arbeiten dafür eng zusammen.

Die Programme sind in Generationen eingeteilt, die immer vier Jahre dauern. In jeder Generation kommen neue Gemeinden und Regionen dazu wie nun eben Oensingen.

Blick auf Oensingen vom Roggen hinunter. Auch die Naherholungsgebieten sollen mit dem Programm zugänglicher gemacht werden. Bruno Kissling

Die Programme sind auf die einzelnen Regionen heruntergebrochen. So heisst jenes, bei dem Oensingen neu dabei ist, Aareland. Es vereint 63 Gemeinden, darunter Olten, Zofingen und Aarau, und die drei Kantone Solothurn, Aargau und Luzern. Die Region ist der siebtgrösste Lebens- und Wirtschaftsraum der Schweiz.

Um diese Frage zu beantworten, muss man etwas ausholen: Bereits im vergangenen März sagte Oensingens Gemeindepräsident, Fabian Gloor, gegenüber dieser Zeitung, seine Gemeinde sei berechtigt, in das Programm aufgenommen zu werden:

«Wir wollen die Herausforderungen in den Bereichen Verkehr und Siedlung angehen. Dazu braucht es aber Infrastruktur.»

Gemeindepräsident Fabian Gloor. Bruno Kissling

Die Geschichte von Oensingen und dem Aggloprogramm geht deutlich weiter zurück: Schon seit 2008 gibt es das Programm, seither versuche Oensingen, Teil davon zu werden, schaut Gloor zurück. Schon damals seien die Gründe dieselben gewesen wie heute: die Herausforderungen von Siedlung und Verkehr.

Man habe auch schon mehrmals die Unterstützung des Kantons oder des Aarelands gehabt. Doch geklappt hat es nie. Das eidgenössische Amt für Raumentwicklung (ARE), das diese Entscheidung fällt, beantwortete Oensingens Anfrage stets negativ.

Oensingen ist kein ländliches Dorf mehr, sondern eine Agglomerationsgemeinde. Und das schon länger, da stellt sich die Frage, wieso wurde die grösste Gäuer Gemeinde nicht schon länger in das Programm aufgenommen?

So sah Oensingen Ende der 1940er-Jahre aus. ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv

Was eine Agglomerationsgemeinde ist oder nicht, sei bisher in erster Linie durch Kriterien des Bundesamts für Statistik definiert worden, erklärt dazu Michael Furger vom Bundesamt für Raumentwicklung. Aufgrund eines parlamentarischen Vorstosses sind neu auch planerische Aspekte relevant für die Definition von Agglomerationsgemeinden.

Kantone und Agglomerationen hatten in der Folge die Möglichkeit, Anpassungen der Agglomerationsgemeinden vorzuschlagen. Dies ist im Fall von Oensingen durch den Kanton und die Gemeinde erfolgt, erklärt Furger:

«Der Bund ist diesem Antrag gefolgt, da Oensingen Zentrum eines wichtigen Entwicklungsgebiets ist und eine Planung im Rahmen eines Agglomerationsprogramm sinnvoll ist.»

Vorher habe Oensingen die Kriterien des Bundesamts für Statistik für eine Agglomerationsgemeinde nicht erfüllt, so Furger.

Diese Punkte nennt auch Fabian Gloor. Geholfen bei der Aufnahme habe sicher, dass die Gemeinde und der Kanton beim Bundesamt vorstellig wurden und erklärt haben, welche Herausforderungen in Oensingen tatsächlich anstehen.

In erster Linie bedeutet die Aufnahme in das Agglomerationsprogramm für Oensingen finanzielle Unterstützung vom Bund. Von welchen Beträgen man für Oensingen konkret ausgehen kann, ist noch unklar.

Aber: Die Bundesbeiträge, die den Kantonen und Gemeinden zur Umsetzung der Massnahmen der ersten drei Generationen Agglomerationsprogramm Aareland zur Verfügung stehen, belaufen sich auf weit über 100 Millionen Franken. Und: In der vierten Generation der Agglomerationsprogramme beläuft sich der Bundesbeitrag schweizweit voraussichtlich auf rund 1,3 Milliarden Franken.

Einen Teil des Bundesgeldes würde Oensingen für das Gesamtverkehrsprojekt ausgeben, zu dem auch flankierende Massnahmen wegen des Autobahnausbaus gehören. Visualisierung: zvg

Klar ist hingegen, für welche Projekte Oensingen das Geld aus Bundesbern verwenden würde. Es sind hauptsächlich Verkehrsprojekte, wie der Gemeindepräsident erklärt:

Einerseits in das Gesamtverkehrsprojekt, das Oensingen vom Verkehr entlasten soll. Wie bereits seit längerem bekannt, ist vorgesehen, eine zusätzliche Strasse zu bauen, die von Oberbuchsiten Richtung Industrie führt. So soll der Dorfkern entlastet werden. Auch in das Projekt einfliessen wird der geplante Ausbau der A1, flankierende Massnahmen dazu oder der öffentliche Verkehr.

Womit wir beim zweiten Projekt wären, das mit dem Bundesgeld unterstützt werden soll: der Bahnhof Oensingen. Er soll als ÖV-Drehscheibe aufgewertet und die Aufenthaltsqualität soll verbessert werden. Eine entsprechende Konzeptstudie ist in Erarbeitung.

Auch die Dünnern soll teilweise zugänglicher gemacht werden. Oliver Menge

Im Bereich Siedlung möchte Oensingen eine «qualitätsvolle Entwicklung rund um den Bahnhof vorantreiben», wie es Gloor formuliert. Im Bereich Natur die Langsamverbindung entlang der Dünnern im Norden von Oensingen optimieren.

Welches Projekt wie viel Chance haben wird, um dann auch tatsächlich im Agglomerationsprogramm Eingang zu finden, werde man sehen, sagt der Gemeindepräsident. Am meisten Chancen hat – gemäss Gloor – das Gesamtverkehrsprojekt. Es sei eines der grössten Projekte, die im Aareland in den nächsten Jahren angegangen werden soll. Wichtig sei jetzt vor allem, dass Oensingen als Ganzes in das Programm aufgenommen wurde. Dazu Gloor:

«Das ist ein ganz grosser und erfreulicher Meilenstein.»

Ja, zumindest wenn es nach Gemeindepräsident Gloor geht. «Damit signalisieren wir das Selbstverständnis, dass wir die Herausforderungen, die auf Oensingen warten, anpacken.»

Zudem sei auch der Austausch mit anderen Gemeinden, dem Kanton und dem Bund immer eine Bereicherung. Gerade weil Oensingen an der Kantonsgrenze liegt, sei der Austausch mit Niederbipp sowieso vorhanden.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Trotz der geografischen Nähe ist Niederbipp aber bereits Teil des Agglomerationsprogramms Oberaargau. Ein Austausch über die Kantonsgrenzen hinweg sei immer mit Koordination und Ressourcen verbunden, so Gloor. Und im Aareland sind bereits drei Kantone vertreten. Er erachtet es als richtig, dass Oensingen in das Aggloprogramm des Aarelands aufgenommen wurde:

«Der Einfluss von Olten und dem Gäu ist in Oensingen am grössten, was auch umgekehrt gilt.»

Jetzt gehe es darum, die einzelnen Projekte mit anderen Partnern weitervoranzutreiben, allen voran das Gesamtverkehrsprojekt und den Ausbau des Bahnhofs.

Der Bahnhof Oensingen soll in eine ÖV-Drehscheibe umgebaut werden. Zudem soll er optisch schöner daherkommen. Bruno Kissling

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen