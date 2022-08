René Myrha in der Galerie Rössli Balsthal

Neue Ausstellung Bildhafte Fiktion, rätselhaftes Spiegelbild der Welt: René Myrha gibt in der Galerie Rössli Einblick in sein vielseitiges Schaffen Ab 21. August zeigt die Galerie Rössli Werke des Jurassiers René Myrha. Beim Rundgang drückt auch die Erfahrung Myrhas als Bühnenbildner durch. Eva Buhrfeind 20.08.2022, 05.00 Uhr

René Myrha zeigt ab 21. August seine Werke in der Galerie Rössli in Balsthal. Eva Buhrfeind

Ein dunkelgrauer Gang, ein sich entfernender Weg, der von der Bühnenwand ins tiefe Feuerlodern führt und durch den eine immer kleiner werdende Gestalt ins surreal anmutende Licht flieht. Währenddessen kommen links grau gewandete Gestalten aus einer Türe geflogen, und, wie es scheint, aus der gleichen Feuersglut.

In der Galerie Rössli in Balsthal – wie im Kunstmuseum Thun – tritt man in eine Welt rätselhafter Fiktionen, der Betrachtende muss sich nur einlesen. Denn es sind gar seltsame Geschichten, die uns der 1939 in Delémont geborene René Myrha präsentiert. Figuren spielen eine Rolle, Licht, der Raum, das Räumliche auch in der Natur, ihre wandelbaren Beziehungen zueinander, zur jeweiligen Geschichte, zum Mysterium, das dahinter wirkt, stets aus der Realität geboren.

René Myrha. Eva Buhrfeind

Ja, René Myrha macht es uns anfänglich nicht einfach, mit seinen narrativ inszenierten Fantasien seiner unerschöpflichen Kreativität. Sie spielen auf verschiedenen Levels, deren verschachtelnden Grenzen, den inneren Kern, der Künstler raffiniert aufbricht oder überschreitet. Bewusstes und Unbewusstes wirken zusammen, erzählen visionär und surreal von wahren Begebenheiten.

Myrha war einst Bühnenbildner

René Myrhas Bilder sind Bildräume, die an die Dramaturgie raffinierter Bühnenkulissen erinnern. Sein seltsames Ensemble und das magische Requisitenrepertoire agieren als kosmisches Weltentheater, als einzigartiges, manchmal wunderliches Universum, das doch so allgemeingültig ist: Maskeraden, Spiegelbilder, offene Türen und Fenster, vieldeutiger Lichteinfall und magische Spannungsmomente als ambige Allegorien unseres Seins.

Denn, ob Acryl auf Leinwand, Papier, als plastisches Relief, ob farbig belebt oder schwarz-weiss reduziert, seine Arbeiten sind – wie im Theater – erfundene Welten aus der erlebten, erfahrenen, reflektierten Realität transformiert. Hier zeigt sich auch Myrhas Erfahrung als Bühnenbildner, wenn er die zweidimensionale Bühne als dreidimensionale Szene «Scène du monde» in den Raum erweitert. Während die schwarz-weissen, scherenschnittartigen Inhalte an unergründliche Schattenspiele erinnern, die Figuren zeigen sich wie alle anderen Marionetten gleich.

René Myrhas Einfallsreichtum und seine Themen basieren stets auf dem Zustand der Welt. Eva Buhrfeind

René Myrha, er lebt und arbeitet im jurassischen Les Breuleux, entwickelte – von der Grafik und der Pop-Art kommend – in den 1980er-Jahren seinen Figurenkosmos. Sein Einfallsreichtum und seine Themen basieren stets auf dem Zustand der Welt, der Wirklichkeit bis ins aktuelle Geschehen wie Corona oder den Ukraine-Krieg.

René Myrha in der Galerie Rössli: Bis 11. September. Geöffnet: Fr. 18–21 Uhr, Sa. 15–18 Uhr, So. 11–14 Uhr. Vernissage, Sonntag, 21. August, 11:30 Uhr. René Myrha ist an der Eröffnung und am Samstag, 3. September, anwesend.