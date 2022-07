Härkingen: Grosswäscherei Schwob zieht ins Industriequartier

Weiterer Gewerbebau in Härkingens Industrie: Die Grosswäscherei Schwob AG zieht von Olten ins Gäu

Am Pfannenstiel 6 in der Härkinger Industrie entsteht seit September 2021 ein neuer Gewerbebau: In den 60’000 Kubikmeter grossen Neubau ziehen eine Grosswäscherei sowie verschiedene Bereiche der Bau- und Immobiliengruppe von Marco Dätwyler ein.