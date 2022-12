Egerkingen: Neue Gewerberäume und Wohnungen im Zentrum Hammer

Neubau In Egerkingens Dorfzentrum entsteht eine neue Überbauung: Dafür werden Teile des Hammer Zentrums abgerissen Direkt neben dem Rabenkreisel in Egerkingen entsteht ein neues Wohn- und Geschäftsgebäude. Peter und Heinz Hammer investieren gemeinsam mit ihren drei Geschwistern in den Neubau. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 16.12.2022, 05.00 Uhr

Mitten in Egerkingen, da steht das Zentrum Hammer. Es besteht aus einem hellblauen Gebäude direkt neben dem Rabenkreisel, einem länglichen, weissen Gebäude und einer Autogarage, die schon länger nicht mehr genutzt wird. Wo nun lange rot-weisse Absperrungen dominierten, ist seit Anfang Dezember der Bagger am Werk: Der Garagenteil wird abgerissen. Entstehen soll ein Wohn- und Gewerbegebäude mit der Höhe von 15 Metern.

Damit wird Egerkingens Dorfzentrum optisch ein neues Kleid erhalten. Dem sind sich die Investoren – eine Aktiengesellschaft, die sich aus den fünf Hammer-Geschwistern bildet und den Namen Zentrum Hammer AG trägt – bewusst. Heinz Hammer ist der Verwaltungsratspräsident.

2019 hätten erste Gespräche innerhalb der Aktiengesellschaft betreffend der Zukunft des Garagenteils stattgefunden, berichtet Hammer. 2021 habe sie sich entschieden, die Garage abzureissen und durch ein modernes Geschäftshaus mit Wohnungen zu ersetzen.

Man möchte ein zukunftsgerichtetes Gebäude für die nächsten 70 Jahre errichten. Deshalb plane man das Gebäude auch flexibel: möglichst ohne Zwischenräume, das Treppenhaus mit Lift ist in der Mitte. Die Zentrum Hammer AG vermietet auch Wohnungen und Gewerberäume in den anderen beiden Gebäudeteilen. «Dadurch haben wir gesehen: Nutzungen verändern sich», sagt Peter Hammer. Er ist eines der Geschwister und betreibt im Hammer Zentrum ein Architekturbüro.

Es soll keine Garage mehr geben

Jedes der vier Stockwerke im Neubau ist 500 Quadratmeter gross. Im Erdgeschoss sollen Gewerberäume entstehen – eine Garage soll es keine mehr werden. Peter Hammer: «Wir denken, dass klassische Garagen durch die Zunahme an Elektroautos und Direktverkäufen keine Zukunft haben.»

Die künftigen Mieter sollen zur Grossmieterin im blauen Eckgebäude, der Raiffeisen, passen. Denkbar sei etwas aus dem Sektor Gesundheit. Für die Räume im Erdgeschoss sei man noch auf der Suche nach Interessenten.

Wie der erste und der zweite Stock genutzt werden soll, ist noch unklar. Man sei in Kontakt mit einer Physiotherapiepraxis, die im ersten und zum Teil im zweiten Stock eingerichtet werden könnte, berichtet Heinz Hammer.

Die Abbrucharbeiten der bestehenden Autogarage haben Anfang Dezember begonnen. Bruno Kissling

Gibt es im ersten und zweiten Stock keine Gewerberäume, sollen je fünf Wohnungen entstehen. Im dritten Stock sollen drei Attikawohnungen gebaut werden. Total gibt es maximal 13 Mietwohnungen mit 2,5 bis 5,5 Zimmern. Details sind aber noch unklar, der flexiblen Bauweise wegen. Im Untergeschoss gibt es eine Einstellhalle mit Ladestationen für Elektroautos.

Heinz und Peter Hammer sind sich sicher, dass sie mit diesem Gebäude die aktuellen und künftigen Bedürfnisse gut treffen werden: Heinz Hammer: «Ich höre immer wieder von Leuten, die nicht mehr ganz die Jüngsten sind – wie wir – die sich überlegen, ins Dorfzentrum zu ziehen. Hier hat man den öffentlichen Verkehr, eine Bank, Einkaufsmöglichkeiten.»

Das Haus liege auch verkehrstechnisch an bester Lage.

Das Gebäude soll das Zentrum aufwerten

Weil sich das Haus in der Kernzone Egerkingens befindet, muss der Bau gewisse Anforderungen erfüllen. So muss er zum Beispiel ein Satteldach haben. Ausserdem wird darauf eine Photovoltaikanlage gebaut. Geheizt wird mit einer Wärmepumpe. Total investiert die AG sieben Millionen Franken in den Neubau.

Im April lag das Baugesuch auf. Im August kam die Baubewilligung. Am 4. Dezember begann der Rückbau des Garagenteils. Im Sommer 2024 soll der Bau fertig sein.

Peter Hammer sagt: «Wir sind überzeugt, dass wir mit diesem Bau etwas schönes für Egerkingen machen, das das Zentrum aufwertet.»

Das Hammer Zentrum hat eine lange Geschichte hinter sich. Bruno Kissling Die Geschichte hinter dem Gebäude Im Mai 1823 kaufen der Müller Georg Hammer und seine Frau Margaritha Husi die Liegenschaft, die heute als Hammer Zentrum bekannt ist. 1825 wird der unterste Stock in eine Wohnung umgebaut. Zwei Jahre später verkaufen sie die Liegenschaft an ihre Kinder. 1844 macht Georg Hammer junior das Pintenschrankpatent – hinter dem Rücken seiner Frau Anna. Nebenbei betreiben sie den landwirtschaftlichen Betrieb. Nach dem Tod ihres Ehemannes 1905 übergibt Anna Hammer die Liegenschaft an ihre Kinder Alois, Anna Maria und Ludwina. Alois zahlt seine Schwestern aus und führt das Bauerngut allein weiter. Er erwirbt das Wirtschaftspatent und baut 1907 eine Scheune. Nach weiteren Umbauten wird 1926 der neu gebaute Hammer-Saal eingeweiht. 1932 gerät die Scheune in Brand. Daraufhin wird die gesamte Liegenschaft (Restaurant, Vereinssaal, Scheune und Weinkeller) umgebaut. 1949 übernimmt Pius Hammer, der Sohn von Alois, die Liegenschaft. 1950 wird die Scheune abgerissen und mit einer Garage mit Tankstelle sowie zwei Wohnungen ersetzt. Damit endet die Zeit der Liegenschaft als Bauernhof. Das Land wird fortan verpachtet. 1963 werden unter dem Hammer-Saal Geschäfte eingebaut. 1971 wird aus der obersten Wohnung ein Hotel. 1991 brennt der Saal nieder, das Eckgebäude wird beschädigt. Das Hotel Hammer gehört der Geschichte an. 1993 wird das Eckgebäude wieder in Stand gesetzt. 1995 folgt der Ersatz des Saales mit einem Wohn- und Geschäftsbau. 1997 übertragen Pius und Klara Hammer das Hammer-Center gleichmässig an ihre fünf Kinder. 2019 wird die bisherige einfache Gesellschaft in die Zentrum Hammer AG umgewandelt. Quelle: Diplomarbeit von Katharina Hammer, mit Ergänzungen von Heinz Hammer

