Neubau Ende März wird auf dem «Roggen» oberhalb von Oensingen gezügelt Bald bezieht das Wirtepaar Martin und Sonja Blaser auf dem «Roggen» oberhalb von Oensingen sein neues Zuhause. Bis dann sollen alle Bauarbeiten im Restaurant abgeschlossen sein. Fabio Baranzini Jetzt kommentieren 16.03.2022, 14.00 Uhr

Der Neubau des Berggasthofs Roggen auf dem Oensinger Hausberg nimmt Form an. Bruno Kissling

Seit etwas mehr als einem Jahr wird auf dem Oensinger Hausberg gebaut. Für 6,5 Millionen Franken wird das Restaurant Roggen, das der Bürgergemeinde Oensingen gehört, umfassend saniert. Lange werden die Bauarbeiten aber nicht mehr dauern: Bereits Ende März sollen alle Arbeiten im Restaurant abgeschlossen werden. Das bestätigt Bruno Heiniger, Vizepräsident der Bürgergemeinde Oensingen, auf Anfrage:

«Wir liegen gut im Zeitplan. Die Wohnung für das Pächterpaar sowie alle Räumlichkeiten des Restaurants werden bis Ende Monat fertig sein.»

Das ist auch nötig. Denn obwohl die Neueröffnung des Lokals erst für den 1. Mai geplant ist, kehrt bereits ab nächster Woche Leben in den «Roggen» zurück. Das Pächterpaar Martin und Sonja Blaser zieht schon Ende Monat ein. «Wir müssen bis Ende März unser Haus im aargauischen Seon verlassen und stecken schon jetzt mitten in den Vorbereitungsarbeiten für den Umzug. Unser Haus sieht fast nicht mehr aus wie ein Haus», erzählt Martin Blaser lachend am Telefon.

Viel Vorbereitungsarbeit steht an

Martin und Sonja Blaser. zvg

Die Vorfreude auf das neue «Zuhause» auf dem «Roggen» ist Martin Blaser anzumerken. «Wir werden ab dem 21. März in Etappen zügeln, sodass wir Ende Monat alle unsere Sachen auf dem Roggen haben», sagt er. Er wird mit seiner Frau Sonja eine der beiden neuen Zweieinhalb-Zimmer-Wohnungen beziehen, die im Gebäude zur Verfügung stehen. Die zweite Wohnung wird ab dem Sommer von Sohn Pascal genutzt. Blaser:

«Pascal ist unser Küchenchef und wird die Wohnung immer mal wieder nutzen, wenn es im Restaurant viel zu tun gibt.»

Viel Arbeit steht auch im April für das Ehepaar an. Ihnen bleiben rund vier Wochen, um den Betrieb des Restaurants hochzufahren: «Wir müssen jede Maschine und jedes Gerät testen, das Inventar des vorherigen Pächters übernehmen und falls nötig mit zusätzlichem Material ergänzen. Zudem müssen wir uns um die Möblierung und die Dekoration kümmern, das Servicepersonal schulen und die ersten Einkäufe tätigen.»

Der Neubau des Bergrestaurants Roggen geht in den Endspurt. Bruno Kissling

Gegen Ende des Monates stünden dann auch die Vorbereitungsarbeiten in der Küche an, damit man ab dem 1. Mai die Gäste bewirten könne.

«Die Vorfreude, dass wir ein nigelnagelneues Restaurant in Betrieb nehmen dürfen, ist jedoch riesig.»

Blaser selbst wird im neuen Betrieb in der Küche mitanpacken und sich um die Betreuung der Gäste kümmern. Seine Frau Sonja wird sich den administrativen Belangen annehmen und im Service mithelfen.

Am Bauernhof wird noch gebaut

Wenn im April die Vorbereitungsarbeiten im Restaurant anlaufen, werden noch einige Umgebungsarbeiten ausgeführt. Unter anderem wird der grosse Vorplatz fertiggestellt. Was bereits jetzt klar ist: Am 1. Mai, wenn der «Roggen» seine Türen wieder für Kundschaft öffnet, sind die Bauarbeiten noch nicht definitiv abgeschlossen. Bruno Heiniger sagt:

«Der geplante Spielplatz wird erst im Verlauf des Sommers fertig gebaut und auch die Arbeiten am Landwirtschaftsbetrieb werden Anfang Mai noch nicht abgeschlossen sein.»

So sieht das Bergrestaurant Roggen derzeit aus. Bruno Kissling

Das Ziel sei es, dass man auch auf dem Ökonomie-Betrieb die Voraussetzungen schaffe, um dereinst das ganze Jahr über wirtschaften zu können – genau wie das auch im Restaurant ab Mai der Fall sein werde. Auch wenn die Arbeiten noch nicht definitiv abgeschlossen sind, scheint nicht nur der Zeitplan für die Neueröffnung zu stimmen, sondern auch die Finanzen. Heiniger: «Nach aktuellem Stand können wir die Kosten im Rahmen der budgetierten 6,5 Millionen Franken halten.»

