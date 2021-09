Neubau Die Migros hat in Neuendorf für 200 Millionen Franken neu gebaut – so sieht es im Innern aus Seit 2018 baute die Migros Verteilbetrieb AG in Neuendorf eine neue Kommissionierungsanlage. Nun ist sie fertig und ein Grossteil des Sortiments eingeräumt. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 30.09.2021, 05.00 Uhr

Die linke Anlage läuft automatisch. Die Rechte teilautomatisch. Der Gang in der Mitte trennt sie voneinander. Bruno Kissling

Auf das Areal der Migros Verteilbetrieb AG (MVB) in Neuendorf gelangt man als Besucherin nicht einfach so. Zuerst betritt man ein kleines Häuschen. Dort meldet man sich an, wird mit Besucherbadge und gelber Weste ausgestattet. Nach dem Passieren einer Schranke ist man drin.

Der MVB ist mit über 1000 Angestellten der grösste Arbeitgeber der Region. Bruno Kissling

Mit über 1000 Angestellten ist der Betrieb bereits der grösste Arbeitgeber der Region. Seit Herbst 2018 wird er noch grösser: Damals begann der Bau der Erweiterung West, der neuen, teil- und vollautomatisierten Kommissionierungsanlage. Dazu gehört ein Hochregallager, das 50'000 Paletten Platz bietet.

Eleanor Wittmer, Leiterin Unternehmenskommunikation. Bruno Kissling

«Die Erweiterung war nötig, um den grösser werdenden Anforderungen – wie effizientere Lieferprozesse oder steigende Artikelzahlen – gerecht werden zu können»,

sagt Eleanor Wittmer, Leiterin Unternehmenskommunikation, vor dem rötlich-braunen Gebäude. Viele der Informationen wird sie hier weitergeben, im Inneren des Lagers ist es zu laut. Zwischen uns verkehren Lastkraftwagen. Immer wieder müssen wir auf die Seite stehen. Die Autobahn dröhnt.

Die Kommissionierungsanlage umfasst zwei Hallen

Um zum neuen Lager zu gelangen, müssen wir zuerst das Bestehende passieren. Hier fahren die Mitarbeitenden mit Flurgefährten herum. Die Liste auf den darauf montierten Bildschirmen sagt ihnen, welchen Artikel sie in welchem Gang suchen müssen. Auch kleine Fahrräder stehen bereit, wenn der Weg etwas länger ist.

In der alten Halle fahren die Mitarbeitenden mit Flurgefährten herum. Bruno Kissling

Nach wenigen Minuten gelangen wir in den neu angebauten Teil. Er liegt westlich des bestehenden Gebäudes. Der Unterschied ist hör- und erkennbar: Kartonpakete rollen auf langen Förderbändern, ein Roboter fährt hoch und runter, die Regale sind so hoch wie die Decke.

Die neue Kommissionierungsanlage umfasst zwei Hallen: In der Hinteren liegt das Hochregallager. Zu Fuss kann man als Besucherin dort nicht hin. Die vordere Halle ist eingeteilt in die vollautomatische Anlage auf der linken und die teilautomatische Anlage auf der rechten Seite.

Die vordere Halle (im Bild) ist eingeteilt in die vollautomatische Anlage auf der linken und die teilautomatische Anlage auf der rechten Seite. Bruno Kissling

Ganz links, vor der Aussenwand, verlaufen lange Förderbänder. Sie holen die Paletten aus dem Hochregallager nach vorne. Hier werden die Paletten auseinandergenommen, in einzelne Artikel aufgeteilt und auf Trays gelegt. Das sind Bretter, die aussehen wie grosse Serviertableaus. «Verheiraten» nennt sich dieser Vorgang. So werden die Artikel in den Zwischenlagern gelagert, bis eine Filiale sie bestellt. Das vollautomatische System arbeitet mit künstlicher Intelligenz:

«Wenn die Menge eines Artikels in einem Regal unter einen bestimmten Prozentsatz fällt, löst die Anlage automatisch eine Bestellung aus.»

Rückblick: 2017 hat die Planung der Erweiterung angefangen, berichtet Wittmer. Im Oktober 2018 folgte der Spatenstich. Im Januar 2020 war der Bau fertig. Dann begann der Bau der Anlagen, sprich der Regale, der Förderbänder und der Kommissionierungsstationen im Innern des Neu- und auch bestehenden Baus. «Durch die Coronapandemie musste die Montage kurzzeitig stoppen, weil der Monteur aus Deutschland stammt und seine Leute zurückgeholt hat», so Wittmer. Man habe etwa einen bis zwei Monate verloren. Im April 2021 war die Montage fertig und man konnte die Anlagen mit den Artikeln befüllen.

Der Grossteil des Sortiments sei mittlerweile eingeräumt, sagt Wittmer und zeigt Richtung Hochregale und Anlagen. In Neuendorf werden Near- und Non-Food-Artikel gelagert: Kosmetika, Spielzeuge, Küchengeräte. In Suhr, dem zweiten grossen Verteilbetrieb der Migros, lagert das Food-Sortiment. Der Near- und Non-Food-Teil des Sortiments ist bereits eingeräumt. Noch fehlen die Sortimente von Do-It, SportXX und melectronics. Sie sollen in den kommenden Monaten in die Anlagen aufgenommen werden. Nach Weihnachten sind letzte Feinjustierungen geplant. Im Frühling soll die gesamte Erweiterung fertig sein.

Hier nehmen Mitarbeitende die Produkte auseinander, die vom Hersteller in grossen Kartons angeliefert werden. Bruno Kissling

«Ursprünglich war geplant, die Erweiterung Ende 2021 abzuschliessen. Beim Abschluss muss man aber wegen der Pandemie etwas Verspätung in Kauf nehmen»,

so die Leiterin der Unternehmenskommunikation. Total investiert die Migros 200 Millionen Franken in die Erweiterung.

Vollautomatisierung war nicht das Ziel

Der rechte Teil der Halle besetzt das teilautomatische System. Hier nehmen Mitarbeitende die Produkte auseinander, die vom Hersteller in grossen Kartons angeliefert werden. Sie legen sie in kleinere, hellbraune Kisten. Förderbänder nehmen sie mit ins Obergeschoss. Dort findet die Kommissionierung statt: Leere Kisten stehen auf Förderbändern bereit, um mit den Bestellungen der Filialen gefüllt zu werden. Auf einem Bildschirm sehen die Mitarbeitenden, welcher Artikel zu welcher Bestellung gehört. Wo der Artikel zu finden ist, erkennen sie anhand von roten Lampen, die vor der hellbraunen Kiste, in der der Artikel gelagert ist, aufleuchten. Sie nehmen den Artikel aus der Lagerungskiste und geben ihn zur Bestellung. Sind alle Produkte in der Kiste, transportiert sie das Förderband zum nächsten Posten.

Mehr Arbeitsplätze habe es durch den Neubau nicht gegeben, erklärt Wittmer. Die Arbeit habe sich verschoben: vom alten Kommissionierungslager ins neue. Alle neuen Prozesse komplett zu automatisieren, sei keine Option gewesen: «Gewisse Produkte wie zum Beispiel Shampoo werden vom Hersteller in Umkartons angeliefert und müssen manuell ausgepackt werden. Bei anderen Artikeln, etwa bei Sofas oder Gartengeräten, ist eine Automatisierung nicht möglich, da sie sperrig sind.» Zudem brauche man auch Mitarbeitende, die sich um die Instandhaltung, Reinigung und Betrieb der Anlagen kümmern.

Nach dem Rundgang begleitet uns Wittmer wieder durch die alte Kommissionierungshalle nach draussen zum Eingangshäuschen. Wir geben Badge und Besucherüberzieher zurück. Und Motorengeräusche der Lastwagen lösen das Rattern der Förderbänder wieder ab.

Motorengeräusche der Lastwagen und der Autobahn lösen das Rattern der Förderbänder wieder ab. Bruno Kissling