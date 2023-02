Oensingen: Vebo plant einen grossen Neubau

Neubau 30 Meter hoch und 20 Millionen Franken teuer: Die Vebo plant in Oensingen einen grossen Neubau Die Vebo Genossenschaft braucht mehr Platz. Deshalb will sie im Industriegebiet Moos einen 30 Meter hohen Neubau realisieren. Kostenpunkt: 19 bis 20 Millionen Franken. Im Gegenzug will sie gemietete Flächen abstossen. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 07.02.2023, 05.00 Uhr

So soll der Neubau, den die Vebo an der Nordringstrasse in Oensingen baut, einst aussehen. Visualisierung: zvg

Die Vebo hat in Oensingen derzeit fünf verschiedene Standorte, verteilt auf das ganze Industriegebiet. Das soll sich bald ändern. Bis Ende vergangener Woche lag ein Gestaltungsplan auf der Gemeinde auf. Inhalt: ein Neubau der Genossenschaft an der Nordringstrasse im Industriegebiet Moos. Bereits in Solothurn ist eine solche Konzentration der Standorte im Gange.

Die Genossenschaft hat derzeit zwei Hauptstandorte, nördlich und südlich der Autostrasse ins Thal, dazu drei gemietete Flächen südlich der Dünnern.

Das sei historisch so gewachsen, sagt Vebo-Direktor Marc Eggimann. Als man den Oensinger Standort realisiert habe, habe man mit Platzreserven gebaut. In der Zwischenzeit sei man aber so stark gewachsen, dass man zusätzliche Flächen mieten musste.

«Nun sind wir an den Punkt gekommen, wo wir uns die Frage nach den nächsten 10 bis 15 Jahren stellen mussten.» Die Antwort darauf: die Standorte zusammenführen.

Marc Eggimann, Direktor der Vebo. Bruno Kissling

Dazu fast wurden 30 Standorte in und um Oensingen in Betracht gezogen, wie im Raumplanungsbericht nachzulesen ist. Der ausgewählte Standort an der Nordringstrasse sei nahe am bestehenden Produktionsbetrieb. Das sei ein Vorteil.

Zweiter Teil der Parzelle bleibt frei

Es wird einen zweckmässigen Industriebau mit einer Nutzfläche von 5600 Quadratmetern geben, so der Direktor. Total ist die Parzelle 8660 Quadratmeter gross.

Sie wird aber nicht komplett bebaut. Der zweite Teil der Parzelle bleibt frei, damit die Vebo ihn für künftige Nutzen bebauen lassen könne. Daher geht das nun zu bauende Gebäude auch eher in die Höhe statt in die Breite: Es wird um die 30 Meter hoch und umfasst fünf bis sieben Stockwerke. Dieses Vorgehen führe aber dazu, dass nicht genug Platz da ist, um sämtliche Autos unterirdisch parkieren zu können. Zwar ist eine Einstellhalle geplant, es wird aber oberirdisch Besucherparkplätze geben.

Im Raumplanungsbericht ist zudem nachzulesen: Im nördlichen Teil des Neubaus werden Verwaltungs-, Sanitär-, Pausen- und Nebenräume auf sieben Stockwerke verteilt sein. Der südliche Teil des Gebäudes besteht aus fünf Produktionsgeschossen. Im Erdgeschoss wird die Logistik- und Entsorgungsabteilung untergebracht. Darüberliegend befinden sich Abteilungen für Mechanik, in zwei weiteren Geschossen Montage und im obersten Geschoss die Verpackung. Es wird zudem ein Restaurant geben.

Es sei noch nicht ganz klar, welche Abteilungen in den Neubau umziehen werden, sagt Eggimann. Er rechnet aber mit 250 Mitarbeitenden, die ihrer Tätigkeit künftig an der Nordringstrasse nachgehen werden. Nördlich und östlich des Gebäudes sind Grünflächen geplant. Eine extensive Begrünung ist laut Raumplanungsbericht auf dem Dach vorgesehen.

Der Neubau kostet 19 bis 20 Millionen Franken. Dafür wird die Genossenschaft eine neue Hypothek aufnehmen.

2025 soll der Neubau fertig sein

Der Neubau hat laut Eggimann einige Vorteile für die Mitarbeitenden: «Im Moment haben sie nicht genügend Platz an ihren Arbeitsplätzen. Das ändert sich jetzt.» Weil man auch komplett neu baue, könne man auch grossen Einfluss auf die Einrichtung der Räume nehmen. «Wir haben zum Beispiel viele Mitarbeitende, die viele Pausen brauchen. Dafür richten wir sogenannte Time-out-Räume ein.»

Zudem verkürzten sich die logistischen Wege. «Und die Leute sind beieinander, das verstärkt den Teamgeist.»

Die beiden Hauptstandorte neben der Autostrasse auszubauen, sei keine Option gewesen. Es gäbe zwar etwas Platz, aber der würde für die Produktion nicht ausreichen.

Bis 3. Februar lag der Gestaltungsplan auf. «Das war eine Zangengeburt. Wir haben ein Jahr Verzögerung», sagt Eggimann. Nun hofft er, im März das Baugesuch eingeben zu können. Ist dies der Fall, rechnet er Mitte Jahr mit der Baubewilligung. Dann folgt der Spatenstich. Nach einer Bauzeit von etwa zwei Jahren soll der Neubau im zweiten Halbjahr 2025 in Betrieb genommen werden können.

