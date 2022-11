Wolfwil will eigene Telekom-Gesellschaft gründen

Netzinfrastruktur Ausserordentliche GV in Wolfwil: Soll eine neue, lokale Telekom-Gesellschaft gegründet werden? An der ausserordentlichen Gemeindeversammlung vom Donnerstagabend wird beschlossen, ob 4 Millionen Franken investiert werden. Fränzi Zwahlen Jetzt kommentieren 09.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Wolfwiler Stimmberechtigten sollen für Zukunft der Telekom-Strategie bis 2026 4 Millionen Franken investieren. Das der Antrag an die ausserordentliche Gemeindeversammlung. Bruno Kissling

In Wolfwil betreibt die Fernsehgenossenschaft Wolfwil FGW ein Hybrid Fiber Koax-Netz für die Versorgung der Bevölkerung mit Radio- und TV-Signalen und sie vertreibt via ggsnet Schwängimatt die Produkte der Quickline AG an die Endkunden. Es werden rund 1000 Nutzungseinheiten versorgt. Da sich der Telekom-Markt stetig ändert, machte sich der FGW-Vorstand schon länger Gedanken darüber, wie das bestehende Kabelnetz weiterentwickelt werden kann.