Tag der offenen Gärten: Auch im Thal werden die Tore geöffnet

Naturpark Thal «Tag der offenen Gärten»: Einen Tag lang über das eigene Gartentor hinausblicken Am Sonntag, 12. Juni, findet der Tag der offenen Gärten statt. Dabei steht alles im Zeichen der Natur, und die Interessierten werden dazu aufgefordert, sich in anderen Gärten neue Inspirationen zu sammeln. Insgesamt werden 24 Gärten im Thal ihre Tore öffnen. Enya Kopp Jetzt kommentieren 08.06.2022, 14.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Idyllische Gärten und blühende Blumen, das alles soll man am Sonntag,

12. Juni, bestaunen können. Zvg

Blühende Blumengärten, idyllische Nischen und Sitzgelegenheiten, sowie englische Gartenträume. Es ist eine breite Bandbreite an Gärten auf dem Flyer vom «Tag der offenen Gärten» des Naturparks Thal zu finden. In jeder der acht Naturpark Thal-Gemeinden öffnet mindestens eine Gartenbesitzerin oder ein Gartenbesitzer seine Tore. Das Programm im Garten liege dann in deren Händen, erzählt Sandra Diemand, Organisatorin und Initiatorin des Anlasses.

Einige Gärten öffnen bereits zum vierten Mal ihre Tore. Zvg

Am 18. Juni 2017 wurde im Thal zum ersten Mal der Tag der offenen Tür durchgeführt. «Die Idee kam mir, weil ich einen Artikel über den Tag der offenen Gärten in einem Oltner Quartier gelesen hatte», erzählt die Initiantin. Durch ihr Amt als Präsidentin der Kulturkommission sei sie immer wieder auf der Suche nach neuen Ideen. Sie schlug den Anlass der Kommission vor.

Diese lehnte jedoch zuerst ab. Denn: Die Kommission zweifelte am Interesse, den Anlass nur in einer einzigen Gemeinde durchführen zu können. So ging die Anfrage weiter an die Arbeitsgruppe Kultur im Thal, welche dem Naturpark angehört. Darin vertreten seien nebst den Museen und kulturellen Institutionen auch alle Gemeinden des Naturparks, so Diemand weiter. Insgesamt 19 Gärten, aus sechs der acht Naturparkgemeinden, machten 2017 bei der ersten Veranstaltung gleich schon mit.

Einen vorgeschriebenen Weg gibt es nicht

Jeder offene Garten ist mit einem Willkommensschild gekennzeichnet. Zvg

Bei der Veranstaltung gehe es nicht nur darum, in fremde Gärten zu schauen, darin herumzustöbern oder Ideen zu sammeln. Es gehe vor allen um die Gespräche zwischen den Gartenfreunden, die sich ergeben, so Diemand. Einen festgelegten Programmablauf gibt es nicht. «Es ist den Gastgeberinnen und Gastgebern überlassen, was sie genau veranstalten», sagt die Organisatorin.

Doch nicht nur die Gastgeberinnen und Gastgeber haben viel Spielraum, auch die Besucherinnen und Besucher können nach eigenen Wünschen von Garten zu Garten ziehen. «Es gibt Besucher, die wollen besonders viele Gärten sehen, andere verweilen länger und nehmen vor allem wegen der neuen Bekanntschaften teil», so Diemand.

Mit Flyern und Plakaten sucht man jedes Jahr wieder Leute

Die Veranstaltung an sich hänge nur vom Datum her mit dem nationalen «Tag der offenen Gärten zusammen», obwohl es einige Gastgeber gebe, die Mitglied bei ProSpecie Rara sind und ihre Gärten sowohl beim Naturpark anmelden als auch beim nationalen Anlass, erklärt die Initiantin.

Ines Kreinacke Geschäftsführerin Naturpark Thal Bruno Kissling

Die Anmeldungen für die Veranstaltung im Thal starten jeweils im April des Anlassjahres. «In jeder Gemeinde werden Plakate und Flyer mit den jeweiligen Kontaktdaten in Umlauf gebracht», erklärt Diemand. Die Anmeldungen sammle man auf einem Gesamtflyer welcher dann in allen Gemeinden verteilt werde. So entsteht jedes Jahr aufs neue eine grosse Vielzahl an unterschiedlichen Gärten.

«In diesem Jahr nimmt zum ersten Mal der Schaugarten des Naturparks teil», erzählt Ines Kreinacke, Geschäftsführerin Naturpark Thal. Das Wichtigste an der Veranstaltung sei für sie, den Besucherinnen und Besuchern die Möglichkeit zu geben, unterschiedliche Gärten kennen zu lernen. Findet jemand gefallen am Gärtnern, sei dies für sie ein zusätzlicher Freudenpunkt.

Ein weiterer Pluspunkt der Veranstaltung sei die Vernetzung des Thals. «Die Thaler besuchen sich an diesem Tag dorfübergreifend und lernen so auch die anderen Dörfer besser kennen», schliesst sie ab.

Die nationalen Tage der offenen Gärten haben jedoch nicht nur im Thal fest Fuss gefasst. Auch in anderen Kantonsteilen öffnen Gastgeberinnen und Gastgeber ihre unterschiedlichen Gärten und empfangen die Besucherinnen und Besucher.

«Offene Gärten» im Kanton Solothurn Blütenpardies am Hang – Strickweg 26, Niedergösgen, 11. Juni 2022

– Strickweg 26, Niedergösgen, 11. Juni 2022 Gartenoase in Biberist – Birkenweg 5, Biberist, 11. und 12. Juni 2022

– Birkenweg 5, Biberist, 11. und 12. Juni 2022 Schloss Wartenfels – Lostorf, 11. und 12. Juni 2022

– Lostorf, 11. und 12. Juni 2022 Künstlergarten – Seewenweg 57, Hochwald, 11. und 12. Juni 2022

– Seewenweg 57, Hochwald, 11. und 12. Juni 2022 Spechtgarten – Höfliweg 31, Hochwald, 11. und 12. Juni 2022

– Höfliweg 31, Hochwald, 11. und 12. Juni 2022 Garten der alten Sorten – Rötelnweg 12, Nunningen, 12. Juni 2022

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen