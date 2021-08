Naturpark Thal «NaturparkBus»: Dank einem gelben Flitzer geht's bequem und günstig auf den Berg Der «NaturparkBus» bringt auf zwei Linien Wandersleut’ und Restaurantgäste auf die zweite Jurakette. Philipp Kissling 23.08.2021, 05.00 Uhr

Naturpark-Wanderer starten am Sonntag, 8.52 Uhr, auf dem Brunnersberg: (v. l.) Remo Kilcher aus Bretzwil, Ueli und Maria Kiener aus Heimiswil, Martin und Therese Zeltner aus Balsthal sowie die Naturpark-Thal-Geschäftsführerin Ines Kreinacke und ihr Mann Wolfgang Schröppel. Philipp Kissling

Die Komplimente hat sich Robert Enderlin redlich verdient. Gut 20 Minuten nach der Abfahrt um 8.31 Uhr beim Bahnhof Balsthal entlässt der Postautochauffeur seine Fahrgäste an die frische Luft, Endstation Brunnersberg. Gekonnt meistert Enderlin zuvor die Herausforderungen der engen Bergstrasse, überholt Velofahrer und kreuzt Töfflibuben. Die Fahrt mit dem «NaturparkBus» ist ein Erlebnis für sich. Für einmal an diesem Sonntagmorgen liegt das Thal unter einem Nebelmeer. Und das im August, nicht mal die nebelgeplagten Gäuer sind sich solches gewohnt. Teilweise verursacht der Blick aus dem Fenster und talwärts in die steilen Schluchten Herzklopfen – welch ein Glück, dass man nicht selber fahren muss.

Es geht nicht ohne Sponsoring

Der «NaturparkBus» fährt an Sonn- und Feiertagen ab Bahnhof Balsthal je dreimal Richtung Brunnersberg/Güggel und zurück sowie Richtung Welschenrohr/Mieschegg/Hinter Brandberg mit Rückfahrt via Tannmatt/Vorderer Brandberg/Herbetswil. Zahlreiche Haltestellen gewährleisten den Aus-/ oder Zustieg und die rasche Erreichbarkeit der Bergrestaurants. «E suberi Sach» sei das Angebot, loben Theres und Martin Zeltner.

Das Paar aus Balsthal kennt die Gegend natürlich bestens. Als Reisende mit Halbtaxabo bezahlen Zeltners für die Strecke Balsthal–Brunnersberg zusammen 5 Franken 60. Ein «Ganzes» für eine Person kostet via SBB-App einen Fünfliber, für die Strecke Balsthal–Mieschegg bezahlt man Fr. 7.20. Der «NaturparkBus» ist mit den Tarifverbünden A-Welle und Libero verknüpft. Die Strecke Solothurn–Bergwirtschaft Güggel beispielsweise kostet ohne Halbtax 14 Franken, ab Olten mit dem gleichen Ziel bezahlt man Fr. 11.80. Die zweite Jurakette ist dank dem Naturparkbus also zu erschwinglichen Konditionen mit dem öffentlichen Verkehr erreichbar. Wer mit dem Auto anreist, findet beim Bahnhof Balsthal genügend Parkplätze zu Fr. 1.–/Stunde oder 5.–/Tag. Ebenfalls ein Kenner des Naturparks Thal ist Remo Kilcher aus Bretzwil BL, der gerne und oft im Gebiet diesseits des Passwang unterwegs ist.

«Schade, dass der Bus am Samstag nicht fährt»

Wenn er denn ein Haar in der Suppe finden müsste, dann dies: «Schade, dass der Naturparkbus nicht auch am Samstag fährt.» Ines Kreinacke, die Geschäftsführerin des Naturparks Thal, ist an diesem Sonntagmorgen zufälligerweise ebenfalls auf dem Bus. Sie kennt den Wunsch des Publikums, die zwei Routen auch am Samstag zu bedienen. Zumindest aus heutiger Sicht scheint das unrealistisch, weil der Betrieb der Buslinien an den bis anhin 31 bis 33 Tagen der Saison vom 1. Mai bis 1. November mit einem erklecklichen fünfstelligen Betrag zu Buche schlägt. Mit durchschnittlich weniger als zehn Reisenden pro Fahrt ist das nicht zu finanzieren. Ines Kreinacke betont denn auch, dass der «NaturparkBus» nur dank der Unterstützung einer Sponsorin, in diesem Fall der Thaler Raiffeisenbanken, betrieben werden könne.

Mittlerweile fährt der «NaturparkBus» bereits in seiner elften Saison. «Es ging darum, die Wertschöpfung der zweiten Jurakette zu steigern und die Bergwirtschaften zu unterstützen», erklärt Stephan Braun, der im Team des Naturparks Thal für «Nachhaltigen Tourismus und Raumentwicklung» und damit auch für den «NaturparkBus» verantwortlich zeichnet. Braun weiss, dass die Gäste hauptsächlich aus dem Kanton Solothurn stammen oder einem der angrenzenden Kantone. Wandersleute sind ebenso unterwegs wie Personen, die möglichst nah an eine Wirtschaft gelangen wollen, um dort das Sonntagsmenü zu geniessen. Der «NaturparkBus» stellt sicher, dass auch ältere und weniger mobile Leute auf den Berg kommen.

Ein Soldat kehrt ins Thal zurück

Maria und Ueli Kiener sitzen ebenfalls im Bus auf den Brunnersberg. Das Paar aus Heimiswil b. Burgdorf schaut heute über den Tellerrand ihres Emmentals hinaus. 1968 war es, als der Infanterierekrut Kiener von Liestal herkommend durch die Gegend marschierte. Gelitten hätten sie, schmunzelt er. Nun ist er nach mehr als 50 Jahren zurückgekommen, um als «Zivilist» und mit seiner Frau im Naturpark Thal zu wandern. Corcelles sei das Ziel, danach gehe es mit dem Zug durch den Weissenstein und wieder «hei zue». Unterwegs wollen sie natürlich einkehren, zum Beispiel im «Güggel», da war Ueli Kiener eben 1968 schon, und nicht nur da: «Ich fand es damals besonders, dass es hier oben so viele Wirtschaften gab.» Es gibt sie immer noch in grosser Anzahl, die Bergbeizen, und nicht zuletzt trägt der «NaturparkBus» dazu bei, dass das so bleibt.

Der NaturparkBus-Fahrplan

Der NaturparkBus (Postautolinie 131) fährt vom 1. Mai bis 1. November an Sonn- und Feiertagen ab Bahnhof Balsthal zu folgenden Zeiten: 8.31 Uhr (Endstation Brunnersberg); 10.31 und 13.31 Uhr (Endstation Güggel); 9.31 und 14.31 Uhr (Endstation Mieschegg); 11.31 Uhr Endstation Hinterer Brandberg). GA, Halbtax, Juniorkarten, Abos und Billette der Tarifverbünde A-Welle und Libero sind gültig. Gruppen ab 5 Personen reservieren telefonisch 058 66713 60.