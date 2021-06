Übernachten Naturpark Thal macht Werbung für eine «attraktive, regionale sowie ökologische Alternative zu den Ferien im Ausland» Der Naturpark Thal greift mit dem Programm «Unterkünfte wie aus dem Bilderbuch» der Übernachtungsgastronomie unter die Arme. Fränzi Zwahlen 25.06.2021, 05.00 Uhr

Fast 90 Prozent der Besucher im Naturpark sind Tagesgäste. Wer bisher mehr als einen Tag im Thal hat verbringen wollen, fand nur ein kleines, überschaubares Übernachtungsangebot. Nun will der Naturpark Thal die Gunst der Stunde nutzen, und mit einer gemeinsamen Aktion neun - teils neue, aber auch bisherige - Anbieter von Übernachtungsangeboten in den Fokus stellen.

«Der Naturpark Thal bietet damit eine attraktive, regionale sowie ökologische Alternative zu den Ferien im Ausland», heisst es in einer Medienmitteilung. Die neun Anbieter, die jetzt auf einem gemeinsamen Werbeauftritt zu finden sind, seien sofort bei der gemeinsamen Aktion des Naturparks mit dabei gewesen, heisst es weiter.

Die teilnehmenden Betriebe: Gasthof zum Kreuz, Holderbank www.kreuz-holderbank.ch

Berggasthaus Obere Wechten, Mümliswil–Ramiswil www.oberewechten.ch

Gasthof zum Reh Herbetswil www.gasthof-reh.ch

Bergrestaurant Oberdörfer, Gänsbrunnen www.oberdoerfer.ch

Berghof Montpelon, Gänsbrunnen www.montpelon.ch

Baders Gasthaus Krone, Laupersdorf www.baderskrone.ch

Schlafen im Stroh auf dem Berghof Sangetel, Brunnersberg Mümliswil-Ramiswil

Gasthof Hirschen, Welschenrohr www.bnb.ch

Zentrum zum Mühlehof, Gänsbrunnen www.zentrum-muehlehof.ch, www.naturparkthal.ch

«Wir freuen uns, dass sich so viele Betriebe entschieden haben, Teil dieses Projektes zu sein. Wir sind überzeugt, dass die Partner davon profitieren und den einen oder anderen zusätzlichen Gast begrüssen können», sagt Stephan Braun, Leiter Nachhaltiger Tourismus des Naturpark.

In der Schweiz, im Thal Ferien machen

Jörg Saner, Gastgeber auf der Oberen Wechten meint:

«Die Corona Pandemie macht uns schon zu schaffen. Vor allem die Gruppen-Reservationen erholen sich nur langsam. Ich schaue aber positiv in die Zukunft, freue mich auf die kommenden Monate und hoffe auf viele Übernachtungsgäste auf der Oberen Wechten».

Auch im Gasthof zum Reh in Herbetswil schaut man positiv nach vorne. Samuel Müller: «Wir sind froh, dass wir unsere Gäste wieder am Seeli bewirten können. Auch unsere Gästezimmer sind bereit und wir hoffen, dass viele Leute die Sommerferien in der Schweiz verbringen und vielleicht auch das Thal kennen lernen wollen.»

Neu machen Sylvia und René Zemp vom Sangetel mit «Übernachten im Stroh» mit. Drei heimelige Schlafzimmer sind für eine angenehme Übernachtung komplett mit Stroh bedeckt. Und auch Jörg Allemann vom Gasthof Hirschen in Welschenrohr bietet etwas Neues an: Sechs renovierte Zimmer mit Platz für insgesamt elf Personen. «Und auf dem grossen Parkplatz darf man auch mit dem Wohnmobil übernachten», sagt er.