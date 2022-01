Naturpark Präsident Nino Joller zieht Bilanz nach einem Jahr

Naturpark Thal Er will Dynamik in den Naturpark bringen – Präsident Nino Joller zieht nach einem Jahr im Amt Bilanz Mit Nino Joller hat der Naturpark seit vorletztem Jahr einen neuen Präsidenten. Einer, der Projekte kontinuierlich vorantreibt und dabei noch etwas geduldiger werden möchte, wie er sagt. Joller schaut auf sein erstes Jahr zurück und erzählt, was 2022 auf den Park zukommt. Anja Neuenschwander Jetzt kommentieren 24.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nino Joller ist seit Dezember 2020 Präsident des Naturpark Thal. Bruno Kissling

Nino Joller aus Balsthal übernahm das Amt des Präsidenten des Naturparks Thal im Dezember 2020, keine einfache Zeit. Die Pandemie funkte bei vielen Anlässen und Projekten dazwischen – da war Flexibilität gefordert. «Wir konnten trotzdem viel umsetzen. Es gab beispielsweise einen Kulturtag und einen Naturparkmäret», erzählt er. Sein persönliches Highlight am Märet: Drei Imkereien stellten ihren neu zertifizierten Naturparkhonig vor.

«Wir sind innovativ geblieben, trotz der unsicheren Lage», sagt Joller. Zum Beispiel mit der Übernachtungsaktion für den Thaler Tourismus. Durch Corona verbrachten viele Schweizerinnen und Schweizer ihre Ferien innerhalb des Landes. In einem Video stellte der Naturpark verschiedene Übernachtungsmöglichkeiten im Thal vor. Obwohl ausserhalb des Thals nicht sehr viel Werbung für den Naturpark betrieben worden sei, kamen die Touristen: «Wir hatten einen extremen Zuwachs», meint der Balsthaler.

Der Naturpark Märet in Balsthal konnte letztes Jahr trotz Corona durchgeführt werden. Und das erst noch zu seinem 20. Jubiläum. Patrick Lüthy

Der Naturpark ist nicht nur Tourismus

Die Wolfsschlucht bei Herbetswil und der Holzweg zwischen Balsthal und Holderbank seien zeitweise fast schon überrannt worden. Daher werde der Naturpark dieses Jahr eine neue Tourismusstrategie verabschieden: mehr Qualität statt Quantität. Der Naturpark sei viel mehr als nur der Holzweg:

«Der Tourismus ist eigentlich nur Mittel zum Zweck, um Wertschöpfung zu generieren.»

Joller sagt weiter: «Der Naturpark ist primär für die Thalerinnen und Thaler da.»

Verschiedene Arbeitsgruppen kümmern sich beispielsweise um die Bereiche Natur und Landschaft, Kultur, Wirtschaft oder Raum. Auf grosse Nachfrage bei den Schulen seien die Angebote zur Umweltbildung gestossen, erzählt Joller. Die Thaler Schülerinnen und Schüler können unter anderem bei der Butterproduktion oder in einem Pferdestall vorbeischauen.

Das vielfältige Angebot des Naturparks scheint sich auszuzahlen: Seit 2016 ist das Budget um 42 Prozent gestiegen. «Das zeigt uns, dass die Bevölkerung Interesse am Naturpark hat», sagt Joller. Währenddessen ist die Anzahl Mitarbeiter in den sechs Jahren ungefähr gleich geblieben. «Wir müssen schauen, wie wir in Zukunft mit der Belastung der Mitarbeiter umgehen.»

Als Non-Profit-Organisation investierte der Naturpark die höheren Einnahmen in neue Projekte. Beispielsweise werden seit letztem Jahr auf dem Oberberg die Heuschürli restauriert. Der Oberberg zählt zusammen mit der Ruine Neu-Falkenstein und dem Laupersdörfer Stierenberg zu Jollers Lieblingsplätzen im Park. Die Natur geniesst er am liebsten auf dem Bike oder gemeinsam mit seinen zwei Töchtern.

Aussicht vom Oberberg Richtung Thal. Stefan Walther

Als er vor gut einem Jahr als Präsident des Naturparks anfing, wollte Joller den Austausch zwischen den Thalerinnen und Thalern stärken. Letztes Jahr fand nun zum ersten Mal ein Gipfel statt, bei dem sich die Gemeinde-, Kirch- und Bürgergemeinderäte zusammenfanden. «Ich denke, so konnte der Austausch bereits gut gestärkt werden», sagt der 35-Jährige.

Für die Bewohnerinnen und Bewohner des Parks steht die Infostelle des Naturparks zur Verfügung. Immer öfter würde dort nach Auskunft bei gemeindeübergreifenden Angelegenheiten gefragt werden, erzählt Joller. Teilweise seien die Mitarbeitenden des Parks aber gar nicht dafür zuständig. Sie hatten beispielsweise schon Anrufer, die sich über die Verspätung des Postautos beklagten. «Zum einen ist das schön zu sehen, dass wir eine Anlaufstelle sind. Zum anderen laufen wir aber auch Gefahr, die Leute enttäuschen zu müssen.»

«Ich muss noch lernen, ein gutes Mass zu finden»

Im 2022 kommt einiges auf Joller zu: Für das Projekt «Natur im Siedlungsraum» konnte man die Gemeinden Balsthal, Mümliswil-Ramiswil und Welschenrohr-Gänsbrunnen dazugewinnen. Neben der neuen Tourismusstrategie wird sich die Arbeitsgruppe Raum der Rezertifizierung der Regio-Energiestadt Thal annehmen. Zudem wird Freddy Kreuchi als Präsident der Arbeitsgruppe Jugendarbeit zurücktreten. Da sei man nun auf der Suche nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger. Weiter sollen zwei Weiher renaturiert und Quellen inventarisiert werden.

«Natur im Siedlungsraum» in Laupersdorf. zvg

Jollers Ziel ist es, kontinuierlich an den Projekten dranzubleiben – und gegebenenfalls etwas mehr Dynamik reinzubringen. Aus seinem Job in der Privatwirtschaft sei er es gewohnt, dass die Dinge etwas schneller vorangehen. «Beim Naturpark ist man abhängiger von anderen», erklärt er.

Denn die verschiedenen Projekte werden immer gemeinsam mit Gemeinden oder anderen Partnern auf die Beine gestellt. Manchmal würde es einfach seine Zeit dauern, bis die nötigen Unterlagen eintrudeln, um ein Projekt starten zu können. Zum Teil sei es aber auch nötig, das Ganze etwas voranzutreiben. Joller sagt:

«Da muss ich noch lernen, ein gutes Mass zu finden.»

Dazu habe man aber immer noch Spielraum für zusätzliche, spontane Projekte. Von einer Idee zu einem Konzept bis zur Umsetzung und schlussendlich dem Resultat – das schätzt Joller am meisten an seinem Amt, sagt er. «Am tollsten finde ich, dass ich etwas bewegen kann.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen