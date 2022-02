CVP-Hochburg Thal hat sich noch nicht in die Mitte umbenannt

Namenswechsel Warum sich die Ortsparteien der CVP-Hochburg Thal noch nicht in die Mitte umbenannt haben – und sich daran so schnell auch nichts ändern wird Seit 2020 heisst die CVP ganz offiziell die Mitte. Die Kantonalpartei trägt seit 1. Januar 2022 ebenfalls diesen Namen. Im CVP-Hotspot Thal ist dieser Namenswechsel noch nicht angekommen. Woran liegt das? Rahel Bühler Jetzt kommentieren 17.02.2022, 05.00 Uhr

Im Thal heissen die Ortsparteien noch CVP. Die Frage ist: Wie lange noch? Christian Beutler/ KEYSTONE

Vor anderthalb Jahren hat die CVP an einer Urabstimmung beschlossen: Wir wollen neu «Die Mitte» heissen. Damit soll die Partei zugänglicher gemacht werden.

Das Thal gilt als Hochburg der CVP. Bei den Kantonsratswahlen erreichte sie im Bezirk eine Stimmbeteiligung von satten 33,2 Prozent. Bei den letzten Nationalratswahlen kam die schweizerische CVP bloss auf 11,4 Prozent. Im Thal liegt die Unterstützung für die Partei zwei Drittel höher als im restlichen Land.

Kurt Bloch. Hanspeter Bärtschi

Der Namenswechsel ist im Bezirk aber noch nicht angekommen: Die Ortspartei habe den Namen nicht gewechselt, sagt etwa Mümliswil-Ramiswils CVP-Gemeindepräsident Kurt Bloch. Ein Blick auf die Gemeindewebsites zeigt: Die Mitte steht nirgends. Woran liegt das? Bloch erklärt:

«Der Bedarf war beziehungsweise ist bislang nicht gegeben.»

Auch unter dem Namen CVP habe die CVP Mümliswil-Ramiswil bei den Gemeinderatswahlen 2021 ein Glanzresultat erzielt: Von neun Sitzen sind sechs in CVP-Hand. Im Vergleich zur vorherigen Legislatur konnte die Partei einen dazugewinnen. Die CVP Mümliswil-Ramiswil werde sich mit dem Namenswechsel aber in naher Zukunft befassen.

Laupersdorf plant Diskussion, Balsthal stimmt demnächst ab

Auch die CVP Laupersdorf hat den Namen noch nicht gewechselt. Präsident Adrian Schaad berichtet: «Wir werden heuer im Vorstand und an der Generalversammlung die Diskussion zu einem möglichen Namenswechsel führen und die Meinung der Basis abholen.» Der Wechsel erfolge frühstens an der Versammlung 2023.

Konkreter ist man in Balsthal: Die CVP wird an der Generalversammlung vom 28. Februar über den Wechsel abstimmen. Derzeit laufe eine Befragung der Sympathisanten, berichtet Parteipräsident Peter Fluri.

Mitte-Präsident Gerhard Pfister. Michael Buholzer/ KEYSTONE

Der nationale Mitte-Präsident Gerhard Pfister erachtet es als unproblematisch, dass im Thal die Namenswechsel (noch) nicht stattgefunden haben, wie er auf Anfrage erklärt: «Jede Kantonal- oder Ortspartei kann selbst entscheiden.» Das liege in deren Freiheit.

Wieso die Thaler Ortsparteien erst jetzt mit dem Thema Namenswechsel konfrontiert werden, hat einen Grund. Der Wechsel funktioniert nach einem Top-down-Prinzip: Nach der nationalen Partei folgen die kantonale und die kommunale. Die CVP Kanton Solothurn hat sich per 1. Januar 2022 umbenannt. «Der Prozess für die Ortsparteien beginnt erst jetzt richtig», sagt Kantonalpräsident Patrick Friker.

Patrick Friker. zvg

Bisher gäbe es diverse Ortsparteien im Kanton, die den Namenswechsel vollzogen hätten. Er sei sich bewusst, dass es innerhalb der Partei Menschen gäbe, die dem «C» nachtrauern. Wenn es an den Generalversammlungen, an denen er als Gast beiwohnte, kritische Stimmen gab, habe er stets das Gleiche gesagt:

«Die Grundwerte ändern sich nicht durch den neuen Namen. Der Wechsel ist demokratisch legitimiert.»

Grundsätzlich sei die Nichtumbenennung kein Weltuntergang. Gäbe es Ortsparteien, die den neuen Namen nicht übernehmen wollen, würde die Kantonalpartei das Gespräch mit ihnen suchen. Zudem gäbe die Möglichkeit eines Doppelnamens.

Die Werte seien wichtig, nicht der Name

Edgar Kupper. Patrick Lüthy

Mümliswil-Ramiswils Parteiurgestein Kurt Bloch, der auch Kantonsrat war, sieht sich persönlich nach wie vor als CVP-Politiker. Laupersdorfs Gemeindepräsident Edgar Kupper sagt: «Als Kantonsrat gehöre ich nun der Mitte-Fraktion an. An den Namen gewöhne ich mich langsam.»

Bei seiner politischen Arbeit habe sich nichts geändert. Er verfolge zielorientierte, pragmatische Lösungen zum Nutzen aller. «Die christlichen Werte sind nach wie vor ein wichtiger Bestandteil in der Schweiz, im Kanton und in den Dörfern und von mir selbst.»

Peter Fluri sagt, er versuche, die Werte der Partei und nicht den Namen oder das Logo davon zu vertreten. «Somit hat für mich persönlich der Name der Partei einen untergeordneten Einfluss.» Auch bei der jüngeren Generation in Balsthal ist diese Meinung zu finden. So sagt Gemeinderätin Rahel Fluri:

«Für mich sind die Werte einer Partei wichtig. Und die sind für mich gleich, egal ob es nun die Mitte oder CVP heissen soll.»

