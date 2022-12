Wolfwil: Gartenbau Rauber verkauft seit 40 Jahren Weihnachtsbäume

Nadelbaum-Saison «Manche kaufen ihren Weihnachtsbaum kurz vor dem Essen an Heiligabend»: Diese Wolfwiler Gärtnerei verkauft seit 40 Jahren Tannenbäume Die Festtage kommen immer näher. Jonas und Martin Rauber aus Wolfwil haben schon ihre ersten Weihnachtsbäume verkauft. Ein Besuch auf der schneebedeckten Baumplantage. Michelle Schmid Jetzt kommentieren 19.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Jonas Rauber ist stellvertretender Geschäftsleiter von Rauber Gartenbau in Wolfwil. Bild: Bruno Kissling

Langsam aber sicher halten sie Einzug in viele Wohnzimmer: die Weihnachtsbäume. Manche sind klein und rundlich, andere kratzen wiederum beinahe an der Wohnzimmerdecke und bedürfen einer Leiter, damit man sie bis zum Spitz schmücken kann.

Bei der Firma Rauber Gartenbau in Wolfwil stehen die Tannen schon bereit für den Ansturm. So richtig los gehe der Baumverkauf zwei Wochen vor den Festtagen, in der letzten Woche ist Hochsaison, sagt Joel Rauber. Er ist diplomierter Gärtner, Landschaftsbauer und Bauführer. Gemeinsam mit seinem Vater Martin Rauber, Inhaber und Geschäftsführer, leitet er das Familienunternehmen.

Seit 40 Jahren zieht Familie Rauber ihre Tannen in Wolfwil auf. Sie gedeihen ohne Dünger und werden das ganze Jahr durch gepflegt und geschnitten, erklärt Joel Rauber.

Knüpfen von Kontakten steht im Fokus

Lange sei der Baumverkauf in Gärtnereien gang und gäbe gewesen, nur sehe das heute anders aus, erzählt Martin Rauber: «Mittlerweile gibt es einige Grosshändler, die nichts anderes machen, als Tannen zu pflanzen und zu verkaufen.» Anders sei es bei den Gärtnern, fügt er hinzu:

«Einige gehen in der Konkurrenz förmlich unter und geben ihre Tannen auf.»

Denn klar ist, Gärtnereien beschäftigen sich eben primär mit Gartenarbeit. So sei der Baumverkauf für viele ein Nebengeschäft, in das Herzblut fliesst. Und genau so sei es auch bei Familie Rauber.

Um das grosse Geld gehe es bei dieser Tradition nicht, sagt der Geschäftsführer. Viel mehr drehe sich der Verkauf um das Zusammentreffen mit den Kunden und das Knüpfen und Pflegen von Kontakten.

Jonas Rauber in Einpack-Aktion: Auf der Tannenplantage warten noch reichlich Nordmanntannen auf die Netzmaschine. Bild: Bruno Kissling

Joel Rauber betont: «Besonders schön ist es beispielsweise, wenn unsere Kunden von ihren Weihnachtsplänen erzählen, oder wie sie ihren Weihnachtsbaum schmücken werden.»

Der Nadelbaumverkauf hat auch seine Kehrseite – nebst dem Konkurrenzkampf könne das Aussuchen von bestimmten Tannen für Bestellungen oder Reservationen schwierig sein, erwähnt Martin Rauber. Man treffe nicht immer den Geschmack der Kunden, wenn man nach Beschreibung aussuchen geht. Meistens sei das aber kein Problem, sagt er.

Regionale Qualität und verschiedene Geschmäcker

Wie so üblich, führt die Nordmanntanne die Rangliste der beliebtesten Weihnachtsbäume auf dem Markt an. Auch bei Rauber Gartenbau ist die stattliche Edeltanne mit ihren kräftig grünen, weichen und lang haftenden Nadeln am beliebtesten.

Doch hätten sich diese Saison bisher zwei Kunden für eine Rottanne und eine Person für eine Blautanne entschieden. Das sei überraschend, sagt Joel Rauber, da diese zu den Fichten-Arten gehören – sie stechen und verlieren ihre Nadeln rasch.

«Überraschend ist auch immer wieder, wenn jemand an Heiligabend, um 17 Uhr, zu uns eilt, um noch in letzter Minute einen Tannenbaum aufstellen zu können, bevor die ersten Gäste zu Hause eintrudeln», ergänzt der Geschäftsführer lachend.

Die schneebedeckte Christbaumplantage des Rauber Gartenbaus lässt dieses Jahr auf weisse Weihnachten hoffen. Bild: Bruno Kissling

Auch sei es schon vorgekommen, dass jemand eine neue Tanne brauchte, weil diejenige, die zu Hause stand, schon all ihre Nadeln verloren hatte. Martin Rauber sagt: «Die meisten Tannen werden aus dem Ausland importiert und mussten, bis sie in der Schweiz gekauft werden, schon eine Weile ohne Wasser auskommen.» So würden manche Tannen nicht mehr alle Nadeln bis zur Weihnacht tragen.

«Wir legen grossen Wert auf Regionalität und Qualität – Tannenbäume aus der Region haben einfach eine bessere Qualität und diese möchten wir beibehalten.»

Die Setzlinge werden in der Nähe der Gärtnerei auf einem Feld gepflanzt, das dem Familienunternehmen von einer Bekannten zur Verfügung gestellt wird. Als Dank darf sie sich jährlich zu Weihnachten eine Tanne aussuchen. Joel Rauber schmunzelt und sagt: «Nur sucht sie sich immer die weniger hübschen aus, sodass die schöneren für alle anderen zur Auswahl stehen bleiben.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen