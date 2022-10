Oensingen: Schützin Gina Gyger holt Bronze an WM in Kairo

Nachwuchstalent Oensinger Schützin Gina Gyger holt Bronze an der Weltmeisterschaft in Kairo Die 18-jährige Schützin Gina Gyger aus Oensingen gewinnt an der Weltmeisterschaft der Junioren in Kairo die Bronzemedaille in der Kategorie 50 Meter liegend. In der gleichen Kategorie holte sie im September bereits den Titel der Vizeeuropameisterin. Rahel Bühler 13.10.2022, 16.30 Uhr

Gina Gyger (ganz rechts) aus Oensingen holt an der Junioren-WM der Schützen in Kairo die Bronzemedaille. swissshooting.ch/zvg

Gina Gyger reitet auf einer Erfolgswelle: Die 18-jährige Nachwuchsschützin aus Oensingen weilt derzeit an der Juniorenweltmeisterschaft in Kairo und hat gleich am ersten Wettkampftag die Bronzemedaille in der Kategorie liegend 50 Meter geholt.

Gyger habe sich über den ganzen Wettkampf hinweg konstant in den ersten Fünf halten können, schreibt der Verband Swiss Shooting in einer Mitteilung. Und weiter:

«Zum Schluss schaffte sie mit einigen tiefen Zehner-Schüssen den Sprung auf das Podest.»

Bereits im September holte sie an der Europameisterschaft im polnischen Wroclaw die Silbermedaille in der gleichen Kategorie. Am Wettkampf in Ägypten erzielte sie 620,5 Punkte. In Polen waren es 4,4 Zähler mehr. Mit diesem Ergebnis wäre sie in Kairo Weltmeisterin geworden. Denn die Chinesin Min Hou, die sich die Goldmedaille erschossen hat, erzielte 624 Punkte. Das ist denn auch der neue Weltrekord.

Wettkämpfe lassen sich nicht direkt vergleichen

Bei Swiss Shooting zeigt man sich hocherfreut über den Erfolg der jungen Oensingerin. Kommunikationsleiter Philipp Ammann sagt:

«Es freut uns sehr, dass sie schon wieder abgeräumt hat.»

Das gute Resultat zeige, dass sich der Weg des Spitzensports, wie ihn Swiss Shooting derzeit geht, lohne. Ist eine Athletin oder ein Athlet talentiert, wird er oder sie zuerst in einen regionalen Leitungskader aufgenommen. Später folgt der Eintritt in den nationalen Leistungskader.

Direkt miteinander vergleichen lassen sich die beiden Wettkämpfe laut Ammann übrigens nicht: Es gäbe verschiedene Faktoren, die die Resultate beeinflussen. So etwa der Wind, die Sonne oder die Luftfeuchtigkeit vor Ort. Daniel Burger leitet den Bereich Spitzensport beim Schweizer Schützenverband. «Bei diesen schwierigen Verhältnissen heute mit Wind und vielen Lichtwechseln bestehen nur die Besten», wird er in der Mitteilung zitiert. Dass Gyger nach EM-Silber nun an der WM Bronze holt, sei schlicht «eine grossartige Leistung».

Gelassen vor dem Wettkampf

Gyger stammt aus einer Schützenfamilie und kam durch den Besuch eines Ferienpasses auf den Geschmack des Schiessens. Damals war sie 14 Jahre alt. Seit 2021 ist sie Teil des Nationalkaders. Nun – drei Jahre später – trainiert sie sechs bis sieben Mal in der Woche und besucht die Sonderklasse Sport der Kantonsschule Solothurn. Wie ihre gesamte Familie trainiert sie bei den Sportschützen Winistorf.

Sportschützin Gina Gyger bei einer Aufnahme während eines Trainings im Schützenhaus Drei Höfe in Winistorf. Hanspeter Bärtschi

Vor dem Wettkampf in Ägypten sagte sie gegenüber dieser Zeitung: «Ich möchte meine Arbeit gut machen und mich nicht aufs Resultat fokussieren. Den Rest sehen wir dann.» Der Wettkampf dauert noch bis zum 27. Oktober.