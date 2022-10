Welschenrohr: Bimbosan-Patron Toni Hosang ist verstorben

Welschenrohr Vom armen Kuhhirten wurde er zum erfolgreichen Geschäftsmann: Nun ist Bimbosan-Patron Toni Hosang verstorben 1970 kaufte Anton Hosang die Bimbosan und zog mit der Firma 1983 nach Welschenrohr. Das Unternehmen für Kindernährmittel brachte er zur Blüte. Nun ist der ehemalige Patron 93-jährig gestorben. Walter Schmid Jetzt kommentieren 18.10.2022, 15.00 Uhr

Bimbosan-Patron Toni Hosang ist im Alter von 93 Jahren verstorben. Sandra Ardizzone

Im Alter von 93 Jahren ist Toni Hosang in der Alterssiedlung Senevita Multengut in Muri bei Bern verstorben. Dort hat er sich nach seinem Wegzug aus Welschenrohr mit seiner Frau Greti vor sieben Jahren niedergelassen. Er verbrachte mit der Familie über 30 Jahre in seiner neuen Heimat, wo er mit viel Herzblut seine Bimbosan aufbaute und sich als geselliger Mensch ins Dorfleben einfügte.

Toni Hosang verbrachte über 30 Jahre in Welschenrohr. Walter Schmid

Aufgewachsen ist Toni Hosang im bündnerischen Obersaxen. Bald erkannte man dort seine ausserordentlichen Fähigkeiten. Im Kloster Einsiedeln und in einem Kollegium in Genf, wo er bei einer Tante wohnte, genoss er seine Ausbildung. Bald erkannte er sein Talent als Verkäufer, vertrieb verschiedenste Produkte wie Putz- und Schädlingsbekämpfungsmittel.

Nach der Rekrutenschule kehrte Toni in die Deutschschweiz zurück, nach Bern. Dort lernte er seine Frau Greti kennen. Der Ehe entsprossen die beiden Töchter Susanne und Christine. In Ostermundigen hatte Hosang als Aussendienstler Kontakt mit der Firma Bimbosan AG, ein Unternehmen für Kindernährmittel. Mit der Übernahme des maroden Betriebes erfüllte er sich 1970 den Wunsch zur Selbstständigkeit.

Toni Hosang 2008 mit seiner Tochter Christine in den Räumen der Bimbosan. Archiv SZ

Im Rahmen der Wirtschaftsförderung kam die Firma 1983 nach Welschenrohr und realisierte einen Neubau für die Produktion und eine Wohnung für die Familie Hosang. Mit viel Einsatz und Erfolg führte Toni Hosang sein Unternehmen und erweiterte den Betrieb in mehreren Etappen. Auf der Suche einer Nachfolge gelangte die Bimbosan 2012 an eine Zuger Firma. Diese versprach, «den Betrieb mit neuem Elan in eine vielversprechende Zukunft zu führen.»

Man baute die Fabrikations- und Büroräume grosszügig um und präsentierte das Unternehmen 2016 in Anwesenheit der damaligen Volkswirtschaftsdirektorin Esther Gassler der Öffentlichkeit. Aber schon zwei Jahre später übernahm die Hochdorf Swiss Nutrition den Betrieb, womit sich bald das Ende des Standortes Welschenrohr abzeichnete.

Auf Ende 2020 schloss die Firma Bimbosan ihre Tore und verlegte den Betrieb nach Hochdorf. Bald schon wurde die Produktion in Hochdorf geschlossen und in Sulgen (Thurgau) weitergeführt. Ein herber Verlust für die Gemeinde und für Toni Hosang, der damit sein Lebenswerk entschwinden sah.

Schon in jungen Jahren war Toni Hosang ein begabter Sänger. So war der Eintritt in den Männerchor Welschenrohr ein logischer Schritt. Da fand er seine Kameraden und verbrachte viele Stunden bei Gesang, Gemütlichkeit und einem Jass. Dies brachte ihm den Ausgleich zu seinem unermüdlichen Einsatz für seine Bimbosan bis ins hohe Alter.

Seinen Werdegang vom armen Kuhhirten bis zum erfolgreichen Geschäftsmann hat Toni Hosang in einem Buch festgehalten, das Einblick in fast hundert Jahre Vergangenheit gibt.

