Nachruf Vom Coiffeur zum Natelkönig: Der Ur-Balsthaler Walter Heutschi ist gestorben Walter Heutschi hat eine bemerkenswerte Karriere hingelegt, er gilt als Mobilfunkpionier. In Balsthal hat er das «Rössli», «Kornhaus» und «Kreuz» aufgefrischt und als Treffpunkt für die Bevölkerung etabliert. Nun ist der Visionär kurz vor seinem 79. Geburtstag verstorben. Béatrice Scheurer Jetzt kommentieren 25.01.2023, 05.00 Uhr

Walter Heutschi, «Vater des Natel C», hält sich ein solches 1997 ans Ohr. Keystone (Archiv)

Die Coiffeur-Geschichte reibt Walter Heutschi den Journalistinnen und Journalisten gerne unter die Nase: Wie er 1963 als knapp 20-Jähriger bei den Schweizer Meisterschaften seinem Modell erzählte, er wolle nochmals etwas Neues anfangen. Und dieser den Vorschlag machte: «Komm doch zu uns, Telefonzentralen montieren.»

Ein Gespräch, das dem Coiffeur aus Balsthal zu einer einzigartigen Karriere in der Mobilfunkbranche verhelfen sollte. Walter Heutschi wird Hilfsmonteur in Bern und mausert sich bei seinem Arbeitgeber zu «einem kleinen Star», wie es in einem Artikel des «Tages-Anzeigers» aus dem Jahr 2003 beschrieben wird.

Er absolviert die Ausbildung zum Elektroingenieur und steigt 1973 bei der PTT ein. 27 Jahre sollte er seiner Arbeitgeberin, der späteren Swisscom, die Treue halten. Als Mitglied der Konzernleitung prägt er die Mobilfunktechnik in ganz Europa entscheidend mit und gilt heute als Vater der Prepaid-Karte.

Leben und Arbeiten sind eins

Der Abgang bei der Swisscom Anfang 2000 erfolgt nicht ohne Nebengeräusche. Es ist ein offenes Geheimnis, dass der neue Mann an der Swisscom-Spitze, Jens Alder, und Walter Heutschi das Heu nicht auf der gleichen Bühne haben. Mit dem Start-up-Unternehmen Comfone baut er weiter am Traum eines weltweiten Netzwerks. Dafür lebt er, Leben und Arbeiten sind für ihn eins.

Walter Heutschi wird als Macher und Charismatiker beschrieben. Eine ruhige, unaufgeregte Ausstrahlung und doch eine einnehmende Persönlichkeit. Dass er aber auch mal laut werden kann, sehr laut sogar, ist bekannt. «Ich habe sicher meine Muggen», sagt er 2003 im Gespräch mit dem «Tages-Anzeiger». «Doch meine Leute sagen immer, solange er laut ist, ist's in Ordnung.» Seine originelle und zupackende Art, so steht es 2010 in einem «Bund»-Artikel, habe ihm den Übernamen «Natelkönig» eingebracht.

Am 14. Januar ist der Macher und Charismatiker Walter Heutschi knapp einen Monat vor seinem 79. Geburtstag verstorben.

Herzensprojekt für den «Heimweh-Balsthaler»

Seine Fussstapfen sind sowohl in der Mobilfunkbranche als auch in Balsthal gross: 2010 übernimmt er zusammen mit seiner Lebenspartnerin Géraldine Philippe die Kreuz-Rössli-Kornhaus AG und benennt sie in Hotel Balsthal um. Die Renovation der für Balsthal bedeutenden drei Häuser wird an die Hand genommen. 2014 erstrahlt der Ortskern in neuem Glanz.

2012 berichten Géraldine Philippe und Walter Heutschi über den Umbau des Hotels Balsthal. Rahel Meier (Archiv)

Ein Herzensprojekt für den «Heimweh-Balsthaler», wie es auf der Website des Hotels heisst. Mit Velokurierfahrten für die ans Hotel angegliederte Metzgerei habe er sich als Schuljunge in den 1950er-Jahren sein Sackgeld verdient.

2015 werden Walter Heutschi und Géraldine Philippe für ihr Wirken ausgezeichnet. «Balsthal hätte nichts Besseres passieren können!», sagt der frühere Gemeindepräsident, Willy Hafner, an der Feier in seiner Laudatio. Hafner erzählt in seiner Rede von seinen ersten Begegnungen mit Heutschi, mit dem «Ur-Balsthaler, der gleichzeitig als sehr weltmännisch bezeichnet werden kann».

Der neue Dorfkern von Balsthal. Bruno Kissling (Archiv)

Auch der heutige Gemeindepräsident Freddy Kreuchi sagt: «Walter Heutschi hat für Balsthal extrem viel geleistet, seine Bedeutung für unsere Gemeinde ist riesig.» Und weiter: «Sein Engagement war nicht selbstverständlich und wir in Balsthal sind Walter Heutschi zu grossem Dank verpflichtet.»

Er habe nicht nur viel Geld, sondern auch viel Herzblut in den Wiederaufbau des Ortskerns investiert. «Rössli», «Kornhaus» und «Kreuz» seien wichtige Treffpunkte für die Bevölkerung. Damit hat sich Walter Heutschis Wunsch erfüllt: «Ich wünschte mir vermehrte Aktivitäten mit der Dorfbevölkerung», sagt er im Rahmen der Wiedereröffnung vor knapp zehn Jahren.

Um Walter Heutschis Person zu würdigen und die Dankbarkeit der Gemeinde auszudrücken, nehmen Freddy Kreuchi und Vizegemeindepräsidentin Christine Rütti an der Abschiedsfeier in der Friedhofskirche Balsthal teil.

Der Macher, Charismatiker und Familienmensch Walter Heutschi hinterlässt eine grosse Lücke. So schreiben seine Angehörigen in der Todesanzeige: «Wer ihn gekannt hat, kann ermessen, wie gewaltig der Verlust für uns ist.»

