Nachruf «Alles hat seine Zeit» – zum Tod von Margarita Flad Die Balsthaler Künstlerin verstarb vor wenigen Tagen unerwartet in ihrem 80. Lebensjahr. Ihre Arbeiten sind in vielen Privat-Häusern, aber auch im öffentlichen Raum in der Region zu finden. Fränzi Zwahlen 21.04.2022, 18.00 Uhr

Margarita Flad anlässlich einer Ausstellung 2016 im Künstlerhaus 11 Solothurn. Hansruedi Riesen

Am 10. April verstarb die Balsthaler Künstlerin Margarita Flad überraschend nach kurzer Krankheit. Obwohl man der 1942 Geborenen Zeit ihres Lebens ihre Stuttgarter Herkunft anhörte, fühlte sie sich als echte Balsthalerin, als Solothurnerin und Schweizerin.

Sie begann 1978 sich intensiv mit bildnerischen Gestaltungsmitteln - autodidaktisch zunächst - auszudrücken. Doch erwarb sie sich ihr künstlerisches Können durch gezielte Besuche von Seminaren, Akademien und bei einigen Studienaufenthalten in Europa und Übersee.

Seit 1981 zeigte Margarita Flad jährlich bei zwei bis drei Ausstellungen pro Jahr ihre Arbeiten dem Publikum. Oft in den Galerien der Region, doch auch hin und wieder in der gesamten Schweiz und im Ausland.

Grosses Engagement

Margarita Flad war nicht nur eine leidenschaftliche Künstlerin. Sie fühlte sich auch verpflichtet, künstlerischen Gremien wie der Visarte Schweiz Sektion Solothurn oder dem Vorstand des Künstlerhauses S11 in Solothurn ihre Arbeitskraft zu widmen. Daneben war sie Ehefrau und Mutter zweier Söhne und später stolze Grossmutter von fünf Enkelkindern.

Der erste Atelierbesuch in den 90er-Jahren mit Margarita Flad fand noch in einem ehemaligen Bauzeichnerraum der früheren Von Roll in der Klus statt. Die Schreibende kann sich noch an grossformatige, helle Blumenbilder in Aquarell, aber auch an die ersten abstrakten Bilder erinnern. Meist spachtelte Flad Silouetten von Personen in Acyrl. «Ich brauche beides», sagte sie damals. «Die sanften Blumenformen und die kantige Abstraktion.»

Der Blick nach draussen

Später konnte die Künstlerin ihr Atelier in einem ehemaligen Bauernhaus in der Balsthaler Goldgasse einrichten. Darauf war sie besonders stolz und dort arbeitete sie bis zuletzt an ihren farbintensiven Kompositionen. Immer mit einem Blick nach draussen, gespannt wer vorbei geht, oder sie auch kurz besuchen kommt.

Leidenschaftlich schwelgte sie beim Arbeiten in Farben und Formen. Begegnungen waren ihr Hauptmotiv. Einmal meinte sie:

«Meine Bilder sind mein Tagebuch.»

Und so ist es doch erstaunlich, dass ihre letzten Arbeiten eine gewisse Düsternis belegen. Schwarz kommt neben Rot und Gelb öfter als früher darin vor. Und die Arbeiten heissen «Phoenix», «Vernetzt» oder «Gefangen». Es sind einprägsame Arbeiten, die sicher auch unter dem Eindruck der vergangenen zwei schweren Corona-Jahren entstanden sind.

Sie liebte das Leben

In vielen Privat-Häusern in der Region begegnet man den Arbeiten von Margarita Flad. Meist Gemälde, oft aber auch Installationen mit unterschiedlichsten Materialien und Werkstoffen. Solche Arbeiten, die Erfindergeist, Organisationstalent und Spontanität benötigten, spornten die Künstlerin an.

Margarita liebte das Leben, die Kunst und die Schönheit, auch wenn sie wusste, dass dies manchmal hart erkämpft und errungen werden muss. Doch sie scheute sich nie, auch Unangenehmes anzupacken. Mit dem Titel «Alles hat seine Zeit», hat Margarita selbst einen kleinen Text überschrieben, mit dem sie kurz vor Ihrem Tod Abschied nahm.