Nachhaltigkeit im Gäu: Dieses Haus versorgt sich selbst mit Strom

Nachhaltigkeit So geht Nachhaltigkeit im Thal-Gäu: Dieses Haus in Oensingen versorgt sich (fast) komplett selbst mit Strom Christoph Schaer und Edith Berthoud haben vor sieben Jahren ihr Haus in Oensingen zu einem Mini-Solarwerk umgebaut: Es funktioniert ausschliesslich mit Solarstrom und komplett emissionsfrei. Welche Auswirkungen das auf ihr Leben hat, zeigen sie bei einem Besuch. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 01.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Haus von Christoph Schaer und Edith Berthoud in Oensingen versorgt sich komplett selbst mit Strom. Bruno Kissling

Eigentlich ist die Liegenschaft an der Weingartenstrasse in Oensingen unscheinbar: Eingebettet in einem Einfamilienhausquartier am Hang, ausgestattet mit einem Wintergarten, einer Pergola. Im Garten stehen Hochbeete, in einer Ecke davon wachsen Kiwis, in einer anderen Weintrauben. Auf dem Dach sind Solarpanels installiert.

Aber nur eigentlich: Denn diese Liegenschaft gehört Christoph Schär und Edith Berthoud und funktioniert ohne fossile Energie und stösst kein C0 2 aus.

Das Ehepaar hat das 1976 erbaute Haus 2002 gekauft und nach und nach in eine Nachhaltigkeitsoase umgebaut. Die Motivation: der Erde Sorge tragen. Das Ziel: Ihr Haus soll sich selbst versorgen. Schaer, der als Direktor beim Schweizerischen Gebäudetechnikverband Suissetec arbeitet, sagt:

«Unsere erste Investition war eine Motorsäge. Denn das Haus war einige Jahre unbewohnt und zugewachsen.»

Wo früher der Öltank stand, sind jetzt Wärmepumpe und Batterien

Bis aus dem 1976 erbauten Haus mit Ölheizung ein Gebäude wurde, das nur mit erneuerbaren Energien funktioniert, brauchte es Zeit.

2015 haben Schaer und Berthoud mit dem Umbau angefangen. Er sagt: «Wir standen vor der Entscheidung, ob wir in Etappen oder alles auf einmal sanieren.» Dabei wurden die Gebäudetechnik und das Dach saniert. Die restliche Gebäudehülle blieb, abgesehen von den Fenstern, weitgehend bestehen. Denn:

«Wenn man die neueste Technik einsetzt und die gesamte benötigte Energie vor Ort erneuerbar bereitstellt, hat man automatisch ein Nullemissionen-Haus.»

Da werde der leicht höhere Energiebedarf durch die nicht sanierte Gebäudehülle irrelevant.

Vorher war hier der Öltank. Jetzt stehen hier die Wärmepumpe, die Speicher, die Batterien und die Wechselrichter (von links). zvg

Um aufzuzeigen, was alles umgebaut wurde, führen sie in den Keller. Dort, wo früher der Öltank stand, sind jetzt die Wärmepumpe, die Wechselrichter, die Batterien und die Speicher installiert. «Die Ölheizung war trotz ihrer jungen Jahre anfällig. Wir mussten jedes Jahr Reparaturen bezahlen», erklärt der Oensinger.

Im Juli 2015, als die Umbauarbeiten starteten, stand als Erstes die Erdbohrung an: Spezialisten bohrten ein Loch in 260 Meter Tiefe, um herauszufinden, ob die Erde an diesem Punkt genug Wärme abstrahlt, damit ein ganzes Haus damit beheizt werden kann. Dafür wurde mit einem Kran die Bohrmaschine auf das Grundstück gehievt.

Sie bohrte sich dann durch Erde und Gestein. Die Sonde gelangte durch die Maschine in das Loch. Dann wurde alles wieder zugeschüttet. Mehrere Lastwagen führten das Material ab. An normalen Tagen bringt die Erdsonde Wärme in der Höhe von 20 Grad ins Haus, an kalten Wintertagen immer noch deren 13.

Heute sieht man von der Sonde im Garten nichts mehr. Graue Bodenplatten verdecken sie. Nur im ehemaligen Öl-Tankraum im Untergeschoss des Gebäudes stehen schwarze Kabel hervor, die die Wärme von der Sonde in die Wärmepumpe leiten.

Das Ganze lässt sich mit einer App überwachen

Das Dach ist nach Minergiestandard saniert. Statt Eternitplatten oder Ziegelsteine bedecken es Solarpanels. Im Jahr produzieren sie 20'000 Kilowattstunden Strom. Im Oktober 2015 war der Umbau abgeschlossen. «Damals war das der Maximalumbau. Heute gibt es bereits Batterien, die mehr Strom speichern können.»

Alles anzeigen

Das Ehepaar kann die ganze Anlage, also wann sie wie viel Strom produziert und wann fremder Strom benötigt wird, mit einer App überprüfen. Schaer:

«Wir verbrauchen den Strom, den wir selbst produzieren, auch zu einem grossen Teil selbst.»

Das funktioniere sehr gut. Nur selten, an manchen Tagen im Dezember, Januar oder Februar, bräuchten sie fremden Strom. Und wenn, dann stammt er von Schweizer Wasserkraftwerken. Für eine komplette Selbstversorgung bräuchte das Haus nur Batterien, die noch mehr Strom speichern können.

Christoph Schaer kann mit dem selbst produzierten Solarstrom auch sein Elektroauto laden. Bruno Kissling

Das Mini-Stromwerk an der Weingartenstrasse produziert dreimal mehr Strom, als es benötigt. Der Überschuss wird ins allgemeine Stromnetz gespiesen und das Ehepaar erhält einen Beitrag dafür. So kann das Ehepaar das ganze Haus mit Strom versorgen. Inklusive Elektroauto. Es ist denn auch der grösste Stromverbraucher.

Diese Funktionsweise hat Auswirkungen auf die Arbeiten, die im Haus anfallen. Berthoud: «Unsere Wäsche waschen wir zum Beispiel mittags, weil die Anlage dann am meisten Strom produziert». Ansonsten hätten sie aber nichts mit der Stromversorgung zu tun: kein Heizöl einkaufen, kein Auto tanken, keine Feuerungskontrollen des Kaminfegers.

Auch sonst schauen die Oensinger auf die Umwelt. Auf dem Einkaufsplan stehen saisonale und regionale Produkte. Fällt etwas im Haus an, hat Schaer im Keller eine eigene kleine Schmiede und Schreinerei eingerichtet, wo er Dinge reparieren kann. Er sagt:

«Nachholbedarf gibt es aber eindeutig im Fleischkonsum.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen