Kestenholz: Lü's Kaffeerösterei lanciert kompostierbare Kapsel

Nachhaltigkeit Kaffeerösterei aus Kestenholz lanciert eine kompostierbare Kapsel aus Holz Lukas «Lü» Hauri fertigt in seiner Kaffeerösterei seit 2019 eigene Kaffeemischungen. Weil ihm Nachhaltigkeit und Fairness besonders am Herzen liegen, hat der 30-Jährige nun eine kompostierbare Kapsel aus Holz kreiert. Monika Kammermann Jetzt kommentieren 20.09.2022, 05.00 Uhr

Lukas «Lü» Hauri mit seinen neuen, kompostierbaren Kaffeekapseln aus Holz. Bruno Kissling

«Es Café crème, gärn», wird hierzulande gerne in den Restaurants und Cafés bestellt. Dass Kaffee heute ein beliebtes Getränk ist, ist nichts Neues – sei es als Wachmacher, zum Geniessen oder um eine Pause zu zelebrieren. Was nebst Kaffee ebenfalls in aller Munde ist, ist der Begriff der Nachhaltigkeit. Vor allem auch, seit die Migros Anfang September ihre kompostierbaren Kaffeekugeln vorgestellt hat, die ohne Plastik und Aluminium auskommen.

«Kaffee trinken ist per se nicht nachhaltig», erklärt Lukas «Lü» Hauri. Er ist Gründer und Inhaber der Biorösterei in Kestenholz. Für eine Tasse Espresso mit sechs bis neun Gramm Kaffeepulver würden rund 140 Liter Wasser verbraucht (Regenwasser und die nasse Aufbereitung inbegriffen).

Aus diesem Grund verfolge Hauri das Credo, für seine Röstmischungen möglichst umweltfreundlich produzierten Kaffee zu verwenden. Konkret heisst dies: Fairtrade und Bioqualität. Jene Plantagen betreiben zum Beispiel Mischkulturen für die Biodiversität und verzichten auf den Einsatz von Pestiziden und Düngemitteln.

Kapseln aus Holz

Der Jungunternehmer aus Kestenholz verkauft seit Juni 2019 seinen eigenen Biokaffee. Seit diesem Zeitpunkt habe sich einiges verändert, berichtet Hauri: Neben dem gewonnenen Know-how habe er den Betrieb weiter professionalisieren und den Kundenstamm erweitern können – vom Solothurner Samstagsmarkt über private Kaffeeliebhaberinnen und -liebhaber, Bioläden, Gastronomiebetriebe bis ins Büro.

Zuvor befand sich die Röstmaschine in einem mobilen Wagen. Nun ist diese fix installiert. Mit diesem Wechsel wurde ebenfalls ein Entsteiner angeschafft. Da es auch mal vorkommt, dass im Rohkaffee erntebedingt Steinchen oder Ähnliches zu finden sind.

Weiter wird die beim Röstprozess produzierte Abluft nachverbrannt, um so die Emissionen möglichst zu reduzieren. Hauri sagt:

«Das ist ein Anliegen, das mir am Herzen liegt – als Kaffeeliebhaber und umweltbewusster Mensch: nachhaltigen Kaffeekonsum in hoher Qualität zu ermöglichen.»

Deshalb setzt er auch auf unverpackte Lösungen. Den Kaffee bewahrt er zum Beispiel in Fässern auf. Er wird dann direkt ins Behältnis der Kundschaft abgefüllt wird, sodass keine zusätzliche Verpackung benötigt wird.

So sehen die kompostierbaren Kapseln aus Holz aus. Bruno Kissling

Ganz neu im Sortiment führt die Biorösterei umweltfreundliche Kaffeekapseln. Hauri:

«Da die Kapseln aus gepresstem Holz bestehen, können sie zu 100 Prozent kompostiert werden. Als Klebstoff dient Milchsäure.»

Das dafür verwendete Holz stamme aus den Resten von Zimmereibetrieben in Deutschland, wo die Kapseln auch produziert und abgefüllt werden. Ihm sei durchaus bewusst, dass er damit die Welt nicht retten kann, so der Kaffeeröster. Wenn er einen kleinen Beitrag zur Erhaltung beisteuern könne, sei das Antrieb genug.

Regional denken und handeln

Die Biorösterei befindet sich an der Oensingerstrasse 36 – quasi im Herzen von Kestenholz. Der 30-Jährige bezeichnet das Dorfleben als aktiv und lebendig. So habe es einen Dorfladen, drei Restaurants, ein Café/Bistro, eine Bäckerei, zwei Physiotherapiestudios, eine Käserei sowie einen Blumenladen. «Die Wertschätzung und Unterstützung, die ich in Kestenholz erfahre, ist sehr schön.»

Er schätze den persönlichen Austausch sehr. Das «Gschäfte» mit Menschen, die er persönlich kennt, bereite ihm viel mehr Spass. Als Beispiel nennt er die Beschaffung von Holzlatten, um ein Vordach für sein Kaffeemobil zu fertigen. Die hätte er günstig in einem Baumarkt kaufen können. Stattdessen stammen sie aus dem hiesigen Wald. Die Sägerei Kestenholz hat sie weiterverarbeitet und geliefert.

Er habe entdeckt, wie inspirierend und bereichernd das regionale Denken und Handeln sei: «Ich bin überzeugt, dass auf diesem Weg die bessere Lösung zu Stande kommt, da man miteinander auf einer Augenhöhe spricht», sagt Hauri.

