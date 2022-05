Nachhaltiger Tourismus So will der Verein Region Thal den nachhaltigen Tourismus fördern An der Delegiertenversammlung des Vereins Region Thal wurde ein Konzept für nachhaltigen Tourismus vorgestellt. Zudem wurde der abtretende Leiter Nino Joller verabschiedet. Fränzi Zwahlen Jetzt kommentieren 05.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Tourismus im Naturpark Thal soll nachhaltig sein. zvg/ Solothurner Zeitung

Die Delegierten des Vereins Region Thal trafen sich anlässlich ihrer Versammlung in der Firma Solomania in Welschenrohr. Geschäftsführer Marc Pergher führte die Anwesenden in rund 30 Minuten durch seine Firma, in welcher alle Arten von Früchten, aber insbesondere Bohnen gedörrt werden.