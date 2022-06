Nachhaltigkeit im Thal: Das braucht es dazu

Nachgefragt Der Energieverantwortliche des Naturparks sagt: «Auch kleine Massnahmen helfen für einen nachhaltigeren Alltag» Seit 2016 ist das Thal als Energiestadt zertifiziert. Was seither geschah, wo die grössten Herausforderungen sind und was jeder Haushalt mit wenig Aufwand tun kann, um nachhaltig zu sein, verrät Patrick Zellweger vom Naturpark Thal im Interview. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 01.06.2022, 05.00 Uhr

Patrick Zellweger ist beim Naturpark Thal verantwortlich für Energie und Mobilität. zvg

Wieso sind alle acht Thaler Gemeinden als eine Region zertifiziert und nicht alle einzeln?

Patrick Zellweger: Für eher kleine Gemeinden ist es schwierig, Projekte im Bereich Raumentwicklung – zum Beispiel Energie und Mobilität – umzusetzen. Zudem besteht auf regionaler Ebene bereits ein enger Austausch einerseits zwischen den Gemeinden und andererseits zwischen Gemeinden und Naturpark. Diese Zusammenarbeit auch auf der energiepolitischen Ebene zu nutzen, ist naheliegend. So können gemeinsam grössere Projekte – wie beispielsweise die Mitfahrplattform HitchHike – umgesetzt werden. Für eine einzelne Gemeinde wäre eine Umsetzung eines Projekts dieser Grössenordnung aufgrund der kleinen Fläche nicht zielführend. Solche Projekte können nur im Verbund Wirkung erzielen.

Was ist seit der Auszeichnung passiert?

Seit der Auszeichnung als Energiestadt wurden zahlreiche Projekte umgesetzt – auf regionaler und kommunaler Ebene. Zum Beispiel haben Balsthal und Herbetswil ihre Fernwärmenetze weiter ausgebaut: Allein mit dem Anschluss des Schulhauses Falkenstein in Balsthal können jährlich zirka 120 Tonnen CO 2 eingespart werden. Auch die übrigen Gemeinden sind aktiv: In Mümliswil-Ramiswil wird seit 2017 statt Atomstrom Strom aus Wasserkraft angeboten.

Was sind die Herausforderungen als Energiestadt?

Eine Energiestadt steht grundsätzlich vor denselben Herausforderungen wie jede andere Gemeinde: Wie verringern wir den Energieverbrauch und den Anteil fossiler Energie? Die gemeindeeigenen Verbräuche müssen verringert und auf nachhaltige Energiequellen umgerüstet werden. Wir müssen auch der Bevölkerung aufzeigen, dass zum Beispiel Wärmepumpen nicht nur «grün» sind, sondern meistens mittelfristig auch kostengünstiger sind als Gas- oder Ölheizungen.

Welche Ziele verfolgt die Energiestadt Region Thal?

Als eher periphere Region ist im Thal die Mobilität ein Punkt mit grosser Hebelwirkung. Daher wollen wir auch die sanfte Mobilität – also Velo- und Fussverkehr – fördern. Ausserdem wollen wir die lokale Wertschöpfung noch mehr stärken. Wenn wir lokal einkaufen, verhindern wir unnötig weite Autofahrten und verringern auch den Druck auf die Infrastruktur. Zudem wollen die Gemeinden ihre kommunalen Gebäude nachhaltig sanieren und Fotovoltaikanlagen auf den Dächern prüfen.

Wie weit ist man diesbezüglich?

Die Gemeinden machen vorwärts mit dem Umrüsten auf nachhaltige Energieträger. Insgesamt stammen heute zirka 80 Prozent der Heizenergie der kommunalen Gebäude im Thal aus nachhaltigen Quellen – zumeist Holzpellets aus dem Thal. In den Räumlichkeiten des Naturparks haben wir ein Coworking-Space eingerichtet, der gut genutzt wird und mit der Plattform HitchHike vereinfachen wir Pendlerinnen und Pendlern das Gründen von Fahrgemeinschaften. Zudem wurde die Veloinfrastruktur in den letzten Jahren stetig ausgebaut: In Mümliswil gibt es zwei neue Veloabstellanlagen an Bushaltestellen und in weiteren Gemeinden sind solche Veloabstellanlagen geplant.

Welchen Tipp können Sie den Einwohnern punkto Nachhaltigkeit in ihrem Alltag geben?

Man muss nicht sofort das ganze Haus sanieren, um etwas zu bewirken: Wenn man die Heizung ein Grad niedriger einstellen, spart man sofort sechs Prozent der Heizenergie und -kosten ein. Man kann seine Elektronikgeräte mit einer Steckerleiste komplett ausschalten, wenn sie nicht benutzt werden. Bis zu einem Fünftel des Stromverbrauchs im Haushalt fällt wegen Geräten im Stand-by-Modus an. Auch kleine Massnahmen helfen für einen nachhaltigeren Alltag.

