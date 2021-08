Nachgefragt Co-Leiterin des Mutter-Kind-Instituts Oberbuchsiten: «Wir geben den Frauen die Möglichkeit, wieder selbstständig leben zu können» Nicole Brodbeck ist seit einem halben Jahr Co-Leiterin des Frauen-Kind-Instituts Lilith in Oberbuchsiten. Im Interview erzählt sie, warum das «Lilith» besser dasteht, als vor einem Jahr. Rahel Bühler 28.08.2021, 05.00 Uhr

Das Zentrum Lilith für Frauen und Kinder liegt in Oberbuchsiten. Bruno Kissling

Was ist die Lilith?

Nicole Brodbeck: Lilith für Frauen und Kinder nimmt Frauen auf, die eine Suchtthematik, kognitive Beeinträchtigung und/oder psychische Diagnose haben. Wir geben ihnen ein Daheim auf Zeit und die Möglichkeit, sich wieder ein gesundes, selbstständiges Leben aufbauen zu können. Frauen mit Suchterkrankungen haben den Akutentzug bereits hinter sich. Wir führen ihn weiter. Das Besondere: Frauen, die Kinder haben, können sie mitnehmen.

Wie hilft die Lilith?

In der ersten Phase wohnen Frau und Kinder im Haupthaus. Dort gibt es geregelte Abläufe wie etwa feste Essens- und Arbeitszeiten und einen Gruppenabend. Wir schauen im Einzelfall, welche Unterstützung Frau und Kinder brauchen. Wir bieten verschiedene Therapien an. In Bezugspersonengesprächen werden Alltagsprobleme diskutiert: Wie kann ich morgens aufstehen? Was brauchen meine Kinder für eine gesunde Entwicklung? Wir haben eine Musikgruppe, in der getrommelt und das Ausdrücken von Stimmungen geübt wird. In der Skillsgruppe erlernen die Bewohnerinnen, wie sie mit dem Suchtdruck und ihren Emotionen umgehen können. Nach und nach erhält die Betroffene Aufgaben wie Kochen, Reinigen, Gartenarbeit oder kreative Arbeiten in unserem Atelier, die ihren Alltag weiter strukturieren.

In der zweiten Phase wohnt die Frau (mit ihren Kindern) in einer eigenen Wohnung auf dem Areal. Dort ist sie viel selbstständiger, nimmt aber unsere Angebote, insbesondere die Therapien, immer noch in Anspruch. In der dritten Phase löst sich die Frau von uns los und führt ein eigenständiges Leben. Bei Bedarf kann sie nach wie vor zur ambulanten Therapie kommen.

Wie viele Personen leben in der Lilith und mit welchen Problemen kämpfen sie?

Im Moment leben 15 Frauen und zehn Kinder bei uns. Etwa 80 Prozent der Frauen haben eine Suchtthematik. Oft tritt sie in Kombination mit anderen psychischen Erkrankungen auf.

Nicole Brodbeck ist seit einem halben Jahr Co-Leiterin des Lilith-Zentrums für Frauen und Kinder. zvg

Das Zentrum feiert heuer sein 25-jähriges Bestehen. Welches Fazit können Sie ziehen?

Es braucht uns heute genau gleich wie vor 25 Jahren. Wir nehmen nur Frauen auf. Dadurch können Frauen, die Gewalt durch Männer erlebt haben, hier besser entspannen als in einem Angebot mit allen Geschlechtern. Zudem kann die Lilith die nötige Begleitung geben, wenn die Stabilität einer Frau mit Suchterkrankung noch nicht gefestigt ist. Dies ermöglicht den Kindesschutzbehörden, einer Mutter mit ihrem Kind eine Chance auf ein gemeinsames Leben zu gewähren, ohne das Kindeswohl ausser Acht zu lassen.

Wie sieht die Zukunft des Zentrums aus?

Das wissen wir noch nicht so genau. Wir glauben und hoffen, dass es uns weiterhin geben wird. Denn das Angebot, dass die Frauen ihre Kinder in eine Institution mitnehmen können, gibt es nur sehr wenig. Vor einem Jahr war unsere wirtschaftliche Situation deutlich schwieriger. Wir sind aber nach wie vor auf Spenden angewiesen. Vor allem, wenn es um die Instandhaltung unserer Infrastruktur geht. Jetzt wird unser Angebot wieder sehr gut wahrgenommen, wir haben sogar eine kleine Warteliste. Wir möchten auch in Zukunft den Anforderungen, die von den zuweisenden Stellen, den Frauen oder den Familien kommen, auf allen Ebenen gerecht werden.