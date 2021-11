Gartenbaugeschäft Ehrsam AG aus Balsthal regelt Nachfolge.

Nachfolge geregelt Balsthaler Gartenbaugeschäft Ehrsam kommt in neue Hände: «Wir möchten in zehn Jahren ein florierendes Unternehmen sehen» 32 Jahre lang haben Inge und Jakob Ehrsam die Firma Ehrsam Gartenbau AG aufgebaut. Nun ist die Nachfolge geregelt: Nächstes Jahr werden Stefan Wegmüller und Alexander Fuhrimann das Steuer übernehmen. Hans Peter Schläfli Jetzt kommentieren 24.11.2021, 05.00 Uhr

Stefan Wegmüller am Steuer und Alexander Fuhrimann (links) übernehmen die Gartenbaufirma von Inge und Jakob Ehrsam. Bild: Hans Peter Schläfli

Während 32 Jahren haben Inge und Jakob Ehrsam ihre ganze Energie und Arbeitskraft in ihre Firma gesteckt. Was ganz klein begann, ist heute die Ehrsam Gartenbau AG mit 17 Angestellten und Niederlassungen in Balsthal und Niederbipp. «Das Geschäft ist unser Lebenswerk, und deshalb ist es für uns sehr wichtig, dass wir es in kompetente Hände übergeben können», sagt Jakob Ehrsam. Denn das Unternehmerpaar will bald in den Ruhestand gehen.

«Wenn wir in zehn Jahren hier vorbeispazieren, dann möchten wir ein florierendes Unternehmen sehen und uns darüber freuen», sagt Ehrsam.

«Viele KMU haben heute grosse Mühe, die Nachfolge zu regeln. Deshalb haben wir bereits vor etwa fünf Jahren damit begonnen, uns nach einer Lösung umzuschauen.»

Mit dem Balsthaler Alexander Fuhrimann als Verwaltungsratspräsidenten und Stefan Wegmüller aus Rothrist als Geschäftsführer habe er die Nachfolge optimal lösen können, findet der Firmengründer. Beide seien erfahrene Baumeister und in der weiteren Region bestens vernetzt. Er selber werde der Firma noch als Berater zur Seite stehen, aber nur noch als «Lohnempfänger».

Grüner Daumen, grünes Denken

Frisch verheiratet gründeten Inge und Jakob damals die Ehrsam Gartenbau AG, und sie mieteten sich bereits damals am heutigen Standort – gleich neben den Bahngleisen in Balsthal – ein. Jakob Ehrsam erinnert sich:

«Vor 25 Jahren waren wir der einzige Gartenbauer im Thal, und wir wuchsen langsam, aber stetig. So wie die steigende Bautätigkeit.»

Dann kam die zweite Basis in Niederbipp dazu, und heute sieht man die blauen Maschinen und Fahrzeuge genauso häufig am Jurasüdfuss wie im Thal.

Wohlfühlgärten, so heisst das Motto der Ehrsam Gartenbau AG in Balsthal. «Wir realisieren Ihre Gartenträume im Einklang mit der Natur.» So lautet ein weiteres Motto der Firma, und Jakob Ehrsam hat es gelebt. «2013 konnten wir die Liegenschaft in Balsthal von der ÖBB kaufen. Wir haben sie abgerissen und neu gebaut», blickt er auf einen wichtigen Schritt in der Entwicklung zurück. Das neue Gebäude sei dank der Nutzung der Erdwärme und der dreier Fotovoltaikanlagen CO 2 -neutral. Er findet, dass es einem Gartenbauer gut ansteht, wenn er nicht nur einen grünen Daumen hat, sondern auch ökologisch denkt und handelt.

Das Team bleibt zusammen – damit die Übergabe reibungslos funktioniert

«Jetzt geben wir die Firma in jüngere Hände mit dem Wunsch, dass es weitergeht und unser Lebenswerk weiterentwickelt wird. Unsere Mitarbeiter kennen die beiden Nachfolger bereits, und das funktionierende Team wird zusammenbleiben. So ist eine reibungslose Übergabe garantiert», sagt Jakob Ehrsam. Die neuen Chefs sollen nicht ins kalte Wasser geworfen werden.

«Ich werde ihnen jederzeit zur Seite stehen, wenn sie mich brauchen.»