Sozialregion Thal-Gäu: neue Geschäftsführerin im Interview

Nach sieben Monaten Die neue Geschäftsführerin der Sozialregion Thal-Gäu sagt: «Manches ist vorher im Alltag untergegangen» Nach langem Suchen und einigen Querelen hat die Sozialregion Thal-Gäu seit 1. April wieder eine neue Geschäftsführerin: Jenny Baurschmid. Wie sie sich eingelebt hat und was die grössten Herausforderungen waren, erzählt sie im Interview. Rahel Bühler 29.11.2022

Jenny Baurschmid, neue Geschäftsführerin Sozialregion Thal. Bruno Kissling

Jenny Baurschmid, wie haben Sie die ersten Monate als Geschäftsführerin der Sozialregion Thal-Gäu erlebt?

Jenny Baurschmid: Ich wurde von den Mitarbeitenden herzlich empfangen. Ich glaube, sie sind froh, ist die Stelle wieder besetzt. Mein Einstieg war geprägt vom Weltgeschehen, also dem Ukraine-Krieg. Die Schweiz hat als Folge zum ersten Mal den Schutzstatus S ausgerufen. Damit hatte niemand von uns Erfahrung und wir hatten einen grossen Mehraufwand deswegen. Gleichzeitig hatte ich aber auch Zeit, mich einzuleben und mir einen Überblick über die Tätigkeiten einer Sozialregion und über meine Aufgaben zu verschaffen. Das hat sicher fünf Monate gedauert, bis ich abschätzen konnte, was Prioritäten hat und was ein «Nice-to-have» wäre.

Dann haben Sie sich gut eingelebt?

Ja. Und ich habe Freude am Betrieb und an der Fachkompetenz der Mitarbeitenden. Man hat mich von Anfang an ja sehr transparent über die Probleme in der Vergangenheit informiert. Es gab deshalb auch keine Überraschungen nach dem Stellenantritt. Nun freue ich mich vor allem auf die Vielfalt und die Menge der Themen.

Welche Arbeiten standen an und worauf haben Sie den Fokus gelegt?

Der Fokus lag auf dem bevorstehenden Umzug und vor allem auf die Zentralisierung des Asylwesens, die per 1. Januar 2023 erfolgt.

Dann wagen wir den Blick in die mittelfristige Zukunft: Wie weit ist man mit dem Umzug?

Der Umbau der Räume bei der Vebo in Oensingen, in die wir 2024 einziehen werden, hat begonnen. Wir sind im ständigen Austausch und haben auch schon erste Pläne gesichtet. Momentan diskutieren wir, wie viele Steckdosen ein Büro braucht.

Was ist der aktuellste Stand zur Zentralisierung des Asylwesens?

Wir sind in der Übergangsphase. Ab 1. Januar kümmern sich ja nicht mehr die einzelnen Gemeinden um das Asylwesen, sondern die Sozialregion. Das heisst, wir mieten die Wohnungen, wir kümmern uns um die Finanzen und wir stellen die Asylbetreuenden an, die die Asylsuchenden betreuen. Vorher haben das die Gemeinden gemacht. Für die Zentralisierung wurde auch die neue Stelle des Asylkoordinators geschaffen. Er ist bei uns der Dreh- und Angelpunkt, wenn es um Asylfragen geht. Für die Zentralisierung haben wir mit dem Vorstand ein Konzept erarbeitet, über das die Delegierten des Zweckverbandes an ihrer nächsten Versammlung abstimmen werden.

Konnten Sie nach der turbulenten Zeit – anderthalb Jahre keine Geschäftsführung, viele Mitarbeiterwechsel – etwas Ruhe in die Organisation bringen?

Ja, ich glaube schon. Manches ist vorher im Alltag untergegangen. Jetzt ist wieder jemand da, der die Fäden zieht. Vorher war es ja ein Geschäft ohne Chefin. Vorher hatten sich drei Personen des Vorstands die Aufgaben geteilt.

Wie ist Ihnen das gelungen?

Mein Humor hat viel dazu beigetragen. Ich bin eine fröhliche Person, die Freude an der Arbeit hat. An zwei Klausuren haben wir uns auch ausgetauscht und eine gemeinsame Haltung und ein gemeinsames Vorgehen definiert. Das hat langfristig positive Auswirkungen auf das Team. Meine Tür ist auch immer offen für Gespräche.

Wie sieht es mit den Fluktuationen aus?

Fluktuationen gehören dazu. Im Moment haben sie sich stabilisiert. Aber besser werden kann man immer. Die Mitarbeitenden sind das höchste Gut. Ihnen gilt es, Sorge zu tragen. Ich möchte die Rahmenbedingungen schaffen, dass sie einen tollen Job machen können. Wichtig ist auch ein guter Kontakt mit unseren Partnern, den Gemeinden. Wir wollen sie regelmässig informieren und uns auch verbessern.

Wie sieht die Arbeitslast aus?

Ich arbeite normalerweise drei Tage in Balsthal und einen in Härkingen. Am Anfang habe ich gedacht, das 80-Prozent-Pensum reicht locker. Mittlerweile weiss ich, ich muss mich gut organisieren, dass ich alles unter einen Hut kriege. Abendeinsätze oder längere Tage gehören dazu. Schliesslich ist es ein Geschäftsleitungsposten.

Hatten Sie einen Kulturschock, als sie von Wettingen ins Thal-Gäu gekommen sind?

Nein. Ich hatte viele wertschätzende Begegnungen mit den Menschen hier. Ich muss aber zugeben: Ich kannte vorher vor allem den Gäupark. Ich habe aber vor, die Region noch besser kennen zu lernen.

