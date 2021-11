Nach Rettung «Wir wollen unsere eigene DNA finden»: Betreiber des Kino Onik in Oensingen ein Jahr nach der Übernahme Vor einem Jahr hat Christian Riesen das Kino Onik in Oensingen übernommen – und es damit vor der Schliessung bewahrt. Ein Rückblick auf ein bewegtes Jahr. Lavinia Scioli Jetzt kommentieren 04.11.2021, 05.00 Uhr

Vor einem Jahr hat Christian Riesen das Oensinger Kino Onik übernommen. Nun möchte er die Digitalisierung vorantreiben. Patrick Lüthy

Ein Jahr ist seit der Übernahme des Kinos Onik in Oensingen durch Christian Riesen vergangen. Die Hälfte der Zeit blieb es wegen der Coronamassnahmen geschlossen. Am 1. Juli öffnete das Kino Onik seine Türen wieder. Seine beiden Mitarbeiterinnen, die das Kino schon einige Jahre unterstützen, sind seit Dezember des vergangenen Jahres in Kurzarbeit.

«Das Hauptanliegen war, das Kino schuldenfrei über die schwierigen Monate zu bringen»,

erklärt der 50-jährige Besitzer des Kinos. Dies sei ihnen auch gelungen. Denn man habe den Lockdown ganz bewusst unter dem Motto «Wir warten nicht auf bessere Zeiten, wir gestalten sie» genutzt, um neue Sachen auszuprobieren. Vor einem Monat startete so auch eine Lernende ihr Praktikum zur Mediamatikerin EFZ im Kino.

Unter dem Label unverhoert.ch wurde Ende Februar bis Anfang Mai ein Angebot für Bands geschaffen, deren Auftritte via Livestream gesendet wurden. Durch das Ausfallen von Auftritten und Gagen wurde ihnen so die Möglichkeit geboten, Spenden auf Twint zukommen zu lassen. Es habe sogar Bands gegeben, die durch die Spenden ihre Gagenhöhe erreicht haben, so Riesen.

Kinoräume befinden sich in der Transformationsphase

Im Kino sei die Digitalisierung ein grosses Thema. Bei der Übernahme des Cinémas fanden sich die Filme auf Harddisks: Heute werden sie online als Stream empfangen. «Wir sind in einer Transformation, damit wir das Kino auf eine stabile Basis setzen können», erklärt Riesen. Es sollen neue Dienstleistungen angeboten werden, die eng mit dem Kino verbunden sind. So will man der Bevölkerung zu spüren geben, dass das «Onik» ihr Kino sei.

Riesen möchte der Bevölkerung vermitteln, dass das «Onik» ihr Kino sei. Patrick Lüthy

Bereits im ersten Monat nach der Übernahme sei das neue Logo entstanden, um gleich zu Beginn kommunizieren zu können: Mit dem Kino geht es weiter. Das Maskottchen «Cinéasli» soll die Einzigartigkeit des Kinos vermitteln. Die Angebotsspanne ist breit, gerade weil der Kinobetreiber weiter auf die Digitalisierung setzt. So ergab sich kürzlich auch die Möglichkeit, einen Livestream für eine Mitgliederversammlung aufzusetzen. Das Oensinger Kino bietet auch die Vermietung des 80 Plätze zählenden Saals an. Auf dessen Leinwand wurde auch schon das Videogame Fifa gespielt. Man lerne auch immer dazu. Oder wie es Riesen auch nennt: «Ausbildung on the Job.»

Aktuell sehe es so aus, dass der Betreiber die Lokalitäten des derzeitigen Tanzstudios «Dance Art Academy», gleich nebenan, übernehmen kann. Diese Erweiterung sei für Dienstleistungen und für einen Shop gedacht, die zum Kino passen sollen.

«Wir wollen da auch ein Merchandising mit regionalem Touch anbieten und so das Marketing der Region unterstützen.»

Das Kino Onik will Präsenz zeigen

Pro Woche bietet das Lichtspielhaus zwischen 25 und 34 Vorstellungen an. So viele gab es laut Riesen in Oensingen noch nie. «Uns ist es ein Anliegen, dass wir damit Präsenz zeigen.» Im «Onik» laufen die aktuellsten Filme und Blockbuster ­– aber auch Studiofilme und Filme in Originalsprache –, um ein möglichst breites Publikum ansprechen zu können. So könne es auch mal sein, «dass Kinobesucher von Zürich, Basel oder Bern nach Oensingen reisen».

Will mit dem Kino eine eigene DNA finden: Christian Riesen. Patrick Lüthy

Die Kinobetreiber sind laut Riesen wie eine grosse Familie, die guten Kontakt haben. Man profitiere auch voneinander. Wenn ein Kino wegfällt, dann falle auch ein Teil der Kinowerbung generell weg:

«Wir schauen nun, wo es in Zukunft hingehen wird. Wir wollen unsere eigene DNA finden, und wir wollen einzigartig sein und niemanden nachahmen.»

Nächstes Jahr feiert das Kino Onik sein 20-jähriges Bestehen.