Nach einer Woche im Thal Die Wisente sind «unglaublich gelassen»: Die Herde erobert sich jetzt schon ihr Waldgebiet Wisent-Ranger Benjamin Brunner berichtet von den ersten Tagen mit Begegnungen zwischen Tier und Mensch.

Das Wisentkalb fühlt sich nach gut einer Woche auf der Sollmatt schon heimisch. Patrick Lüthy

Wisent-Ranger Benjamin Brunner, Besitzer der Sollmatt oberhalb von Welschenrohr, ist sehr zufrieden, fragt man ihn nach den Erfahrungen mit der Wisentherde in den ersten Tagen. «Die Tiere, die ja aus einem Wildtierpark kommen, und dort nie in einem Waldgebiet unterwegs sein konnten, erkunden jetzt, nach den ersten drei Tagen ihr eingezäuntes Waldgebiet. Es ist schon erstaunlich, dass dies auf so natürliche Weise geschieht, sind es doch eigentlich Waldbewohner.»

Brunner stellt weiter fest, dass sich die fünfköpfige Herde «unglaublich gelassen» verhält. «Auch wenn Besucher – gar mit angeleinten Hunden – vorbeikommen, nehmen sie kaum Notiz, auch nicht die Mutterkuh mit ihrem Kalb.»

Die Tiere sind offensichtlich entspannt. zvg

Gross und Klein interessieren sich für Wisente

Seit vergangener Woche sind die Tiere im Thal zu Hause und täglich kommen nun Wanderer und andere Besucher vorbei, um einen Blick auf die Wisente zu erhaschen. «Im Moment sieht man sie auch noch», sagt Brunner und fügt an, dass es von Tag zu Tag nun schwieriger werden könnte, da sie sich – wie eingangs beschrieben – vermehrt im Wald aufhalten.

Die Tiere erkunden den Wald. Patrick Lüthy

Brunner schätzt, dass in den vergangenen Tagen sich sicher um die hundert Personen aufmachten, die Wisente zu bestaunen. «Dazu kommen sicher um die 200 Schulkinder aus Welschenrohr». Die Verantwortlichen hätten die Welschenrohrer Lehrerschaft nämlich eingeladen, sich mit ihren Schülern zum Wisentgehege zu begeben, um dort vom Wisent-Ranger Wissenswertes über die Tiere und den Auswilderungsversuch zu erfahren. Der Ranger freut sich:

«Es ist bemerkenswert, wie interessiert die Kinder sind und welch kluge Fragen gestellt wurden.»

Gerade am Mittwoch sei es vorgekommen, dass Kinder am Morgen mit der Klasse vorbeikamen und am Nachmittag dann gleich noch ihren Eltern die Tiere zeigten.

Parkmöglichkeit im Dorf

Die Besucher reisten aus der ganzen Schweiz an, um die Herde zu beobachten, sagt Brunner. «Das erkenne ich im Dorf, auf dem extra bereitgestellten Parkplatz.» Gemäss Bewilligungsauflagen musste der Verein nämlich ein Verkehrsleitkonzept ins Leben rufen. Somit ist im Dorf ein Parkplatz für Wisent-Besucher zu finden. In rund 15 Minuten Fussweg ist man dann auf der Sollmatt beim Gehege angekommen.

«Momentan ist es noch etwas schwierig mit diesem Parkplatz-Regime», sagt Brunner, denn noch seien nicht alle erforderlichen Beschilderungen angebracht. «Ich denke, in den kommenden Tagen ist dann alles fertig eingerichtet.» Angedacht sei auch, ein Lehrpfad auf dieser Wegstrecke vom Dorf zur Sollmatt einzurichten, sagt Brunner noch.

