Nach 25 Jahren Generationenwechsel auf dem «Montpelon» in Gänsbrunnen: Das Ehepaar Lanz übergibt den Berghof an seine Enkelin Elsbeth und Ernst Lanz übergeben die Führung des Berghofs Montpelon in Gänsbrunnen an ihre Enkelin Noemi Jaus. Ändern werde sich nichts, verspricht Elsbeth Lanz.

Ernst und Elsbeth Lanz übergeben den Berghof Montpelon Ende Jahr an ihre Enkelin Noemi Jaus. Patrick Lüthy

Man kennt sie im ganzen Thal und auch am Jurasüdfuss: Seit 1974 betreiben Ernst und Elsbeth Lanz den Berghof Montpelon oberhalb von Gänsbrunnen. Auch vom Solothurner Märet, wo sie jeweils beim Bieltor regionale und hausgemachte Produkte verkaufen, sind sie nicht mehr wegzudenken. Seit 26 Jahren ist das Brot aus der eigenen Backstube – neben vielen anderen regionalen Produkten – ein Renner. Davon kann man sich am Freitag auf dem um einen Tag vorgezogenen Solothurner Märet überzeugen, wo Noemie Jaus, Elsbeth und Ernst Lanz gemeinsam am Stand beim Bieltor arbeiten werden.

«Landwirtschaft, Eventgastronomie und Direktvermarktung.» So beschreibt Elsbeth Lanz die drei Standbeine ihres erfolgreichen Betriebs. Nun wird das Ehepaar kürzertreten – weil sie bereits in Pension sind – und nach Oberbipp ziehen, «in ein schönes Haus mit Garten, etwas näher an der Infrastruktur, aber nicht zu weit weg vom ‹Montpelon›», wie es Elsbeth Lanz beschreibt.

Auch 1.-August-Brunch gab es auf dem Berghof. Patrick Lüthy

Die Enkelin hat im Sommer die Hotelfachschule abgeschlossen

Die 25-jährige Enkelin Noemie Jaus aus Madiswil wird nun auf den Berghof ziehen und die Leitung des Betriebs übernehmen. «Für unsere Kundschaft wird sich aber nichts ändern», verspricht Elsbeth Lanz.

«Noemie arbeitet schon lange mit uns zusammen, sie wird unsere Produkte weiterhin nach denselben Rezepten zubereiten und die Qualität wird nicht ändern.»

Nur die Führung werde ändern, das Team, die Qualität und die Philosophie bleiben dieselben. Und Lanzes würden weiterhin hie und da am Marktstand oder auf dem Hof anzutreffen sein.

Schlafen im Stroh auf dem Berghof Montpelon. Gastgeberin Elsbeth Lanz im Strohlager. Hanspeter Bärtschi

«Montpelon», das war einst eine Filiale der Strafanstalt Schachen. 1996 konnte die Familie Lanz dem Kanton den Berghof abkaufen. Nach und nach wurde investiert, die Umstellung auf Mutterkuhaltung war ein Meilenstein. Schlafen im Stroh und Matratzenlager; an Ideen fehlte es nicht, die Eventgastronomie zieht Gäste von weither an. Im vergangenen Sommer wurde zum Beispiel das «Bubble Hotel» eingerichtet, ein durchsichtiges, kugelförmiges Zelt, das beim Einschlafen freie Sicht auf den Sternenhimmel erlaubt. «Unsere Enkelin will diese beliebte Attraktion im Sommer weiterführen», versichert Elsbeth Lanz. Auch Hochzeiten und andere Feste könnten weiterhin auf dem Berghof durchgeführt werden.

Nachfolgerin Noemi Jaus hat diesen Sommer die Hotelfachschule abgeschlossen und wird den Berghof ab dem 1. Januar in bewährter Form weiterführen – und das übergangslos. Die Gastronomie ist auch über die Festtage geöffnet und der Weihnachtsweg, mit über 30 beleuchteten Weihnachtshäuschen, mit Szenen aus der Weihnachtsgeschichte und der Tierwelt rund um den Hof, ist noch bis 6. Januar offen.

www.montpelon.ch

Blick auf den «Montpelon» in Gänsbrunnen. Bruno Kissling

