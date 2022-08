Nach 25 Jahren Frische Farbe und neuer Anstrich für Wolfwil: Die Fassade der Gemeindeverwaltung wird saniert Weil die Farbe abblättert, wird derzeit die Fassade der Wolfwiler Gemeindeverwaltung saniert. In einem weiteren Schritt soll der Aussenplatz umgestaltet werden, um mehr Grün zu schaffen. Lavinia Scioli 12.08.2022, 15.00 Uhr

In Wolfwil wird die Fassade der Gemeindeverwaltung nach 25 Jahren saniert. Bruno Kissling

Seit Anfang August ist das Gebäude der Wolfwiler Gemeindeverwaltung in ein Gerüst eingekleidet. Denn das Haus wird derzeit saniert. Konkret: Die Fassade erhält einen neuen Anstrich. Dies bestätigt auch Gemeindepräsident Georg Lindemann auf Anfrage. Die Kosten dafür belaufen sich auf zirka 162'000 Franken, welche die Gemeinde tragen muss.

Georg Lindemann, Gemeindepräsident Wolfwil. Hanspeter Bärtschi

Das Haus an der Hauptstrasse 8 sei vor rund 40 Jahren zum Gemeindehaus umgestaltet worden. Zuvor sei es ein Bauernhaus gewesen, so der Gemeindepräsident. Auch wenn das Gebäude bereits älter sei, sei es noch in gutem Zustand. Die Fassade sei aber zum letzten Mal vor 25 Jahren saniert worden. Mittlerweile blättere die Farbe ab. Dem soll nun mit der Sanierung entgegengewirkt werden – und um ein ansprechendes Bild der Verwaltung gegen aussen abzulichten.

Die Öffnungszeiten bleiben gleich

Während der Sanierungsarbeiten stehe dem Gang zur Verwaltung nichts im Wege. Sie wird weiterhin zu den geltenden Öffnungszeiten bedient. Auch die Parkplätze werden weiterhin zugänglich sein. Und: «Die Sicherheit ist immer gewährleistet», so Lindemann. Wie lange die Sanierung andauern werde, könne noch nicht genau gesagt werden. Da man gut an das Gebäude herankomme, sollten die Abreiten in rund einem Monat abgeschlossen sein.

In einem weiteren Schritt werde der Aussenplatz umgestaltet. Die Steinbeete werden entfernt, um mehr Biodiversität in Form einer grünen Wiese auf den Platz zu bringen. Ausserdem soll der Informationsschaukasten am Gemeindehaus umgestaltet werden. Dies geschehe jedoch erst im Zuge der Bushaltestellensanierung «Schulhaus».

Auch der Aussenplatz soll umgestaltet und die Bushaltestelle saniert werden. Bruno Kissling

Diese Arbeiten sollen mit der Sanierung der Hauptstrasse durchgeführt werden, welche ein Projekt des Kantons seien, so der Gemeindepräsident. Da das Projekt bereits dreimal durch den Kanton verschoben worden sei, sei der Zeitpunkt der Durchführung noch nicht klar.