Naarechlapf Nun ist Egerkingen in der Hand von Gardi I. Mit der Stabsübergabe wurde die Fasnacht in Egerkingen eröffnet. 23.02.2022, 21.14 Uhr

Mit dem Naarechlapf, der Stabsübergabe der offiziellen Gemeindeführung an den Naare-Rot, startete in Egerkingen die Fasnacht. Nun hat Gardi I. den Schlüssel in der Hand.