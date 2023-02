Naarechlapf Der Schlüssel wurde übergeben: Nun ist Egerkingen fest in den Händen der Fasnächtler Der Naarechlapf ist der Startschuss für die Fasnacht in Egerkingen. Gemeindepräsidentin Johanna Bartholdi gab am Mittwoch den Schlüssel an die Fasnächtler ab. Gefeiert wird unter dem Motto «Olympischi Naarespöu». Béatrice Scheurer Jetzt kommentieren 15.02.2023, 21.02 Uhr

Gemeindepräsidentin Johanna Bartholdi übergibt den Schlüssel an Bäri I. Patrick Lüthy

Nun hat Bäri der 1. das Sagen in Egerkingen. Am Naarechlapf bekam er den Schlüssel von Gemeindepräsidentin Johanna Bartholdi überreicht. Mit dem Anlass wird in Egerkingen jeweils die Fasnacht eingeläutet. «So zeigen wir den Leuten, dass es losgeht», erklärt Stefanie Vogel vom Naare Rot.

Ist die Vorfreude in Egerkingen auf die erste Fasnacht ohne Coronamassnahmen besonders gross? «Wir hatten hier ja letztes Jahr schon eine fast normale Fasnacht», sagt Stefanie Vogel. Doch jetzt sei man schon entspannter und könne sich voll und ganz auf die Fasnacht konzentrieren. «Es ist alles wieder ‹geng wie geng› und wir müssen uns keine Gedanken mehr um Schutzkonzepte machen.» Die Naaren sind gespannt, wie viele Leute an den Anlässen teilnehmen werden – auch, weil derzeit Schulferien sind.

Die Fasnacht in Egerkingen findet in diesem Jahr unter dem Motto «Olympischi Naarespöu» statt. «Wir feiern 30 Jahre Naare Rot und 25 Jahre Naare Verein», erklärt Stefanie Vogel. Bis letztes Jahr amtete sie als Präsidentin, nun ist sie Kassierin des örtlichen Fasnachtsvereins.

Schlüsselübergabe von Gemeindepräsidentin Johanna Bartholdi an Bäri I. Links Tamara Vogel, die neue Präsidentin des Naare Rot. Patrick Lüthy Naarechlapf in Egerkingen. Patrick Lüthy Gefeiert wird unter dem Motto «Olympischi Naarespöu». Patrick Lüthy Der Fasnacht steht nichts mehr im Weg. Patrick Lüthy Das Fasnachtsprogramm in Egerkingen. Patrick Lüthy

Ein Highlight am Naarechlapf ist für die eingefleischte Fasnächtlerin jeweils die Schlüsselübergabe, die nun am Mittwochabend erfolgt ist. «Es fühlt sich wirklich so an, als ob wir jetzt eine Woche lang über das Dorf regieren würden», sagt Stefanie Vogel mit einem Lachen. Fasnachtsoberhaupt ist in Egerkingen jeweils der Chräievater oder die Chräiemuetter. In diesem Jahr ist das Marco Bärenfaller alias Bäri der 1.