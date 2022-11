Fahnenweihe Die Musikgesellschaft Konkordia aus Mümliswil bekommt bald eine neue Vereinsfahne – noch ist streng geheim, wie sie aussieht Am Samstag, 5. November, wird in der Mümliswiler Kirche die neue Vereinsfahne der Konkordia geweiht und mit einem Konzert gefeiert. Das Aussehen soll eine Überraschung sein. Fränzi Zwahlen Jetzt kommentieren 03.11.2022, 05.00 Uhr

Auftritt der Musikgesellschaft Konkordia Mümliswil am Regionalmusikfest in Fulenbach vor ein paar Wochen. Hier kam die alte Fahne der Konkordia zum letzten offiziellen Einsatz. zvg

Am kommenden Samstag findet in der Kirche in Mümliswil ein feierlicher Akt statt. Die neue Vereinsfahne der Musikgesellschaft Konkordia wird geweiht.

Wie die Fahne aussieht, ist noch geheim. Nur die Mitglieder des eigens ins Leben gerufenen Fahnenkomitees und die Vorstandsmitglieder wissen, wie die Fahne aussieht, denn sie haben diese vor einigen Tagen bei einem der wenigen Vereinsfahnenproduzenten der Schweiz, der Firma Heimgartner im sankt-gallischen Wil, abgeholt. Nun bleibt sie sorgfältig verwahrt, bis zur Fahnenweihe am Samstag.

Bisherige Fahne ist bald fünfzigjährig

Die Musikgesellschaft Konkordia Mümliswil hat es sich mit der Beschaffung einer neuen Vereinsfahne, es ist die dritte in der Vereinsgeschichte, nicht einfach gemacht.

Die bisherige Fahne wurde 1975 geweiht und ist somit bald fünfzigjährig. Leider weist sie einige Beschädigungen auf, doch war sie noch erst kürzlich am vergangenen Regionalmusiktag in Fulenbach im Einsatz. Also fragten sich die Mümliswiler Musikantinnen und Musikanten: Brauchen wir überhaupt eine Vereinsfahne? Ist das in der heutigen Zeit noch passend?

Eine neue Fahne für die Musikgesellschaft Konkordia Mümliswil. Eine Delegation holt die Fahne ab, die noch gut verpackt ist. zvg

Diese Fragen seien offen diskutiert worden, sagt Doris Bader, für die Kommunikation im Verein zuständig. Man sei aber ganz klar der Ansicht gewesen: Doch, ein Verein braucht eine Fahne – auch heute noch. Sie ist ein Zeichen der Zusammengehörigkeit, ist identitätsstiftend für einen Verein und kommt auch bei unterschiedlichen Anlässen – seien das fröhliche Feste oder traurige Verabschiedungen eines Vereinsmitgliedes – zum Einsatz.

Vereinsfahnen bestehen bis heute aus hochwertigen Materialien, in der Regel aus hochwertiger Seide. Darauf sind Symbole des jeweiligen Vereinswesens zu erkennen und typische Farben einer Herkunftsregion. Als Grundlage kann das Dorfwappen dienen. Um die Jahrhundertwende waren die Fahnen oft reich mit Handstickereien verziert. Auch heute noch wird manche Fahne von Hand verziert.

Das Aussehen der Fahne soll eine Überraschung sein

So gilt bis heute: Jede Fahne ist ein Unikat. Das dreiköpfige Fahnenkomitee der Konkordia machte sich an die Arbeit. Man traf sich zunächst mit Vertretern der Firma Heimgartner und besprach die Kriterien, die eine neue Fahne zu erfüllen hatte. Die Ideen wurden aufgenommen, einmal wurde gar der Produktionsstandort besucht und begutachtet, wie die Produktion vonstattengeht.

Ziel war, an der Generalversammlung den Vereinsmitgliedern zwei Entwürfe zur Abstimmung vorlegen zu können, was schliesslich gelang. Die neue Fahne misst 130 x 136 cm und deren Produktion dauerte rund drei Monate.

Noch wollen die Vereinsverantwortlichen nicht mehr über die Farbgebung, die Heraldik und die Materialien der neuen Fahne verraten. «Es soll eine Überraschung für die Besucher der Fahnenweihe bleiben», sagt Doris Bader.

Ein minutiös vorbereiteter Weiheakt in der Kirche

Der feierliche Akt ist minutiös vorbereitet. Der Fähnrich hält die alte Fahne bereit, während die neue Fahne feierlich durch die Kirche Einzug hält. Diese wird dem Fahnenpatenpaar übergeben, dessen Aufgabe es dann ist, die neue Fahne zu enthüllen. Nach ein paar erklärenden Worten zur neuen Fahne wird diese dann vom Pfarrer geweiht und gesegnet.

Die Fahnenweihe wird in ein Kirchenkonzert in der katholischen Kirche St.Martin eingebettet. Unter der Leitung von Marco Nussbaumer sind hochkarätige Musikstücke für Blasmusiken zu hören, unter anderem auch die Uraufführung des «Hymn of Unity», komponiert vom Mümliswiler Dirigenten selbst. Der Anlass beginnt um 18 Uhr.

