Musikfest Laupersdorf im Trommelfieber: Am Jungtambouren- und Pfeifferfest nahmen 550 Kinder und Jugendliche teil Am Wochenende fand in Laupersdorf das 38. Jungtambouren- und Jungpfeifferfest statt. 550 junge Musikanten und Musikantinnen aus zwölf Kantonen nahmen daran teil. Das Wetter machte den Organisatoren aber einen Strich durch die Rechnung. Anja Neuenschwander Jetzt kommentieren 25.09.2022, 17.54 Uhr

Parat machen für den regenreichen Umzug am 38. Zentralschweizerischen Jungtambouren- und Jungpfeifferfest. Anja Neuenschwander

Wer am vergangenen Wochenende am Schulhaus Linden in Laupersdorf vorbeispazierte, begegnete mit hoher Wahrscheinlichkeit einigen Jugendlichen mit grossen, zylinderförmigen Rucksäcken. Einige von ihnen setzten die schwere Last ab und förderten ein Instrument zu Tage: eine Trommel. Aus dem Schulgebäude nebenan klangen bereits entfernt Trommelwirbel und die hohen Töne der Pfeifer. Sie bereiteten sich auf die Sektionswettkämpfe der Jungtambouren vor.

OK-Präsidentin Karin Büttler. Hanspeter Bärtschi

Insgesamt 550 Jungtambouren und Jungpfeifer aus 12 Kantonen hatten sich im Thal eingefunden. Das 1800-Seelen-Dorf Laupersdorf hat einen traditionsträchtigen Tambourenverein und war heuer bereits zum dritten Mal Gastgeber des Zentralschweizer Jungtambouren und Jungpfeifferfests. An verschiedenen Wettkämpfen ertrommelten sich die Laupersdörfer regelmässig Spitzenergebnisse. OK-Präsidentin Karin Büttler-Spielmann meinte lachend:

«Wenn Laupersdorf kommt, dann zittern die anderen immer.»

Gegen insgesamt neunzehn Jungtambouren aus Laupersdorf mussten die Mitstreiter aus Trommlerhochburgen wie Basel, Möhlin oder Lenzburg antreten.

Viele nehmen sich das Militärspiel als Vorbild

Zwei der jüngsten Teilnehmer schafften es bis in den Final. «Ich habe viel geübt», sagte Lukas Müller. Ob der Viertklässler eine Chance auf einen Kranz hat, wird er erst am späteren Nachmittag erfahren. Wie seine Trommler-Karriere in Zukunft aussehen soll, weiss er hingegen schon ganz genau: «Ich will Militärtambour werden», liess er verlauten.

Lukas Müller, Fynn Stalder und Levin Heutschi (v.l.) nahmen am Jungtambouren- und Jungpfeifferfest teil. José R. Martinez

Am Samstagabend hatte das renommierte Militärtambourenspiel der Schweizer Armee seinen Auftritt in Laupersdorf. Für die Jungtambouren sei das ein Highlight, meint Büttler-Spielmann: «Viele von ihnen nehmen sich das Militärspiel als Ansporn.» An Veranstaltungen wie dieser, wolle man dem Nachwuchs die Freude am Trommeln näherbringen.

Lukas’ Tambourenkamerad Levin Heutschi setzt sich Ziele für die nähere Zukunft: Er möchte sich einen Kranz ertrommeln und eine Trommel gewinnen. Heuer hatte es leider nicht gereicht – daher muss der Siebtklässler seine Hoffnungen auf das kommende Jahr setzen. Und was findet er am schwierigsten beim Trommeln? Seine prompte Antwort:

«Den richtigen Rhythmus zu finden.»

Denn der Rhythmus ist neben Technik und Dynamik eines der Bewertungskriterien, erklärt OK-Mitglied und Juror Daniel Müller. Zusammen mit den anderen OK-Mitgliedern und 80 Helfern, hat er mitgeholfen, den Event auf die Beine zu stellen. Bisher habe alles reibungslos geklappt – nur das Wetter bereitete den Organisatoren etwas Bauchweh.

Die Jugendlichen marschieren tapfer im Regen. Anja Neuenschwander

Wolkeneinbruch zu Beginn des Umzugs

Der Festumzug wurde deshalb vorverlegt – und just zu Beginn des Umzugs kam es zum ersten Wolkenbruch. Trotzdem reihten sich Pfeifer und Tambouren in ihren Vereinen auf und gaben jeweils ein Stück aus ihrem Repertoire zum Besten. Auch die Kleinsten marschierten, ausgerüstet mit Ohrenschützern, in den Formationen mit.

Regen dominierte den Umzug. Anja Neuenschwander

Zurück auf dem Festgelände wurden die Instrumente eiligst in die gepolsterten Rucksäcke verstaut. So eine Trommel kostet gut und gerne 2500 Franken. Die Trommeln im Trockenen wissend, verschwanden die Jungtambouren im warmen Festzelt.

