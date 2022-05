Neuendorf: Primarschule studiert Musical über Corona ein

Musical Neuendorfs Primarschüler studieren eigenes Musical ein: Der lustig zappelnde Virus Pirullo verdrängt das böse Corona Die Neuendörfer Primarschüler haben in den vergangenen zwei Jahren ein Musical entwickelt, das die bedrückende Coronazeit kindgerecht in eine lebensbejahende Zukunft dreht. Am Dienstag führen sie es in der Dorfhalle auf. Fränzi Zwahlen Jetzt kommentieren 13.05.2022, 18.00 Uhr

Komponist und Lehrer Dieter Bürgi bringt mit 70 Kindern der 3. bis 5. Klasse der Primarschule Neuendorf das Musical «Pirullo» auf die Bühne. Patrick Lüthy

In der Dorfhalle Neuendorf herrscht letzten Dienstagmorgen gespannte Ruhe. Primarlehrer Dieter Bürgi macht alles bereit, bald werden gut 70 Kinder der 3. bis 5. Klasse die Bühne stürmen. Eine Stellprobe für das Musical «Pirullo» steht auf dem Programm. Bürgi erzählt:

«Das Musical ‹Pirullo› ist in der Lockdownzeit entstanden, als vom 16. März bis am 10. Mai 2020 alles stillstand – auch die Schulen.»

Er erklärt weiter: «Ich nutzte diese Zeit, um Melodien, welche sich schon länger in meinem Kopf angesammelt hatten, niederzuschreiben.»

Via Fernunterricht schickte er einige davon in einer Playbackversion seinen damaligen 3.-Klässlern und die Schüler begannen, die Musikstücke einzustudieren. «Ein erstes Lied, das so entstanden ist, ist unser Muttertagslied, das nun ebenfalls Einzug ins Musical gefunden hat.»

Die Coronazeit bringt Unsicherheit und Fake News in die Gesellschaft. Die Kinder erinnern an die Demonstrationen. Patrick Lüthy

Es kamen immer weitere neue Lieder hinzu, die immer mehr auch die Coronazeit thematisierten. «Insgesamt wurden es zehn Lieder und dazu entwickelten wir eine Geschichte, die wir nun als Musical aufführen», so Bürgi.

Eine Kurzversion kam schon auf die Bühne

Die Lieder heissen unter anderem «Hoffnig», «Immer nume dinne blibe», «Händewaschrap» oder «Pirullo». Bürgi berichtet weiter: «Geplant war zunächst, dieses Musical im Klassenlager des Sommers 2021 einzustudieren und danach aufzuführen. Leider wurde dieses Lager abgesagt, doch eine Kurzversion des Musicals kam trotzdem noch im letzten Moment zu Stande.» Da die Bedingungen allerdings mit Singverbot, Aufführungseinschränkungen behindert wurden, konnten nur wenige Angehörige dem Musical beiwohnen.

Jede Woche Pressekonferenz mit dem Bundesrat. Die Kinder erinnern auch an den Gebärdendolmetscher (auf dem Stuhl). Patrick Lüthy

Nun aber soll die richtige Langversion vor Publikum aufgeführt werden. Die damaligen 3.-Klässler sind inzwischen zu 5.-Klässlern geworden und habe ihre jüngeren Schulkollegen aus der jetzigen dritten und vierten Stufe für das Musical begeistern können. Einen grossen Anteil haben natürlich auch die entsprechenden Lehrpersonen, die erst noch vor kurzem im Klassenlager mit ihren Schülern intensive Proben durchführen konnten. Neben den 70 Kinderstimmen ist auch ein sechsköpfiges Musikensemble zu hören, welches die Kinder begleitet.

Pirullo ist das Gegenstück zu Corona

Der Plot des Stückes geht folgendermassen: Eine Familie muss sich mit den schlechten Nachrichten rund um Corona beschäftigen. Fake-News, Pressekonferenzen des Bundesrates, Angst, Einsamkeit und Fragen werden thematisiert.

Doch plötzlich taucht der lustige Virus Pirullo auf, der ebenso ansteckend wie die Omikron-Variante ist. Doch jeder, der angesteckt ist, wird nicht krank, sondern fröhlich, lustig und ein wenig zappelig. Ein solcher Virus ist natürlich hochwillkommen bei den Kindern, denn er sorgt für eine unbeschwerte Stimmung in der Familie, in der Schule und auch gar im Altersheim.

«Pirullo» (rechts) bringt den Kindern wieder Lebensfreude, die ansteckend wie ein Virus ist. Patrick Lüthy

Zehn eingängige, liebliche Melodien hat Bürgi geschaffen, dazu Liedtexte, die der Sprache der Kinder entgegenkommen. In den Spielszenen sind – obwohl mit wenig Aufwand gestaltet – liebevolle Details zu entdecken und die Tanzeinlagen kommen dem Bewegungsdrang der Kinder entgegen. Da sind gar wahre Talente auszumachen.

Das Musical «Pirullo» wird am kommenden Dienstagnachmittag, 17. Mai, in der Dorfhalle für die Kinder aufgeführt. Am Abend um 19 Uhr sind die Erwachsenen willkommen. Auf Youtube sind Szenen unter «4. Klasse Neuendorf» abrufbar.

