Museum Haar und Kamm Mümliswil Sonderausstellung

Josef C. Haefely 20.08.2021, 18.00 Uhr

Der weltweite Handel wirkte bis Mümliswil Neue Sonderausstellung und Rückblick: Vor 30 Jahren wurde das erste Kammmuseum in Mümliswil eröffnet. 2017 feierte das Museum Haarundkamm sein zehnjähriges Jubiläum. Nur vier Jahre später steht ein weiteres Jubiläum an: Im Jahre 2021 sind es 30 Jahre, seit in Mümliswil ein Kammmuseum existiert. Daran wurde bei der kürzlichen Jahresversammlung des Vereins Haar und Kamm Thal erinnert. Am 15. März 1990 war Schluss mit der Kammfabrik Kroko AG. Ein Jahr später öffnete das erste «Schweizerische Kamm-Museum» im Bürgerhaus Mümliswil seine Tore. Eine von der Bürgergemeinde ins Leben gerufene Museumskommission unterstützte Ludwig Baschung, den letzten Werkmeister der Kammfabrik. So begann das Inventarisieren der aus dem Fabriknachlass geretteten Kämme und Haarschmuckprodukte, Musterbücher, Werkzeuge und Maschinen.