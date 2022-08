Mümliswiler am Esaf Warmer Empfang für die stolzen Schwinger und ihre Präsidentin aus dem Guldental Aus dem Schwingklub Mümliswil starteten drei Schwinger am Eidgenössischen Schwingfest in Pratteln – einer reiste als Ersatzmann mit. Am Dienstagabend gab es einen Empfang für sie im Dorf. Wir waren mit dabei und sprachen auch mit Sarah Kamber-Lisser, der Präsidentin des Vereins.

Exklusiv für Abonnenten

Ein kleiner Festumzug zum Empfang der Schwinger am Esaf in Pratteln zog am Dienstagabend durch Mümliswil. Bruno Kissling

Eine stolze Festgemeinde versammelte sich am Dienstagabend vor dem Restaurant Kreuz in Mümliswil. Abordnungen von Vereinen, die Tambouren, die Musikgesellschaft Konkordia und natürlich die Mitglieder des Schwingklubs Mümliswil in ihren Vereinsjacken und etliche Zaungäste waren mit dabei.

Punkt 19 Uhr bewegte sich ein kleiner Umzug Richtung Lindenplatz. Dort sprach Jonas Bader, Gemeinderat, im Namen der Einwohnergemeinde. «Am vergangenen Wochenende war das Dorf fast ausgestorben», begann er. «Entweder waren die Leute in Pratteln oder sie sassen vor dem Fernseher.» Das Schwingfieber habe wohl fast die ganze Schweiz erfasst.

Ihn als kritisch denkenden Mensch habe vor allem eine Sache fasziniert: «Wenn ein Entscheid gefällt wird, wird er von allen akzeptiert.» Es wäre schön, wäre ein solches Vorgehen auch bei der Abstimmung zur Umfahrung Klus angewendet worden, «dann hätten wir die Strasse wohl schon bald», so Bader.

Jonas Bader, Gemeinderat, dankt den Schwingern im Namen der Einwohnergemeinde Mümliswil-Ramiswil. Bruno Kissling

Mümliswil-Ramiswil scheint ein guter Boden für den Schwingernachwuchs zu sein, meinte Jonas Bader weiter. Drei aktive Schwinger und ein Ersatzmann konnten ans «Eidgenössische» reisen. Bader belegte diese Behauptung mit ein paar Zahlen: Schweizweit gerechnet, kommen auf einen teilnehmenden Schwinger rund 32’000 Einwohner; für Mümliswil gilt aber: Ein Schwinger kommt auf 794,3 Einwohner. Das seien über 40-mal mehr als im Schweizer Durchschnitt, errechnete Bader. «Und das im schlechtesten Dorf der Schweiz, notabene», zitierte er einmal mehr eines der letzten Gemeinderankings.

Zur Gratulation und Anerkennung übergab Bader im Auftrag der Gemeinde ein Couvert mit monetärem Inhalt an die Schwingklub-Präsidentin Sarah Kamber-Lisser.

Sarah Kamber-Lisser, die Präsidentin des Schwingklubs Mümliswil, bei ihrer Dankesrede. Bruno Kissling

Diese gratulierte ihrerseits den teilnehmenden Schwingern. «Schon vor drei Jahren habe ich gesagt, dass wir in unserem Klub viel Potenzial haben, welches es umzusetzen gilt. Das ist uns gut gelungen.» Sie zählte die Resultate der Teilnehmer auf:

Sie waren am Esaf Pratteln mit dabei: (v.l.) Kropf Marcel, Bader Fabian, Schmutz Simon und Ersatzschwinger Kohler Adrian. Bruno Kissling

Bader Fabian, Rang 17 d; Schmutz Simon, zum ersten Mal angetreten und Rang 23 b; Kropf Marcel, trotz kürzlich zugezogenen Bandscheibenvorfalls Rang 29 b. Kamber dankte auch Kohler Adrian, der als Ersatzschwinger mitreiste und auch dem Mümliswiler Schwingklub-Mitglied Thommen Manuel, der als Kampfrichter am «Eidgenössischen» im Einsatz stand.

Über 120 Fans seien aus dem Guldental nach Pratteln gereist und haben zwei Tage lang dem Schwingbetrieb zugeschaut. «Da mussten wir immer aufpassen, ja keinen Gang ‹unserer› Schwinger zu verpassen.»

A propos - Thal und Schwingen: Die Mutter von Schwingerkönig Joel Wicki, die sich bei der Übertragung des SRF so emotional zeigte, stammt aus Welschenrohr. Die ledige Esther Allemann lernte beim Skifahren in Sörenberg ihren Mann kennen. Der Rest ist Geschichte...

Kurzinterview mit der Schwingklub-Präsidentin:

Sarah Kamber, wie kamen Sie als Frau zu diesem Präsidentenamt?

Sarah Kamber-Lisser, Präsidentin des Schwingklubs. Bruno Kissling

Sarah Kamber: Eigentlich durch meine Brüder, die begeisterte Schwinger sind. Mein Grossvater mütterlicherseits war auch Schwinger. Der Sport hat mich begeistert und so übernahm ich einige Jahre das Amt der Aktuarin – wie das oft üblich ist. Dann war ich ein paar Jahre Vizepräsidentin, und als mein Vorgänger Josef Fluri zurücktrat, übernahm ich 2013 das Präsidium.

Als Frau in diesem Männersport an der Spitze zu stehen. Gibt es da keine Konflikte?

Nein, bei uns jedenfalls nicht. Ich werde sehr anerkannt und fühle mich wohl in meinem Amt. Das familiäre Umfeld in unserem Verein gefällt mir sehr.

Und wie stehen Sie und Ihr Verein zum Thema Frauenschwingen?

Wir sind da völlig offen. In unseren Reihen trainieren auch zwei Mädchen mit. Das geht sehr gut.

Generell wird der Nachwuchsförderung in Ihrem Schwingklub hoher Stellenwert beigemessen.

Ja, das stimmt. So haben wir – nebst den Jungschwingern, die ab acht Jahre alt sind – vor einiger Zeit die sogenannte Abteilung Prinzenschwinger ins Leben gerufen. Da können Kinder ab fünf Jahren mitmachen. Wir haben einen schönen Zulauf hiezu. Am 17. September wird übrigens der erste Herbstschwinget in Mümliswil durchgeführt. An diesem Regionalschwingfest bieten Aktiv-, Jung-, aber auch schon Prinzenschwinger attraktive Gänge auf den Sägemehlringen in der Kätzlimatt.

Mit so erfolgreichen Mümliswiler Schwingern am Esaf in Pratteln haben Sie sicher noch Lust, den Verein weiterzuführen.

Wir haben auch in nächster Zukunft noch viel vor. So planen wir zusammen mit dem Schwingklub Thal-Gäu das Solothurner Kantonale Schwingfest in Kestenholz 2024. Und unser Ziel ist, ein Nordwestschweizerisches Schwingfest nach Mümliswil zu holen. Das könnte 2026 der Fall sein.

Für einen der Schwinger war es das letzte ESAF

Bader Fabian. Bruno Kissling

Bader Fabian: «Mit dem Resultat bin ich nicht so zufrieden. Ich hätte mir eigentlich mehr erhofft. Ich schwinge seit elf Jahren. Beim Esaf hat mich der Einzug der Schwinger am Samstagmorgen sehr beeindruckt. Wenn ich von Verletzungspech verschont bleibe, werde ich in drei Jahren wieder mit dabei sein.»

Schmutz Simon. Bruno Kissling

Schmutz Simon: «Ich bin zufrieden mit meinem Resultat; ich konnte acht Gänge schwingen. Obwohl ich in Langenbruck/BL wohne, bin ich seit sieben Jahren beim Schwingklub Mümliswil mit dabei. Sehr eindrucksvoll in Pratteln war der Einzug am Samstagmorgen; da gab es schon Hühnerhaut – auch beim Singen der Nationalhymne. In drei Jahren möchte ich noch besser sein, als ich es diesmal war.»

Marcel Kropf. Bruno Kissling

Kropf Marcel: «Wie gehört, war ich kurz vor dem Start beim Esaf verletzt. Deshalb bin ich zufrieden und froh, dass ich überhaupt teilnehmen konnte. Ich schwinge jetzt seit 20 Jahren und das war sicher mein letztes «Eidgenössische», an dem ich teilnehmen konnte. In meiner Karriere bin ich stolz auf die verschiedenen Bergkränze, die ich gewinnen konnte.»