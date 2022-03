Gemeindeschreiberin Melinda Hüsl (Mümliswil-Ramiswil) im Porträt

Mümliswil-Ramiswil Jüngste Gemeindeschreiberin im Kanton: «Im Dorf ist vieles unkomplizierter und flexibler als in der Stadt» Melinda Hüsler ist 23 Jahre alt, wohnt in Olten, hat einen Bachelor in Betriebsökonomie und arbeitet seit 2019 als Gemeindeschreiberin in Mümliswil-Ramiswil. Im Gespräch zieht sie Bilanz über die vergangenen zweieinhalb Jahre und vergleicht die Stadt mit dem Land. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 01.03.2022, 05.00 Uhr

Melinda Hüsler ist seit zweieinhalb Jahren Gemeindeschreiberin von Mümliswil-Ramiswil. Bruno Kissling

Als sich Melinda Hüsler um die Stelle als neue Gemeindeschreiberin von Mümliswil-Ramiswil bewarb, dachte sie nicht, dass sie sie bekommen würde. Denn damals musste man noch in der Gemeinde wohnen, um das Amt auszuüben. Beworben hat sie sich trotzdem. Und den Job erhalten auch. Wegen ihr wurde gar die Wohnsitzpflicht abgeschafft.

Diese Entwicklung von 2019 zeigt exemplarisch: Seit dem die 23-jährige Gemeindeschreiberin aus Olten mit Bachelorabschluss das Amt bekleidet, hat sich auf der Guldentaler Gemeindeverwaltung einiges getan.

Hüsler, Brille, hellblaues Jackett, sitzt an ihrem Schreibtisch. Ihr Büro liegt direkt neben dem von Gemeindepräsident Kurt Bloch. Sie ist 1998 geboren. Im gleichen Jahr wurde Bloch Gemeindepräsident. Sie absolvierte ihre KV-Lehre inklusive Berufsmatur auf der Stadtverwaltung Olten. Nach der Lehre absolvierte sie zuerst eine Weiterbildung zur Fachfrau öffentliche Verwaltung.

Bevor sie in Mümliswil-Ramiswil angefangen hat, war sie 20 Prozent auf der Egerkinger Gemeindeverwaltung angestellt. Nebenbei studierte sie Betriebsökonomie an der Fachhochschule Nordwestschweiz. Das Pensum aufzustocken, war dort nicht möglich. Also schaute sie sich um und landete im Guldental.

Mehr Assistentin als Gemeindeschreiberin

Melinda Hüsler mit Kurt Bloch bei ihrem Stellenantritt 2019. frb

Seit zweieinhalb Jahren ist sie nun Gemeindeschreiberin. Sie sei gut im Dorf aufgenommen worden. Das Aufgabengebiet sei breit: die Unterstützung des Gemeindepräsidenten, Vorbereiten der Gemeinderatsgeschäfte, Protokolle schreiben, Geschäfte umsetzen.

«Ich sehe mich eher als die Assistentin von Kurt Bloch, der die operative Leitung der Gemeinde im Vollamt innehat.»

An der öffentlichen Verwaltung gefalle ihr vor allem die Abwechslung. «Jeder Tag ist anders.» Als Gemeindeschreiberin sei sie an der Schnittstelle von Bevölkerung, Politik und Verwaltung. «Viele Probleme lösen wir in persönlichen Gesprächen.» Durch ihr 40-Prozent-Pensum kriege sie hingegen nicht immer alles mit. Das sei ein Nachteil des kleinen Pensums.

In den vergangenen zweieinhalb Jahren hat sie auch mitgeholfen, die neue Website der Gemeinde zu gestalten. Zudem war sie federführend bei der Installation des neuen Geschäftsverwaltungssystems. Die 23-Jährige erklärt: «Neu können die Gemeinderäte digital auf die Traktanden zugreifen.» Ein spannendes Ereignis seien auch die Gemeinderatswahlen im vergangenen Frühling gewesen.

Durch die Distanz ergäben sich weniger Interessenskonflikte

Unterschiede zwischen Stadt und Land macht Hüsler mehrere aus.

«Im Dorf ist vieles unkomplizierter und flexibler als in der Stadt.»

Das sähe man zum Beispiel an den Öffnungszeiten: «Wenn jemand ausserhalb der Öffnungszeiten vorbeikommt und wir da sind, bedienen wir ihn trotzdem.» In Mümliswil-Ramiswil, einem Dorf mit 2000 Einwohnern, sei das Gemeinschaftsgefühl, der Zusammenhalt stärker ausgeprägt als in einer Stadt.

Dass sie aber nicht im selben Dorf wohnt, in dem sie arbeitet, findet sie gut. So könne sie alle Themen, die anstehen, mit einer gewissen Distanz betrachten. Und es ergäben sich weniger Interessenskonflikte.

Zwei Tage in der Woche ist Hüsler auf der Gemeindeverwaltung anzutreffen. Und was macht sie mit dem Rest der Zeit? Studieren. Im Moment macht sie ein Aufbaustudium, damit sie an einer Universität studieren kann. Denn mit der Berufsmatur ist das nur an einer Fachhochschule möglich. Diesen Sommer möchte sie den Master in Public Management an der Universität Bern beginnen.

Melinda Hüsler vor dem Gemeindehaus in Mümliswil. Bruno Kissling

Dadurch werden sich ihre Arbeitstage jedes Semester verändern. Je nachdem, wann das Studium anfällt. Für ihren Arbeitgeber, die Gemeinde Mümliswil-Ramiswil, sei das nie ein Problem gewesen. «Ich schätze diese Flexibilität und die Unterstützung der Gemeinde sehr.»

Das Amt von Gemeindeschreibern ist gemeinhin eher in Männerhand. Dafür hat Hüsler eine Erklärung:

«Männer haben tendenziell noch immer mehr Interesse an öffentlichen Themen und Politik.»

In Zukunft möchte sie die Digitalisierung der Gemeindeverwaltung weiter vorantreiben. Bisher arbeite man doch noch sehr papierlastig. Zudem möchte sie auch das Archiv neu organisieren und nach Themen ordnen. «Ich sehe mich schon noch ein paar Jahre hier.»

