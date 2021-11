Baustellen-Rundgang In Mümliswil entsteht ein neues Wasserreservoir: Damit das «blaue Gold» weiterhin fliessen kann Derzeit wird auf dem Leimfeld in Mümliswil-Ramiswil ein neues Wasserreservoir gebaut. Beim Baustellenrundgang wird klar: Es geht zügig voran. Hans Peter Schläfli Jetzt kommentieren 19.11.2021, 05.00 Uhr

Das neue Reservoir Leimfeld erhält gerade die «gelbe Wanne» genannte, wasserundurchlässige Abdichtung. Hans Peter Schläfli

Nicht weniger als sieben Reservoire, verteilt über das grosse Gemeindegebiet, versorgen die rund 2100 an die Wasserversorgung angeschlossenen Einwohnerinnen und Einwohner von Mümliswil-Ramiswil bis hinauf in die abgelegensten Berghöfe mit Trinkwasser. Das wichtigste Becken wurde 1897 auf dem Leimfeld eingeweiht und leistete seine Dienste während fast 125 Jahren. Derzeit wird es auf den neusten Stand der Technik gebracht.

Eine gute Nachricht voraus: Mümliswil kennt keine Probleme wegen Fungizidrückstanden, wie sie unter der Bezeichnung Chlorothalonil in den vergangenen Jahren im Mittelland die Bevölkerung verunsichert hatten. Das hat einen einfachen Grund: Die Bauern im Guldental setzen diese Chemikalie auf ihren Feldern gar nicht ein. Deshalb finden sich auch keine Spuren davon im Trinkwasser.

«Unser Wasser ist von bester Qualität»,

bestätigt Gemeindepräsident Kurt Bloch während des Baustellenrundgangs. Gefüllt wird das Reservoir auf dem Leimfeld durch die Schürlibodenquelle und die Sebletenquelle. Wenn nötig, kann auch Wasser aus der Katzenstegquelle in Ramiswil via Reckenkien eingespiesen werden. Im Schlimmsten Fall stünde noch das Notwasserpumpwerk in der Kätzlimatt zur Verfügung.

Der Lastwagen bewältigte die Strasse im ersten Anlauf nicht

Der Unterboden des neuen Reservoirs - in einem Guss betoniert - ist schon fertig. Darüber entsteht derzeit die «gelbe Wanne», die als wasserdichte Isolationsschicht dient und sinnigerweise tatsächlich gelb ist. Diese Woche wurde der zukünftige Durchgang zum neuen Becken in die massive Betonwand des Steuerungsraumes im alten Pumpwerk geschnitten. Trotzdem sieht die Baustelle auf dem Leimfeld bereits wieder aufgeräumt aus. «Es geht zügig vorwärts», versichert Bloch.

Selbst von kleinen Zwischenfällen lasse man sich nicht aufhalten: Obwohl zum Beispiel die engste Kurve der Strasse, die zum Reservoir führt, extra etwas verbreitert wurde, habe der mit den Armierungseisen beladene Lastwagen die Steigung hinauf zur Baustelle nicht im ersten Anlauf geschafft. Es brauchte einen Lastwagen mit Allradantrieb.

Stolze 125 Jahre hat das alte Reservoir seinen Dienst getan. 1897 wurde es mit Stampfbeton gebaut und die seitliche Stützmauer ist noch immer in einem so gutem Zustand, dass sie weiterhin als Hangsicherung dient. Aber das alte Reservoir entsprach nicht mehr allen gesetzlichen Vorschriften. Der Wasserumsatz erfolgte zu langsam und die Öffnung des Einstiegs befand sich über dem Wasserbecken. «Das ist sowohl wegen hygienischer Bedenken wie auch aus Gründen der Sicherheit heute nicht mehr erlaubt», erklärt der Gemeindepräsident.

«Bisher mussten wir zuerst ein Zelt aufstellen, damit keine Verschmutzung ins Trinkwasser fallen konnte. Erst dann konnten wir den alten Einstieg öffnen.»

Kurt Bloch ist ein Optimist. Dass es im Dezember einen ungewöhnlich langen und harten Wintereinbruch mit Schnee und Eis geben könnte, der die Bauarbeiten ausbremsen könnte, damit rechnet er nicht. «Ende Jahr wird das neue Reservoir fertig sein», verspricht er. Und auch der am 30. November 2020 gesprochene Kredit in der Höhe von 830'000 Franken werde reichen.

Der neue Behälter hat ein Fassungsvermögen von neu 300 Kubikmeter. Bisher waren es 200. Dies dient auch dem Brandschutz: «Sollte es im Dorf einmal brennen, wird unserer Feuerwehr das Löschwasser sicher nicht ausgehen», sagt Bloch. Und es sei auch für ein mögliches Bevölkerungswachstum eine grosszügige Reserve eingerechnet worden.

Das im Jahr 1950 gebaute Reservoir im Pumphäuschen wird bestehen bleiben. Hans Peter Schläfli

Nach Abschluss der Arbeiten wird das Terrain über dem neugebauten Reservoir wieder begrünt und die Spaziergänger werden wie bisher nur das Häuschen des Pumpwerks sehen. Sobald im Frühling der neue Behälter seine Funktion übernehmen kann, wird auch das andere Reservoir im Leimfeld saniert, das 1950 gebaut wurde.