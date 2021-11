Mümliswil: Das gescheiterte Eisenbahnprojekt «Wasserfallenbahn»

Mümliswil-Ramiswil Das gescheiterte Eisenbahnprojekt «Wasserfallenbahn» hinterlässt in Mümliswil bis heute Spuren Nach nur elf Monaten Bauzeit wurde das Eisenbahnprojekt «Wasserfallenbahn» 1875 eingestellt. Überreste des Tunnelportals und Pedrotti-Münzen erinnern noch heute an das gescheiterte Bauprojekt. Eine Spurensuche mit Lokalhistoriker Josef C. Haefely. Lavinia Scioli Jetzt kommentieren 05.11.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Josef C. Haefely erzählt über das Eisenbahnprojekt Wasserfallen. Patrick Lüthy

Von Liestal beginnend, über Bubendorf-Reigoldswil durch die Passwangkette über Mümliswil, Balsthal und Oensingen hätte die Wasserfallenbahn laufen sollen. So steht es im 2008 erschienenen Buch «Das Guldental. Geschichte von Mümliswil-Ramiswil».

Am 17. Oktober 1874 wurde mit den Bauarbeiten in Mümliswil begonnen. Die Bevölkerung versprach sich dadurch einen wirtschaftlichen Aufschwung und einen Bahnanschluss für Personenverkehr und Gütertransport. Bereits am 28. September 1875, elf Monate nach Baubeginn, wurde das Eisenbahnprojekt «Wasserfallenbahn» aus finanziellen Gründen eingestellt.

Das alte Tunnelportal zeigt sich im Oberdorf in Mümliswil. Heute fliesst der Limmernbach durch das Portal. Patrick Lüthy

Im Oberdorf in Mümliswil zeigt sich das alte Tunnelportal, das einspurig konzipiert wurde. Die Steine sind auf den Baubeginn im Jahr 1874 zurückzuführen.

«Es sind immer noch die Originalsteine, die man damals für die Brücke brauchte»,

schildert Josef C. Haefely, Kurator des Museums Haarundkamm und Fachlehrer für Bildnerisches Gestalten in Olten. Der Tunnel hätte gute vier Kilometer gemessen. Davon wurde während der fast einjährigen Bauzeit bereits ein Drittel gebohrt.

Bei den Überresten des Tunnelportals ist auch der Limmernbach zu sehen. Aufgrund mehrfacher Überschwemmungen sei dieser im Jahr 1881 korrigiert worden. Dies sei möglich gewesen, weil das Trassee der Bahn, auf dem sich heute das Quartiert «Linie» befindet, bereits gebaut wurde, so Haefely.

Eine Lohnliste vom Februar 1875. Patrick Lüthy

Haefely zeigt eine Lohnliste vom Februar 1875 – mitten im Bau der «Wasserfallenbahn». Bonomi Angelo oder etwa Gardini Anton sind nur die ersten beiden Namen, die auf der Tagelohns-Berechnung aufgelistet wurden. Sie alle arbeiteten im Zweischichtenbetrieb. Eine Normalschicht betrug zwölf Stunden und wurde mit 2.50 Franken entlohnt. Die Lohnauszahlung im Tunnel hingegen erbrachte in einer Schicht fünf Franken. Junge Arbeiter hingegen, so Haefely, erhielten nicht den vollen Lohn. Die Auszahlung der Arbeitskräfte folgte in einem 14-tägigen Rhythmus und alle zwei Wochen erhielten sie einen arbeitsfreien Tag, erklärt der Fachlehrer für Bildnerisches Gestalten.

Die Pedrotti-Münze als eine Parallelwährung in Mümliswil

Antonio Pedrotti, ein Cantinier aus Mümliswil, bot der Arbeitergemeinschaft die Möglichkeit, gutes Geld in Kupfermünzen, den Pedrotti-Batzen, zu wechseln. Pedrotti selber stammte aus Levico, Tirol. Von den Pedrotti-Batzen selber sind nur wenige übrig geblieben. Wo sich diese heute befinden, sei laut Haefely schwer zu sagen.

Das Prinzip, das hinter diesem Batzen steckte, ist auch gegenwärtig noch in der Gesellschaft weit verbreitet:

«Es ist noch heute so, dass man versucht, Kunden an sich zu binden.»

Beispiele seien gemäss dem Kurator etwa Rabatt-Märkli oder das WIR-Geld. «Ich stelle es mir ähnlich vor wie bei den italienischen Telefonmünzen. Da hat man auch das Geld in Telefongeld getauscht», schildert Haefely. Der Batzen habe als Parallelwährung im Dorf kursiert und diente insbesondere für die Bindung der Kundschaft.

Die Pedrotti-Batzen kursierten als Parallelwährung im Dorf. Patrick Lüthy

Batzen erinnert grössenmässig an 20-Rappen-Münze

Adolf Meister, der in der «Lobisei» einen Bauernhof hatte, erzählte Haefely, dass im Boden hin und wieder solche Pedrotti-Batzen gefunden wurden. Haefely selber konnte 2008 einmal eine solche Münze zu Gesicht bekommen. Wo diese heute ist, sei ihm nicht bekannt. Grössenmässig sei dieser Batzen einer heutigen 20-Rappen-Münze gleichzusetzen, meint der 62-Jährige. Auf der Münze selber sind zwei Sterne erkennbar. Zwischen ihnen ziert der Name des Cantiniers, «Pedrotti Antonio», das Kupfergeld. Ob auf der Münze eine Währung geprägt war oder sie gar gestückelt wurde, kann Haefely nicht mit Sicherheit sagen.

Die Gründungsaktie der Wasserfallenbahn von 1870. Patrick Lüthy

Pedrotti meldete schliesslich am 25. Juli 1877 Konkurs an – nach der Sistierung des Eisenbahnprojekts «Wasserfallenbahn». Gemäss dem Buch «Das Guldental» verschwand er nach der Prioritätsverhandlung in den gerichtlichen Räumlichkeiten in Balsthal am 8. Oktober 1877.

Quelle: «Das Guldental. Geschichte von Mümliswil-Ramiswil. Band I.»

Am Sonntagnachmittag, 28. November 2021, wird die Publikation «Guldentaler Geschichten 2022» in der Aula des Schulhauses Brühl vorgestellt.