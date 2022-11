Bilanz der 50. St. Martins-Chilbi Mümliswil

Mümliswil Die 50. Martins-Chilbi in Mümliswil kam gut an Die Verantwortlichen sind mit der Jubiläumsausgabe der Martins-Chilbi zufrieden. OK-Präsident Christoph Kohler sagt: «Es geht weiter mit der Chilbi». Fränzi Zwahlen 14.11.2022, 19.00 Uhr

Mitglieder des erstes OKs versammelt: (vorne v.l.) Markus Rubitschung, OK-Präsident Christoph Kohler, Heinz Meier; (Mitte) Josef Baumgartner, Markus Kamber, Ernst Bader; (hinten) Urs Haefeli, Anton Jäggi, Felix Schwarzenbach. Fränzi Zwahlen

Über das vergangenen Wochenende war der Dorfkern von Mümliswil gesperrt. Der Grund: Die 50. St. Martins-Chilbi wurde während drei Tagen, vom 11. bis zum 13. November durchgeführt. OK-Präsident Christoph Kohler ist sehr zufrieden. Er zählt auf, dass die Stübli mit ihren verschiedenen kulinarischen Angeboten gut besucht gewesen seien. «Manchmal gab es gar Rückstau. So dass Besucher auf ein anderes Stübli ausweichen mussten, um etwas Warmes zu Essen zu bekommen».

Allerdings, sagt Kohler auch, hätten sich am Abend so gegen 22 Uhr die Stübli langsam geleert. «Das war früher anders», erinnert er sich.

Schwelgen in Erinnerung an das erste Mal

Generell wurde an dieser 50. Ausgabe des Dorffestes so richtig in Erinnerung geschwelgt. Extra dafür hatten die Organisatoren zum Start des Anlasses, am Freitagmorgen viele Ehemalige der ersten Stunde der Martins-Chilbi zu einem Umtrunk geladen.

Der jetzige OK-Präsident hatte von OK-Mitglied Charlotte Jäggi vielfältige Infos über das Zustandekommen des inzwischen traditionellen Festes erhalten und begrüsste die mehrheitlich männlichen Akteure der ersten Ausgabe vom 11. November 1971 in der Spaghetti-Stube.

Er gab Anekdoten aus den Anfangszeiten zum Besten und sorgte damit für Schmunzler bei den Fest-Pionieren.

Gemäss Kohler war dann der Sonntag, an dem der eigentliche Martini-Märet durchgeführt wurde, ein Publikumsmagnet. «Und was auch immer wieder für gute Stimmung sorgt, sind die beiden Chasperlitheater-Aufführungen im Martinsheim durch Frauen des Turnvereins. «Es gab nicht weniger Besucher als vor den Pandemie», fasst Kohler zusammen und ist überzeugt, dass es auch im kommenden Jahr wieder eine Martins-Chilbi in Mümliswil geben wird.