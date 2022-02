Mountainbiken im Thal Die Gründung eines Bikeclubs zeigt: Der Bike-Boom ist auch im Thal angekommen Fabian Fluri aus Laupersdorf gründet mit zwei Freunden einen Bikeclub im Thal. Damit reagieren sie auf das gestiegene Interesse nach dem Mountainbiken. Es könnten jedoch auch Konflikte mit Wanderern und dem Naturschutz entstehen. Thaddäus Braun Jetzt kommentieren 11.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mit der Gründung eines eigenen Bikeclubs im Thal wollen die Mitglieder auch offizielle Bikestrecken einrichten. Dieser Wegweiser steht auf dem Probstenberg und weist den Weg für den Biketrail vom Weissenstein nach Balsthal. zvg

Der Bikesport boomt – Corona sei Dank. Dieser Hype scheint auch im Thal angekommen zu sein: Am 4. März gründet der Laupersdörfer Fabian Fluri mit Jonas Baumann und Mathias Marbet den Bikeclub Thal. «Wir wussten, dass viele bereits individuell mit dem Bike unterwegs sind, so hat sich die Idee entwickelt», sagt Fluri. Beweis für die grosse Nachfrage seien die 30 Bikebegeisterten, die sich bereits als Aktivmitglieder eingeschrieben haben.

Ziel sei es, sowohl den Mitgliedern als auch den sonstigen Interessierten unterschiedliche Möglichkeiten zu bieten. So soll zum Beispiel in Zusammenarbeit mit der Fachkommission Sport in Balsthal ein Pumptrack entstehen. «Bis anhin sind wir dafür immer nach Grenchen gefahren, warum sollten wir diesen Weg mit dem Auto auf uns nehmen, wenn wir dasselbe auch im Thal in Velodistanz haben können?», meint Fabian Fluri schmunzelnd. Und er ergänzt:

«Zudem ist es ein super Begegnungsort für Jung und Alt.»

Im Thal gibt es nur zwei Ladestationen für E-Bikes. Dieses Beispiel stammt aus Andermatt. zvg

Zudem sollen Techniktrainings in Gruppen organisiert werden. «Der Vorteil für uns ist, dass wir draussen sind und auch mal jemand fehlen kann, da man beim Fahrradfahren keine fixe Gruppe braucht. Das macht die Planung einfacher in Coronazeiten», sagt Fluri. Nicht nur muskelbetriebene Biker seien willkommen, es sollen auch Extratrainings für E-Biker angeboten werden.

Problematisch ist, dass es aktuell nur zwei offizielle Ladestationen für E-Bikes gibt: Eine am Bahnhof in Balsthal und eine in Welschenrohr. Damit den E-Bikern der Saft nicht ausgeht, plant der Naturpark in Zusammenarbeit mit Firmen und Gasthöfen weitere Ladestationen.

Interessenkonflikte mit dem Naturschutz

Zu gegebener Zeit sollen auch Rennen organisiert und Downhill-Trails gebaut werden. Letzteres überschneidet sich jedoch mit Zielen anderer Interessengruppen des Naturparks Thal wie zum Beispiel Wanderern und dem Naturschutz. Fabian Fluri meint dazu: «Wir sind uns auch bewusst, dass wir nicht einfach mit Schaufel und Pickel irgendwo einen Trail bauen können, aber als Gruppe haben wir sicher einen grösseren Einfluss.»

Auch Stephan Braun vom Naturpark ist sich des Problems bewusst:

«Es ist immer wieder ein Thema, wenn es um Bikerouten geht und neue Strecken entstehen sollen.»

Gut sei aber, dass mit dem neuen Bikeclub jetzt ein Ansprechpartner da sei, so könne jederzeit das Gespräch gesucht werden.

Bikestrecken oder Rennen können zu Interessenkonflikten mit dem Naturschutz oder Wanderwegen im Thal führen. Kandis/zvg

Langer Weg bis zum Bau eigener Trails

Dass Lösungen gefunden und neue Trails eröffnet werden können, zeigt die Eröffnung der Bikestrecke vom Weissenstein nach Balsthal im Jahre 2020. Damit die 33,5 Kilometer lange Strecke entstehen konnte, wurden im Vorfeld alle beteiligten Interessengruppen miteinbezogen. Nur so konnte ein Kompromiss gefunden werden, der alle zufrieden gestellt hat.

Damit auch Fluris Bikeclub eine neue Mountainbikestrecke eröffnen könnte, bräuchte er eine Bewilligung des Kantons. Dabei wäre das Amt für Verkehr und Tiefbau federführend, aber auch das Amt für Wald, Jagd und Fischerei würde miteinbezogen werden. Der Naturpark Thal wäre zudem im Prozess integriert. «Wir haben zwar keine Entscheidungsbefugnis, würden aber beratend mithelfen, damit für Mensch und Natur eine ideale Lösung gefunden wird», sagt Stephan Braun.

Sicher ist, dass solche Hürden Fluri und seine Kollegen nicht entmutigen würden und sie sich arrangieren könnten, bis es soweit ist: «Als Gruppe können wir die Arbeit aufteilen und die Sache konkret angehen. Bis wir unseren eigenen Trail befahren können, brauchen wir halt weiterhin die Wanderwege.» Es kann konstatiert werden: Der Bike-Boom ist definitiv im Thal angekommen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen