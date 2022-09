Mümliswil-Ramiswil: Motocross Passwang findet am Wochenende statt

Motorsport Nach zwei Jahren Unterbruch: Motocross Passwang findet wieder statt – 200 Töffs sind mit am Start Der Motoclub Passwang veranstaltet am Wochenende vom 10. und 11. September das Motocross Passwang auf dem Reckenkien in Mümliswil. Rahel Bühler 09.09.2022, 05.00 Uhr

Letztmals fand das Motocross Passwang 2019 auf dem Reckenkien oberhalb von Mümliswil statt. Hans Peter Schläfli/ Archiv

An diesem Wochenende wird es laut auf dem Reckenkien in Mümliswil: Dann findet das Motocross Passwang nach einem coronabedingten Unterbruch von zwei Jahren wieder statt. Organisiert wird das Rennen vom Motoclub Passwang.

An der diesjährigen Veranstaltung werden Rennen in verschiedenen Klassen – darunter auch der Nachwuchs und die Frauen – zu sehen sein. Einige werden gar um Schweizer Meisterschaftspunkte kämpfen.

Auch unlizenzierten Fahrern möchte der Motoclub Passwang in der Klasse Regio Open, die am Samstag gefahren wird, wieder eine Startmöglichkeit bieten. Zudem steht die Klasse Thal Cup jenen Fahrern offen, die im Thal-Gäu wohnen. Laut OK-Mitglied Stephan Vetter haben sich insgesamt 200 Fahrerinnen und Fahrer angemeldet.

Fährt auch heuer jemand Lokales in die vorderen Ränge?

Beide Renntage starten mit Trainingsläufen. Am Samstag startet der erste Lauf – zuerst beginnen die der unlizenzierten Fahrer – um 11.30 Uhr. Nach der Mittagspause geht es mit verschiedenen Rennen weiter. Der Samstag endet mit der Preisverleihung um 19 Uhr.

Am Sonntag beginnt der erste Lauf bereits um 10.50 Uhr. Dieses Mal mit den Junioren. Ab 13 Uhr folgen wiederum verschiedene Rennen. Um 17.30 Uhr findet die Preisverleihung statt.

Bei der letzten Ausgabe 2019 holte sich Lokalmatador Sandro Allemann den Sieg in zwei Kategorien. Man darf also gespannt sein, ob auch dieses Jahr wieder jemand aus der Region in die vorderen Ränge fährt.