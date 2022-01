Mobilfunkantennen in Balsthal dürfen zum Teil erstellt werden.

Mobilfunkantennen Regierungsrat heisst Beschwerde von Swisscom, Salt und Sunrise zum Teil gut: In Balsthal dürfen sie Antennen bauen 2020 hat der Gemeinderat Balsthal eine Planungszone über fast das gesamte Gemeindegebiet erhoben. Damit sollten neue Mobilfunkantennen verhindert werden. Swisscom, Salt und Sunrise erhoben allerdings Beschwerde. Nun hat der Regierungsrat entschieden. Rahel Bühler 27.01.2022, 05.00 Uhr

Sunrise wollte auf dem Papieri-Areal in Balsthal eine Mobilfunkanlage aus- und umbauen. Bruno Kissling

Zwei Jahre nachdem der Gemeinderat Balsthal eine Planungszone – und de facto einen Baustopp für sämtliche Mobilfunkantennen, egal ob optisch erkennbar, freistehend oder nicht – über fast das gesamte Gemeindegebiet verhängt hatte, ist klar: Das hätte er nur teilweise tun dürfen. Zu diesem Schluss kommt der Solothurner Regierungsrat in einem Beschluss.

Aber zuerst von vorne: Am 7. Mai 2020 wurde bekannt, dass die Mobilfunkanbieterin Sunrise die bestehende Mobilfunkanlage auf dem ehemaligen Papieri-Areal in Balsthal aus- und umbauen will. Am 20. August 2020 verhängte der Gemeinderat eine drei Jahre gültige Planungszone – bezogen auf die Errichtung von Mobilfunkantennen – auf einem grossen Teil des Gemeindegebiets. Ausnahmen: Industriezonen Moos und Klus, Regionale Arbeitsplatzzone, Zone für öffentliche Bauten und Anlagen, Uferschutzzone innerhalb Bauzone und Reservezonen. Vom 5. November bis 4. Dezember 2020 lag die Planungszone öffentlich auf. Sunrise machte mit Swisscom und Salt eine Einsprache. Im Mai 2021 wies der Gemeinderat die Einsprache ab.

Im Juni 2021 reichten die Anbieterinnen dann eine Beschwerde beim Regierungsrat ein. Die Planungszone verstosse gegen die Wirtschafts- und Informationsfreiheit und gegen die Eigentumsgarantie. Sie verletze das öffentliche Interesse in Bezug auf das Fernmeldegesetz und es gäbe gar keine verfestigte Planungsabsicht. Zudem sei die Zone nicht verhältnismässig. Im Oktober 2021 sagte der Gemeinderat wieder, die Beschwerde sei abzuweisen. Man wolle nicht das Vorhaben der Sunrise auf dem Papieri-Areal verhindern, sondern sich Möglichkeiten zur künftigen Nutzung auf dem Areal freihalten.

Regierungsrat gibt beiden Parteien zum Teil recht

Einerseits gibt der Regierungsrat nun dem Gemeinderat recht: Gegen die Eigentumsgarantie verstosse die Planungszone nicht. Denn die Mobilfunkanbieterinnen könnten nicht darlegen, Eigentümerinnen von betroffenen Grundstücken in Balsthal zu sein oder zumindest in anderer Weise wie ein Grundstückeigentümer von der Planungszone betroffen zu sein. Zudem sei die gesetzliche Grundlage für die Planungszone erfüllt: Innerhalb von Planungszonen darf nichts unternommen werden, was die künftige Nutzungsplanung erschweren könnte.

Eine Mobilfunkantenne. KEYSTONE

Auch eine begründete Planungsabsicht und das damit verbundene öffentliche Interesse seien vorhanden. Denn der Gemeinderat will das Papieri-Areal in einem ersten Schritt in der Arbeitszone belassen und in einem zweien Schritt möglicherweise in eine gemischte Wohn- und Arbeitszone umwandeln. Das soll der Verdichtung des Dorfkerns dienen.

Der Regierungsrat gibt allerdings auch den Mobilfunkanbieterinnen recht: Die Planung, dass das Papieri-Areal dereinst auch zu einem Wohnareal werden könnte, sei noch zu wenig konkret. In einer Wohnzone hätte der Bau einer Mobilfunkantenne weniger Chancen.

Der Schluss der Geschichte: Erlaubt sind Anlagen, die nicht wahrnehmbar sind, etwa im Inneren von Gebäuden. Sie fallen nicht unter die Planungszone und dürfen laut Regierungsrat gebaut werden. Denn in bisherigen Plänen hatte Balsthal nur Auflagen für freistehende und wahrnehmbare Mobilfunkantennen geplant. Jetzt dürfe die Gemeinde nicht noch strengere Regeln erlassen.