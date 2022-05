Mittagstisch Lokales und frisches Essen ist bei den Mittagstischen im Thal-Gäu hoch im Kurs Die Auslagerung des Mittagstischs in Mümliswil-Ramiswil gibt zu reden. Woher kommt das Essen anderswo was steht auf dem Menuplan? Eine Auslegeordnung. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 19.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Nachfrage nach Mittagstischen steigt im Thal-Gäu, das sagen verschiedene Organisatorinnen. Hanspeter Bärtschi

Seit dem Ende der Frühlingsferien liefert nicht mehr das Restaurant Ochsen das Essen für den Mittagstisch in Mümliswil-Ramiswil, sondern eine Grossfirma aus dem Baselbiet.

Diese Tatsache wirft die Frage auf, wie es andere Thaler und Gäuer Gemeinden bewerkstelligen? Grob lassen sich die Angebote in vier Kategorien einteilen: Kindertagesstätten, Vereine/Institutionen, Tagesschulen und Privathaushalte.

Der Mittagstisch in Balsthal ist dem Schülerhort Falkenburg, zu dem auch die Kindertagesstätte gehört, angegliedert. Er existiert seit Mai 2021, wie Hortleiterin Prisca Walter berichtet. Vorher war der Mittagstisch in der Kita integriert.

Der Mittagstisch in Balsthal ist in den Schülerhort Falkenburg integriert, der zur Kindertagesstätte Falkenburg gehört. Peter Wetzel

Der Mittagstisch ist von Montag bis Freitag geöffnet. Zwischen 20 und 30 Kinder besuchen ihn pro Tag. Viermal pro Woche sorgt eine Köchin für das Essen, einmal übernimmt eine Kita-Mitarbeiterin das Kochen. Walter: «Das Essen unterliegt dem Label Fourchette verte. Das heisst, die Mahlzeiten sind ausgewogen, saisonal und kindgerecht.» Es gibt Salat und Gemüse, eine Beilage und dazu zweimal pro Woche Fleisch und einmal Fisch sowie immer auch eine vegetarische Variante. Die Hortleiterin sagt:

«Zudem nehmen wir auf verschiedene Essgewohnheiten Rücksicht.»

Derzeit seien panierte Mozzarella-Sticks mit Teigwaren und Tomatensauce hoch im Kurs bei den Kindern. Weitere Menus sind Chili con Carne, Spaghetti Bolognese oder Älplermagronen.

Ein Essen inklusive Betreuung kostet 18 Franken. Derzeit bezahlen die Eltern den Betrag selbst, ab Sommer wird die Gemeinde Betreuungsgutscheine anbieten. Auch in Egerkingen und Kestenholz ist der Mittagstisch über eine Kindertagesstätte organisiert.

Seit einem Jahr übernimmt der damals neu gegründete Verein Schnäggehuus den Mittagstisch in Matzendorf. Dienstags und donnerstags findet er im oberen Stock des Pfarrhauses statt. Gemeinde und Kirchgemeinde stellen die Räume zur Verfügung, wie Regula Nussbaumer berichtet. Sie hat den Mittagstisch 2019 privat ins Leben gerufen und betreut ihn auch heute immer dienstags.

Regula Nussbaumer. Sara Liechti

Derzeit nutzen 16 Kinder pro Woche das Angebot. Die Nachfrage steige von Jahr zu Jahr, sagt Nussbaumer. Das Essen inklusive Betreuung kostet 18 Franken.

Dienstags kochen jeweils zwei Privatpersonen aus Matzendorf. Am Donnerstag liefert das Loch-Ness-Pub in Laupersdorf das Essen. Auf dem Menuplan stehen zum Beispiel Rindsragout mit Kartoffelpüree und Gemüse oder Älplermagronen. Das Highlight der Kinder sei es, wenn sie selbst Hamburger belegen können, so Nussbaumer.

Auch in Oberbuchsiten und Laupersdorf sind die Mittagstische über einen Verein beziehungsweise eine Institution organisiert.

In Oensingen gibt es eine Tagesschule mit verschiedenen Angeboten. Dazu gehört auch der Mittagstisch, der montags, dienstags, donnerstags und freitags angeboten wird. Zwischen 30 und 50 Kinder pro Tag nehmen das Angebot derzeit in Anspruch, berichtet Theresia Kummer, die Leiterin der Tagesschule.

In Oensingen organisiert die Tagesschule den Mittagstisch. Die Tagesschule findet auf dem Areal des Schulhauses Oberdorf statt. Bruno Kissling

Seit 2010 gibt es den Mittagstisch, die Tagesschule existiert erst seit 2019. Schon seit Beginn des Mittagstischs kocht und liefert die Vebo das Essen jeden Tag frisch. Ein Menu kostet zehn Franken. Die Betreuungskosten übernimmt die Gemeinde.

Speziell kindergerechtes Essen sei es aber nicht. Denn die Vebo beliefert noch andere Kunden mit Essen und das seien meist Erwachsene, so Kummer. Darin sieht die Tagesschulleiterin aber auch Vorteile:

«So lernen die Kinder Gerichte kennen, die es zu Hause vielleicht nicht gibt.»

So habe es diese Woche zum Beispiel Cevapcici (gegrillte Röllchen aus Hackfleisch) mit orientalischem Gemüsereis gegeben. «Ich war überrascht, wie gerne das die Kinder hatten», sagt sie. Grundsätzlich gäbe es immer Fleisch, dazu eine Beilage, Gemüse und Salat. Zum Dessert Früchte und einmal pro Woche etwas Süsses.

Viele der 50 Kinder würden aber kein Fleisch essen. Für sie gibt es Käse als Ersatz. «Am liebsten essen die Kinder Teigwaren oder Poulet-Cordon-bleu.» Das beliebteste Gemüse sei Brokkoli.

In Niederbuchsiten ist der Mittagstisch erst etwa ein halbes Jahr alt. Die Gemeinde hat ihn lanciert, als entsprechende Anfragen aus der Bevölkerung kamen, berichtet Gemeinderätin Manuela Scognamiglio. Wobei ein Mittagstisch ist hier der falsche Begriff. Fünf Frauen aus Niederbuchsiten bieten derzeit an, Kinder über den Mittag bei sich zu Hause zu verpflegen. «Die Nachfrage war nicht so gross, deshalb können wir es derzeit so lösen.»

In Niederbuchsiten kochen verschiedene Frauen privat für den Mittagstisch. (Symbolbild) Christian Beutler/Keystone

Eine dieser Mittagstisch-Frauen ist Scognamiglio selbst. Sie habe etwa drei bis vier Kinder pro Woche am Tisch. Und sie kocht selbst. Das Lieblingsessen der Kinder sei Pommes frites mit Chicken-Nuggets oder Pasta Carbonara. Die Eltern bezahlen ihr 13 Franken für das Essen und die Betreuung, bis die Kinder wieder in die Schule gehen.

Auch in Neuendorf kochen Privatpersonen für den Mittagstisch.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen