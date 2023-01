Mehr Zimmer «Zwischenlösung»: Hotel Egerkingen wird aufgestockt, aber noch nicht zum zum grössten Hotel des Kantons ausgebaut Seit 2019 gehört das Hotel Egerkingen dem Gäupark-Gründer Georg Hein. Er will es zum grössten Hotel des Kantons ausbauen. Nun liegt ein Baugesuch auf: Das Hotel soll um zwei Geschosse aufgestockt werden. Dabei handelt es sich laut Hein nur um eine Zwischenlösung. Rahel Bühler und Béatrice Scheurer Jetzt kommentieren 24.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Hotel Egerkingen will die beiden bestehenden Gästehäuser aufstocken. Die Pläne liegen bei der Gemeinde Egerkingen auf. Patrick Lüthy

Bauprofile gleich bauen. Auch die schwarzen Stangen, die sich seit knapp einer Woche auf zwei Bauten des Hotels Egerkingen türmen, sind da keine Ausnahme: Nun liegt ein Baugesuch in der Gemeindeverwaltung auf, das die Aufstockung der beiden Gebäude vorsieht, in denen jetzt bereits die Zimmer untergebracht sind.

Das Hotel gehört seit Oktober 2019 dem Gäupark-Gründer Georg Hein. Seine Firma Immo Handels AG Egerkingen tritt denn auch als Bauherrschaft auf. Nun plant er, die beiden zweigeschossigen Gebäude um je zwei weitere Stockwerke zu erweitern.

Damit soll das Hotel künftig insgesamt über 110 Zimmer verfügen, sagt Egerkingens Bauverwalter Markus Thommen. Gemäss Website umfasst es jetzt 68 Zimmer. Mit den beiden weiteren Stockwerken werden die beiden Gebäude je 12,5 Meter hoch sein. Zusätzlich werden auch die Fassade, die Laubengänge sowie die Balkone saniert, so Thommen.

Das Hotel Egerkingen hat jetzt 68 Zimmer. Nach der Aufstockung sollen es 110 sein. Patrick Lüthy

Die eine oder der andere mag sich nun verwundert die Augen reiben: Das Hotel Egerkingen soll aufgestockt werden? War da nicht einmal die Rede von einem kompletten Neubau, wodurch das Hotel zum grössten im Kanton Solothurn hätte werden wollen?

Neubau mit 300 Zimmern geplant

Richtig: Nach dem Kauf der Liegenschaften im Jahr 2019 plante Hein, das grösste Hotel des Kantons zu bauen. 2020 reichte er einen Gestaltungsplan ein, der einen Neubau mit 300 Zimmern beinhaltete: Die bisherigen Hotel-Pavillons würden abgerissen und in voraussichtlich zwei Bauetappen durch einen winkelförmigen und einen linearen Neubau ersetzt.

Vorgesehen sind zwei viergeschossige Bauten mit einem zusätzlichen Attikageschoss. Die beiden Neubauten wiederum sind durch eine lichtdurchflutete Passerelle verbunden.

Im Oktober 2020 wurde klar: Vier Parteien haben Einsprache gegen den Gestaltungsplan eingereicht. In der Zwischenzeit ist der Gestaltungsplan jedoch pausiert. Das Projekt sei noch nicht so weit, sagt Egerkingens Bauverwalter Thommen.

Jetzt eine «Zwischenlösung»

Er betont aber: Die aktuelle Aufstockung hat mit dem Gestaltungsplan von 2020 nichts zu tun. Sie verhindere auch den geplanten Neubau nicht. Man müsse halt einfach alles wieder zurückbauen.

Georg Hein. Yann Schlegel

Das sagt denn auch Georg Hein: Er spricht von einer «Zwischenlösung». Die Idee, das grösste Hotel im ganzen Kanton Solothurn zu bauen, bestehe immer noch. Das Projekt sei weiterhin im Gange, doch es brauche Zeit. Um schneller mehr Zimmer zu schaffen, will Hein die vorübergehende Erweiterung nun «wie der Blitz» realisieren.

Ist denn die Nachfrage nach Hotelzimmern in Egerkingen derart gross? Hein lacht in den Telefonhörer: «Man muss eine Nachfrage schaffen, so einfach ist das.» Das sei schon bei der Realisierung des Gäuparks so gewesen. Damit das Hotel Egerkingen überhaupt rentieren könne, brauche es mehr Zimmer. Deshalb vorerst die Aufstockung in Leichtbauweise, die dann einfach wieder rückgebaut werden könne.

Nationale Bekanntheit erlangt

Das Hotel Egerkingen liegt in der Hotel- und Dienstleistungszone. Diese bedingt gemäss Zonenreglement nur den Betrieb eines Hotels oder eines Dienstleistungsbetriebs. Auf Ortsbildschutz oder Ähnliches muss nicht geachtet werden.

Eröffnet wurde es 1974. Nationale Bekanntheit erlangte das damalige Motel in den 1980er-Jahren, als es Drehort der Soap «Motel» im Schweizer Fernsehen wurde.

Das Baugesuch liegt noch bis am 3. Februar in der Gemeindeverwaltung Egerkingen auf. Ob es Einsprachen geben wird, sei schwierig abzuschätzen, sagt Bauverwalter Markus Thommen. Gibt es keine und die Frist ist abgelaufen, müssten verschiedene Fachstellen – darunter wegen des Brandschutzes oder des Behindertenrechts – Stellungnahmen abgeben. Ist alles in Ordnung, könne die Baukommission die Baubewilligung erteilen. Aber das dauere einige Monate.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen